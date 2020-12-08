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PCR testi nerede, nasıl yapılır? PCR testi kimlere yapılır?

Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte hayati bir önem taşıyan PCR testinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. PCR testini yaptırmak isteyen kişiler bu testin nasıl bir ortamda gerçekleştiğini merak etmeye başladı. PCR testi yaptırmak için nasıl bir semptom göstermek gerektiği araştırılmaya devam ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:12
PCR testi nerede, nasıl yapılır? PCR testi kimlere yapılır?
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PCR testi, gündemde çok fazla araştırmanın yapıldığı konulardan birisi haline geldi. Vatandaşlar, koronavirüs salgını kapsamında PCR testi yapmak istiyor. Vücudumuzdaki virüsleri tespit etmek için yapılan PCR testi sürecinde, hastalığın erken evrelerinde boğazdan veya burundan önekler alınır. PCR testi nedir ve nasıl yapılır? PCR testini kimler yaptırabilir? Gibi sorular vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

PCR Testi Nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA'da bilinen bir dizinin iki fragmanı arasındaki spesifik bir bölgeyi enzimatik olarak arttırmak için uygulanan bir reaksiyonun genel adı olarak tanımlanır. PCR, teşhis testi olarak adlandırılır ve koronavirüsteki virüsün RNA'sını gösterebilir. Yani koronavirüs süreci sırasında vücuttaki virüsün kimliğini gösteren bir testtir. PCR ayrıca farklı hastalıklar için de kullanılır ve vücutta çok az mikrobu bile tespit edilebilir. PCR testi aynı zamanda moleküler tanı testi olarak da adlandırılabilir. Bu test, vücuttaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona karşı antikorlarını belirleyebilir.

PCR adı son zamanlarda Covid-19'u taramak için kullanıldı. Ancak bu test sadece koronavirüsler için yaygın olarak değil, aynı zamanda vücuttaki birçok virüs, parazit, mikroorganizma veya bakterinin tespiti, genetik problemler ve babalık testleri için de kullanılmaktadır. Birçok hastalık faktörü, PCR testi kullanılarak erken tespit edilebilir.

PCR Testi Nasıl Yapılır?

PCR testinde burun ve boğazdan ince bir pamuklu çubukla önek alınır. Ek olarak, öksürükten kaynaklanan balgam da önek olarak kullanılabilir. Koronavirüs için kullanılıyorsa bu test için hastalığın erken evresinde boğazdan veya burundan önek alınması daha iyidir. Ancak ileride önek olarak havayolları kullanılmalıdır. Çünkü hastalığın geç evrelerinde boğazda veya burunda virüsün öneği olmayabilir. Sağlık görevlisi tarafından doğru zamanda, doğru bir şekilde alınan numune özel bir kaba konur ve numune laboratuvardaki test kutusuna aktarılır. Bu adımı tamamladıktan sonra, numune otomatik olarak filtrelenecektir. Virüsün DNA'sı daha sonra ultrason tarafından serbest bırakılır. Bu aşamada, PCR reaktifleri ve DNA molekülleri karıştırılır. Bundan sonra, reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı yayılma ve tanımlama gerçekleştirilir.

Ardından son aşamaya gelinir. PCR; 94 ° C-98 ° C sıcaklık aralığında denatürasyon, yüksek sıcaklığa maruz bırakılan iki DNA zincirinin ayrılması, 37 ° C-65 ° C arasında tavlama yani oligonükleotidlerin ve hedef DNA sentezlenmesi DNA’ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere üç aşama içerir: Bu adımları belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlayarak test gerçekleştirilir. PCR testi için iki tür uygulama vardır. Bunlar real time PCR ve hızlı sonuç PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonuçları 1-3 saat içinde alınabilir ve hızlı sonuçlar 15 dakika ile 1.5 saat arasında alınabilir.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:12
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Anahtar Kelimeler:
PCR TestiCovid-19Koronavirüs
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