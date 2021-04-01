Pfizer-BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: 6 ay boyunca koruyor!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni etkinlik oranları açıklandı. Kasım ayında başlatılan ve 44 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda aşının etkinlik oranının yüzde 91,3 olarak çıktığı ve en az 6 ay gibi bir süre koronavirüsten koruduğu açıklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca aşının B.1.351 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonuna karşı da yüzde 100 etkili olduğu saptandı.

BioNTech ile Pfizer, koronavirüse karşı ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısının halen devam eden Faz 3 klinik deneyleri sonuçları kamuoyu ile paylaşılırken, açıklamada aşının ikinci dozunun uygulanmasından sonra kişinin en az 6 ay gibi bir süre bağışıklık kazandığı belirtildi. Ayrıca 800 kişi üzerinde yapılan deneme çalışmalarında ise Güney Afrika mutasyonuna karşı aşının yüzde 100 oranda bir etki sağladığı aktarıldı.