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Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer Biontech aşılarının Türkiye'ye geldiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar Pfizer Biontech aşısını merak etmektedir. Aşılar,vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biridir. Peki Pfizer Biontech aşısı ilk kimlere vurulacak? İşte Pfizer Biontech ile ilgili gelişmeler...

28 Mart 2021 Pazar 13:46
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
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Sağlık Bakanı Koca, Pfizer hakkında güvenlik testlerinin yapıldığını ve önümüzdeki haftada sırası gelen kişilerin aşı olacağını söylemişti. Pfizer Biontech aşısı ülkemizde ilk kez uygulanacak.

Pfizer ,Dünya’nın en fazla bilinen ilaç şirketlerinden biridir. 1849 senesinde Charles Pfizer ile Charles Erhart isimli kuzenler tarafından kurulmuştur. Pfizer ,dünyanın en büyük ilaç şirketi olup içerisinde çok uluslu bir yapıya sahiptir.

Biontech ise Almanya’da olan halka açık bir biyoteknoloji şirketi olduğu bilinmektedir. Kanser immünoterapisine mRna içerikli ilaçlar ,bulaşıcı özellikteki hastalıklar için aşılar ile nadir görülen hastalıklar için de protein tedavileri sunmaktadır.

Pfizer Biontech aşısını kimler olacak?

Öğretmenler ,askerler, polisler ,kritik görevde olanlar, zabıtalar ve Adalet Bakanlığı’nda çalışanlar aşı grubu içerisinde yer alıyor. Bu kişiler 2.aşama A grubundadırlar. Önümüzdeki hafta 60-64 yaş arası kişiler aşılanacak. Bu kişiler de 2.aşamada ve B grubunda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 28.03.2021 13:46
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