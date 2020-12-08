Pfizer aşısı nedir? Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar

Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken, bir yandan da birçok ülke aşı çalışmalarını sürdürüyor. Pfizer firması ise aşı denemelerinde sona gelirken, aşının Covid-19’u önleyebileceğini öngörüyor. İlaç üreticisi firma, bu ayın sonunda Dünya Sağlık Örgütü’nden acil kullanım izni alacak.

Yeni aşı Covid-19’u önleyecek

Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar

Pfizer firması, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı denemelerinden elde ettikleri analizler ile aşının daha önce virüse yakalanmamış kişilerde virüsün vücuda girmesini engelleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Bunun yanında aşının 43.000’den fazla kişiye uygulandığı ve ciddi bir yan etki gözlenmediğini söyledi. Pfizer, 2020 yılında 50 milyon doz aşı ve yeni yılda da 1,3 milyar doz üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Carlos Malvestuttuo, aşı denemelerinin oldukça başarılı sürdüğünü ve sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu belirtti. Pfizer aşısı denemelerinde ciddi bir yan etki görülmezken, aşı uygulanan kişilerin yüzde 3,8’inde meydana gelen yorgunluk ve baş ağrısı gözlemlendi.

Pfizer’in umut veren aşı çalışmalarında yaşlıların daha az ve hafif yat etkiler yaşadığı da açıklandı.