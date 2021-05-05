İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Pfizer aşı satışı gelir tahminini 26 milyar dolara çıkardı!

ABD'li Pfizer ilaç şirketi, Alman BioNTech firması ile beraber geliştirmiş oldukları aşıdan 2021'de kazanacakları satış geliri beklentilerinin 15 milyar dolar düzeyinden 26 milyar dolara yükseltmeyi başardı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:20
Pfizer aşı satışı gelir tahminini 26 milyar dolara çıkardı!
Takip Et:

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketiyle beraber geliştirmiş oldukları Kovid-19 aşısından bu sene kazanacakları satış geliri tahminlerinin %70 artış ile 15 milyar dolar düzeyinden 26 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi başardı.

Şirket, 2021 yılında 1,6 milyar doz, 2022 yılında 3 milyar doz aşı satışı yapma hedefi var.

Dünya genelinde çoğalan aşılamanın, gelir tahmininin yükselişinde etkisi olduğunun altı çizildi.

İlk çeyrekte 3,5 milyar dolarlık satış

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Pfizer-BioNTech aşısı satış geliri 3,5 milyar dolar olduğu belirlendi. Refinitiv anketi ortalama tahmininde, bu sayısının 3,28 milyar dolar seviyelerinde olması düşünülüyordu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, grip aşısına benzerliği olan Kovid-19 aşısına kalıcı bir talebin olmasınınsa muhtemel olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Aşıda maliyet ve brüt kâr, Pfizer ve BioNTech arasında %50’şer eşit pay olarak paylaşılmaktadır.

Şirket, 2022 yılında Kovid-19 aşısında 3 milyar doz üretimi hedefi bulunuyor.

Kovid-19 aşısını geliştiren bir diğer ABD’li şirket Modena, 2021’de aşı satışlarından 18,4 milyar dolar gelir beklediğini duyurmuştu.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PfizerKovid-19AşıBioNTech26 Milyar Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
Fahrettin Koca,
Fahrettin Koca, "Hedef: 18 yaş ve üstüne de aşı"
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?

Popüler Haberler

Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
Emanet dizisinin Kiraz'sı Gülderen Güler'nın hayat hikayesi!
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur dizisinden ayrıldı mı?
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç kimdir?
3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan'ın hayatı!
Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Güncel gümüş fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Mayıs 2021 Çarşamba
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.