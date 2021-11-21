Pendik'te acil servise gelen alkollü kadın, kadın doktora saldırdı!

Olay 17 Kasım'da Pendik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri otelde kavga eden çifti sağlık kontrollerinin yapılması Pendik Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne götürdü.

Acil serviste işlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu öne sürülen kadın bir anda Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Doktor Esma Demir'in saçlarından çeken kadına polisler ve hemşireler müdahale etti. Dr. Demir, henüz ismi öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu ve polise intikal een olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.