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Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu!

Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak üretimi olan koronavirüs aşısının ismi belli oldu.

22 Aralık 2020 Salı 22:27
Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu!
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Türk bilim insanlarının imzasını taşıyan Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu. İlk fazı birçok ülkede denenmeye başlanan aşının adı ‘Cominaty’ oldu. Şirket Aralık ayının sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılının sonuna kadar ise 1 milyar 300 milyon doz aşının piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Cominaty aşısı %95 etkili

BioNTech şirketinin kurucu ortağı Özlem Türeci, basın toplantısında aşıya ilişkin bilgiler paylaştı. Türeci, aşının 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını ve aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi. 27 Temmuz’da ikinci faz denemelerinin 44 bin kişi üzerinde yapıldığını aktaran Türeci, üçüncü faz denemelerinde aşının %95 oranında etki gösterdiğini açıkladı.

Üçüncü faz denemelerinin %40’ının 65-85 yaş arasında kişilere uygulandığını söyleyen Türeci, aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkilerinin olduğunu kaydetti.



Son Güncelleme: 22.12.2020 22:27
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Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechÖzlem TüreciComirnaty
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