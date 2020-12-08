Pfizer aşısı nedir? Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar

Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken, bir yandan da birçok ülke aşı çalışmalarını sürdürüyor. Pfizer firması ise aşı denemelerinde sona gelirken, aşının Covid-19’u önleyebileceğini öngörüyor. İlaç üreticisi firma, bu ayın sonunda Dünya Sağlık Örgütü’nden acil kullanım izni alacak.
Yeni aşı Covid-19’u önleyecek
Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar
Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Carlos Malvestuttuo, aşı denemelerinin oldukça başarılı sürdüğünü ve sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu belirtti. Pfizer aşısı denemelerinde ciddi bir yan etki görülmezken, aşı uygulanan kişilerin yüzde 3,8’inde meydana gelen yorgunluk ve baş ağrısı gözlemlendi.
Pfizer’in umut veren aşı çalışmalarında yaşlıların daha az ve hafif yat etkiler yaşadığı da açıklandı.