İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Pfizer-BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: 6 ay boyunca koruyor!

Koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer BioNTech aşısı hakkında yapılan etkinlik oranları sonuçlarına göre aşının en az 6 ay süreli bir koruma sağladığı açıklandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:26
Pfizer-BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: 6 ay boyunca koruyor!
Takip Et:

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni etkinlik oranları açıklandı. Kasım ayında başlatılan ve 44 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda aşının etkinlik oranının yüzde 91,3 olarak çıktığı ve en az 6 ay gibi bir süre koronavirüsten koruduğu açıklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca aşının B.1.351 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonuna karşı da yüzde 100 etkili olduğu saptandı.

BioNTech ile Pfizer, koronavirüse karşı ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısının halen devam eden Faz 3 klinik deneyleri sonuçları kamuoyu ile paylaşılırken, açıklamada aşının ikinci dozunun uygulanmasından sonra kişinin en az 6 ay gibi bir süre bağışıklık kazandığı belirtildi. Ayrıca 800 kişi üzerinde yapılan deneme çalışmalarında ise Güney Afrika mutasyonuna karşı aşının yüzde 100 oranda bir etki sağladığı aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 15:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechEtkinlik Oranı6 Ay Koruma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?

Popüler Haberler

Aynı hakem üst üste aynı takımın maçını yönetebilir mi?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
A101'de satılacak Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2021 AGİden kimler yararlanabilir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Rojin isminin anlamı nedir? Rojin ismi kürtçe isim mi?
Menajerimi Ara Ceyda kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Borak hakkında bilgiler
Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
Sigaraya zam geldi mi, zammı yapıldı? 31 Mart 2021 güncel zamlı sigara fiyatları
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlular başvurusu kabul edilirse hangi takımın kaç şampiyonluğu olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.