Türk bilim insanlarının imzasını taşıyan Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu. İlk fazı birçok ülkede denenmeye başlanan aşının adı ‘Cominaty’ oldu. Şirket Aralık ayının sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılının sonuna kadar ise 1 milyar 300 milyon doz aşının piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Cominaty aşısı %95 etkili
Üçüncü faz denemelerinin %40’ının 65-85 yaş arasında kişilere uygulandığını söyleyen Türeci, aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkilerinin olduğunu kaydetti.
Son Güncelleme: 22.12.2020 22:27