Pfizer/BioNTech Alman aşısı yan etkileri var mı, aşısı yan etkileri neler?

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Bazı ülkeler aşı çalışmalarında sona geldiğini duyurmuştu. Açıklanan aşılar arasında Pfizer/ BioNTech aşısı en hazır aşılar olarak ifade ediliyor.

Pfizer/ BioNTech aşıları Almanya’da üretilse de aşının üretim aşamasında Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci yer alıyor. Aşının güvenirliliği konusunda da son günlerde tartışmalar yaşansa da yeni tip koronavirüse karşı en dikkat çeken ve hazır aşılardan biri BioNTech aşısı oldu.

Alman aşısı yan etkileri neler?

Faz 3 çalışmalarında aşının %95 etkili olduğu anlaşıldı. ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki Faz 3 çalışmalarında 43 binden fazla denek kullanıldı. En sık görülen yan etkisi olarak ise enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrılarının olduğu açıklandı.

Bu verilerin ardından İngiliz medyasında bir deneğin ifadelerine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi aşılama sürecinde ilk dozun ardından baş ağrısı, yüksek ateş ve vücudunun her yerinde ağrı olduğunu, ikinci doz aşının ardından ise söz konusu belirtilen daha da şiddetli hale geldiğini ifade etti. 45 yaşında ve gazeteci olduğu bilinen kişi, eşi ve çocuğunun koronavirüse yakalandığını ancak aşının kendisini koruduğunu söylerken, herkese aşıyı yaptırmalarını tavsiye etti.