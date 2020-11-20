İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak?

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının fiyatı konusunda spekülasyonlar devam ederken aşı fiyatı belirlendi. Pek çok vatandaş ise, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? sorusunu sormaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 20:05
Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak?
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda Prifez ve BioNTech tarafından bulunan Covid-19 aşısının fiyatı merak edilmeye devam ederken Son dakika açıklamalarında Avrupa Birliği fiyatı belirledi.

Avrupa Birliği aşıdan toplamda 300 milyon doz satın alırken alınan aşılar için 4,65 milyar Euro ödeme yapılacağı belirtildi. İki doz halinde uygulanması amaçlanan aşının Avrupa Birliğinde doz başında 15,5 Euro ile 31 Euro olacağı belirtilirken bu fiyat yaklaşık 280 TL’ye denk geliyor.

%95’ten fazla koruma sağlıyor


Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNtech firması ile ABD merkezli Pfizer iş birliği ile bulunan aşının 3. Aşama faz denemelerinde %95 başarı elde ettiği açıklandı.

Uğur Şahin tarafından Reuters’a yapılan son dakika açıklamalarında aşının dağıtımı için tarih vermesi pek çok kişiyi heyecanlandırdı.

Dünyaya yeni yıl hediyesi

Uğur Şahin tarafından Reuters’a verilen röportajda aşının %95 etkili olduğu ve yan etkilerinin bulunmadığı açıklanırken aşının onay alma sürecinin başladığı, eğer herhangi bir sorun çıkmazsa Aralık ayının ortalarında aşının dağıtıma çıkacağı belirtildi.

Uğur Şahin ayrıca ‘Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak’ sözleri dikkat çekerken Pfizer’in yıl sonuna kadar 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceğini ve 2021 yılında bu miktarın 1.3 milyara çıkarılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechAşıFiyatıCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir

Popüler Haberler

Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak?
Berberler kuaförler 21-22 Kasım hafta sonu açık mı?
20 Kasım 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Kasım 2020 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?
Kırmızı Oda dizisinin Hüseyin'i Baran Can Eraslan'ın hayat hikayesi!
2020 stajlar devam edecek mi, iptal edildi mi? Staja giden öğrenciler için açıklama
Hercai dizisine katılan Doğan Bayraktar kimdir? Aslan Aslanbey karakteri kimdir?
Avatar 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 için vizyon tarihi
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filminin konusu ve oyuncuları
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Rümeysa Aydın Kimdir?
Behzat Ç’nin İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Blu TV Behzat Ç. Ne Zaman Başlayacak?
Seksenler yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Seksenler yeni sezon başlangıç tarihi ve yayın günü
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çin Covid-19 aşısı gönüllü başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Babil dizisindeki Büşra karakteri kimdir?
Ayakkabı Dünyası Efsane Cuma kampanyası tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.