İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

PCR testi kimlere zorunlu? Kaç kez PCR testi yaptırılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge..

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'PCR Testi' başlıklı yeni genelge 81 İl Valiliği'ne gönderildi.. Genelgede, PCR testinin kimlere zorunlu tutulduğu, haftada kaç kez PCR testinin yapılacağı ve PCR testinin uygulanacağı yaş grubu belirtildi. İşte; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hazırladığı PCR testi genelgesi..

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:22
PCR testi kimlere zorunlu? Kaç kez PCR testi yaptırılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge..
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde okullarda aşı olmamış ve daha önce hastalık geçirmemiş olan başta öğretmenler daha sonra da eğitim personeli ve kantin çalışanları, servis şoförleri ve rehberlik personelleri gibi öğrenciler ile bir araya gelerek temas edebilecek olan kişilerden PCR testi isteneceği ve bunun yapılma aralığını ise haftada iki kez olacağı belirtildi.

Genelgede, PCR testinin negatif sonuç belgelerinin ise okul idareleri ve yönetimi tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kayıt altında tutulacağı aktarıldı.

Yine aşı uygulamasına katılmamış ve hastalığı geçirmemiş 18 yaş ve üzeri vatandaşların, kapalı ve toplu alanlara girişleri öncesinde veya şehirlerarası toplu taşıma araçları kullanımında PCR testinin negatif sonuç belgesini göstermelerinin isteneceğinin aktarıldığı genelgede, aşı bu tür alan ve toplu taşımaları kullanan kişilerin aşılama süreçlerini tamamlanmış yada hastalığa yakalanıp yakalanmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından kontrol edileceği ve PCR negatif test sonucu alıp almamaları gerekip gerekmediğinin de bu sayede öğrenileceği bildirildi.


Son Güncelleme: 01.09.2021 11:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zorunlu Pcr TestiKimlere ZorunluPCR Testiİçişleri Bakanlığı Genelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!

Popüler Haberler

1 Eylül 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
1 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 31 Ağustos 2021 Salı at yarışı sonuçları
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 29 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 29 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
TV 8 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Hangi hastalar malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emekli çalışabilir mi?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı ne zaman? TV8’de mi olacak?
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Haziran 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.