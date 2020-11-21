Pfizer, Covid-19 aşısı için FDA'ya başvuruda bulundu!

Son dönemde Covid-19’a karşı aşı üretmesiyle gündeme gelen Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı FDA’ya, aşının kullanımına izin verilmesi için başvuruda bulundu.

FDA tarafından onayın gelmesi halinde önümüzdeki ay aşılama çalışmalarına başlanacak. Bundan sonraki süreçte de küresel çaptaki virüs tehlikesinin diğer ülkelerde de sonlanması bekleniyor.

Pfizer ve, aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu ifade etmiş, FDA ise son test aşamasını henüz tamamlamamıştı. Bundan dolayı bu aşıya acil durum kullanım onayı verilmesi bekleniyor.

Ajansın acil kullanım onayı vermesi sonrasında da aşının nihai onayı için çalışmalara devam ettiği aktarılıyor. Daha önce Avrupa ve İngiltere’de onay almak için başvuruda bulunan Pfizer’in ABD’de onay alması halinde ilk aşının Aralık ayı başında vurulacağı tahmin ediliyor. Ortalama 25 milyon aşının Aralık ayında ABD genelinde vurulacağı bildiriliyor. Aşılar 3 hafta ara ile iki doz halinde insanlara enjekte edilecek.

Diğer yandan farklı bir ilaç firması olan Modena’nın ürettiği aşının da yine Aralık ayı içinde FDA onayına sunulacağı ön görülüyor. Bu aşının da onay alması halinde 2021 senesinin ilk aylarından itibaren vurulmaya başlanacağı düşünülüyor.