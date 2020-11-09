Pfizer kimindir? Pfizer hangi ülkeye aittir? Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı

Covid-19 salgın ile ilgili çalışmalarına devam eden ancak açıklamaları ile merak edilen firma haline gelen Pfizer koronavirüse karşı %90 başarı elde ettikleri aşılarını duyurdu. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Pfizer’in sahibinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Pfizer kimin şirketidir?

Pfizer Anonim Şirketi dünyanın en büyük ilaç firmalarından bir tanesidir. Nerdeyse tüm ülkelere ilaç temin eden Pfizer köklü bir şirkettir. 1849 yılında Charles Pfizer ve Charles Erhant kuzenler tarafından kurulan şirket o günden beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’ye 1957 tarihinde gelerek faaliyetlerine başlamıştır.

Charles Pfizer kimdir?

Tam ve gerçek adı Karl Gustav Pfizer olan Alman asıllı Amerikan bir ailenin çocuğu olan Pfizer 22 Mart 1824 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. 1848 yılında Amerika’ya göç eden Pfizer babasından aldığı 2.500 dolar ile bir bina satın almıştır. Burada ilaç ve iğne çalışmalarına başlayan Pfizer parazitlerin neden olduğu kurtlardan kurtulmak geliştirdiği ilaç sayesinde para kazanan Pfizer hayatının aşkı ile tanıştı.

1859 tarihinde Anna Hasuch ile evlenen Charles Pfizer 6 çocuk sahibi oldu. Pfizer yaptığı işler sonrasında şirketleşmeye başlarken 1891 tarihinde ortağı ve kuzeni olan Charles Erhant hayatını kaybetti. Ortağı vefat ettikten sonra ortağının payını değerinin yarısına satın alan Charles Pfizer şirketin tek sahibi oldu.

Zamanının parası ile 119.350 Dolar ödeyerek ortaklık haklarını alan Pfizer 1900 yılının başına kadar şirketin başında oldu. Charles Pfizer’in çocukları da kendisinden sonra işleri yürüttü. Evinin merdivenlerinden düşen ve kolunu kıran Pfizer ciddi şekilde yaralanmıştı. Yaralandıktan 1 hafta sonra ise hayatını kaybetti.

Pfizer ilaç şirketi Covid-19’da başarı elde etti

27 Temmuz 2020 tarihinde Amerika, Arjantin ve Almanya’nın da içlerinde olduğu 30 bin kişilik gönüllü test ekibi ile 3. Faz çalışmalarına başlayan Pfizer şirketi katılımcı sayısını 12 Eylül’de 44 bine çıkardı. ABD ile direkt olarak anlaşma imzalayan Pfizer ilaç şirketi, testlerin başarılı olması durumunda 100 milyon doz ilaç ticareti yapacağını duyurdu. 100 milyon doza ek olarak devam eden süreçte 500 milyon doz daha ilaç ticareti için ABD ile anlaşan Pfizer şirketi Covid-19 aşısı için 3. Fazda da başarılı olduklarını açıkladı.

Elde edilen 3. Faz aşı deneme başarısı sonrasında açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri 2020 yılında 50 milyon doz aşı üretmeyi planladıklarını ve 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretebileceklerini belirtti.

Pfizer aynı zamanda kendilerine yardım eden BioNTech firmasına da teşekkür ederken 27 Ekim’den itibaren aşının Türkiye’ye gelerek Ankara’da gönüllülere enjekte edileceği belirtildi.