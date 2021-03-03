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Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının hastaneye yatışları yüzde 80 oranında azalttığı belirlendi

Koronavirüse karşı üretilen Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının hastaneye yatışları yüzde 80 oranında azalttığı belirlendi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından BioNTech aşısının tek dozda yüzde 61 oranında etkili olduğu açıklandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:40
Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının hastaneye yatışları yüzde 80 oranında azalttığı belirlendi
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Türk bilim insanları tarafından üretilen Pfizer-BioNTech ve İngiliz Oxford-AstraZeneca’nın koronavirüs aşılarının tek dozunun hastaneye yatışları %80 oranında azalttığı belirlendi.

İlk dozu hastaneye yatışları yüzde 80 azalttı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, BioNTech ve AstraZeneca aşılarının koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonları azaltma etkisine yönelik ilk verileri açıkladı. Verilere göre, aşı uygulamasından 4 hafta sonra Pfizer-BioNTech aşısının tek dozda yüzde 57-61, Oxford-AstraZeneca aşısının ise yüzde 60-73 arasında etkili olduğu tespit edildi.

İki aşının da tek bir dozunun 80 yaş üzerindeki kişilere uygulandıktan sonra Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 80 oranında azalttığı belirlendi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, basın toplantısında yaptığı açıklamada elde edilen verilerin çok güçlü olduğunu belirterek, aşıların hastaneye yatışlarda ve enfeksiyonu azaltmada oldukça etkili olduğunu aktardı.

Öte yandan İngiltere’de 29 Aralık’ta en yüksek vaka 81 bin 547; en fazla can kaybı da 20 Ocak’ta 1820 olarak kaydedilmişti.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Pfizer-BioNtechOxford-AstraZenecaIngiltere
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