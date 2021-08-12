PCR testi, delta ve diğer varyantları görmeyi kaçırır mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı..

Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınında son zamanlarda ortaya çıkan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının yanı sıra hızlı bulaş özelliğine sahip delta varyantının tespiti hakkında merak edilen bir soru Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tarafında yanıtlandı.

Delta varyantıyla birlikte diğer endişe verici varyantların ülkemizde kullanılannden kaçıp kaçmayacağı sorusunu yanıtlayan Kayıpmaz, güncel PR testlerini güvenilir olduğu ve bu varyantları da gözden kaçırmadığını açıkladı.

Bu virüslerin 4 yapısal proteinden meydana geldiğini ve özellikle delta varyantının diken proteini olarak bilinen spike proteininden 4 ayrı mutasyon içerdiğini belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de kullanılan PCR test kitlerinin bu4 mutasyonu da eş zamanlı ayırt edebilerek tespit ettiğini söyledi.