Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Prifez ve BioNTech tarafından bulunan Covid-19 aşısının fiyatı merak edilmeye devam ederken Son dakika açıklamalarında Avrupa Birliği fiyatı belirledi.

Avrupa Birliği aşıdan toplamda 300 milyon doz satın alırken alınan aşılar için 4,65 milyar Euro ödeme yapılacağı belirtildi. İki doz halinde uygulanması amaçlanan aşının Avrupa Birliğinde doz başında 15,5 Euro ile 31 Euro olacağı belirtilirken bu fiyat yaklaşık 280 TL’ye denk geliyor.

%95’ten fazla koruma sağlıyor

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNtech firması ile ABD merkezliiş birliği ile bulunan aşının 3. Aşama faz denemelerinde %95 başarı elde ettiği açıklandı.

Uğur Şahin tarafından Reuters’a yapılan son dakika açıklamalarında aşının dağıtımı için tarih vermesi pek çok kişiyi heyecanlandırdı.

Dünyaya yeni yıl hediyesi

Uğur Şahin tarafından Reuters’a verilen röportajda aşının %95 etkili olduğu ve yan etkilerinin bulunmadığı açıklanırken aşının onay alma sürecinin başladığı, eğer herhangi bir sorun çıkmazsa Aralık ayının ortalarında aşının dağıtıma çıkacağı belirtildi.

Uğur Şahin ayrıca ‘Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak’ sözleri dikkat çekerken Pfizer’in yıl sonuna kadar 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceğini ve 2021 yılında bu miktarın 1.3 milyara çıkarılacağı belirtildi.