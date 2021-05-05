Pfizer aşı satışı gelir tahminini 26 milyar dolara çıkardı!

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketiyle beraber geliştirmiş oldukları Kovid-19 aşısından bu sene kazanacakları satış geliri tahminlerinin %70 artış ile 15 milyar dolar düzeyinden 26 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi başardı.

Şirket, 2021 yılında 1,6 milyar doz, 2022 yılında 3 milyar doz aşı satışı yapma hedefi var.

Dünya genelinde çoğalan aşılamanın, gelir tahmininin yükselişinde etkisi olduğunun altı çizildi.

İlk çeyrekte 3,5 milyar dolarlık satış

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Pfizer-BioNTech aşısı satış geliri 3,5 milyar dolar olduğu belirlendi. Refinitiv anketi ortalama tahmininde, bu sayısının 3,28 milyar dolar seviyelerinde olması düşünülüyordu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, grip aşısına benzerliği olan Kovid-19 aşısına kalıcı bir talebin olmasınınsa muhtemel olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Aşıda maliyet ve brüt kâr, Pfizer ve BioNTech arasında %50’şer eşit pay olarak paylaşılmaktadır.

Şirket, 2022 yılında Kovid-19 aşısında 3 milyar doz üretimi hedefi bulunuyor.

Kovid-19 aşısını geliştiren bir diğer ABD’li şirket Modena, 2021’de aşı satışlarından 18,4 milyar dolar gelir beklediğini duyurmuştu.