PCR testi kimlere zorunlu? Kaç kez PCR testi yaptırılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge..

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde okullarda aşı olmamış ve daha önce hastalık geçirmemiş olan başta öğretmenler daha sonra da eğitim personeli ve kantin çalışanları, servis şoförleri ve rehberlik personelleri gibi öğrenciler ile bir araya gelerek temas edebilecek olan kişilerden PCR testi isteneceği ve bunun yapılma aralığını ise haftada iki kez olacağı belirtildi.

Genelgede, PCR testinin negatif sonuç belgelerinin ise okul idareleri ve yönetimi tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kayıt altında tutulacağı aktarıldı.

Yine aşı uygulamasına katılmamış ve hastalığı geçirmemiş 18 yaş ve üzeri vatandaşların, kapalı ve toplu alanlara girişleri öncesinde veya şehirlerarası toplu taşıma araçları kullanımında PCR testinin negatif sonuç belgesini göstermelerinin isteneceğinin aktarıldığı genelgede, aşı bu tür alan ve toplu taşımaları kullanan kişilerin aşılama süreçlerini tamamlanmış yada hastalığa yakalanıp yakalanmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından kontrol edileceği ve PCR negatif test sonucu alıp almamaları gerekip gerekmediğinin de bu sayede öğrenileceği bildirildi.