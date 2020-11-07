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Pataloji rapor sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?

Patoloji hastalıkların saptanması için kullanılan en etkileyici yöntemlerden biridir. Özellikle son dönemlerde fazlası ile yapılmakta olan patoloji işlemleri hakkında; patoloji nedir, türleri nelerdir, yöntemleri nelerdir ve raporları kaç güne çıkar gibi sorular sorulmaktadır. Bizde bu yazımızda bu soruların cevabını siz değerli okurlarımız için derledik...

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:12
Pataloji rapor sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?
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Sözlük anlamı hastalık bilimi olan patoloji bir hastalığın belirlenmesi için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olmaktadır. İçeriğinde bir çok farklı yöntem barındıran patoloji branşında ise bir raporun sonuçlandırılması, hastalığın durumuna göre farklılık gösteriyor. Yani bazı patoloji sonuçlandırılması 1 gün içerisinde yapılırken bazen çok uzun bir süreye tekabül edebilmekte.

 

Geldiğimiz dönemde çoğu hastalık için bir tanı koyulmasının en etkin yöntemi patolojidir. Hatta patoloji sayesinde hastalığın ağırlığını ve hangi derecede olduğunu öğrenebilmekteyiz. Patoloji branşında uzman olan kişiler tarafından uygulanmakta olan bir çok yöntem bulunmaktadır ve bu yöntemler ile ilgili detaylar çoğu insan tarafından merak ediliyor. Covid-19 pandemisi nedeni ile bir çok hastalıkta gündeme gelmektedir ve bu hastalıkların çoğu patoloji tarafından saptanır.

 

Patoloji işlemleri ise vücuttan alınan bir doku ile yapılmaktadır. Alınan doku öneği farklı yöntemler ile incelenir ve bu sayede hastanın hastalığı belirlenir. Genellikle bu işlem kanser veya tümör hastalarının tanısında kullanılmaktadır. Peki bu raporlar ne zaman çıkar.


 

PATOLOJONİN TÜRLERİ

Hastalığın anlaşılması için alınan doku parçalarının değerlendirilip sonrasında raporlandığı bir hastalık bilimi patolojinin birkaç türü vardır. Klinik patolojisi ise bunlardan en yaygınıdır, klinik patolojinin uygulama yaptığı yerler ise laboratuvar ortamında yapılan işlemlerdir. Anatomik patoloji tıbbi patoloji anlamını taşımaktadır. Patolojinin bir değer türü ise adli patolojidir. Adli patolojinin uygulanma alanı ise genellikle adli vakalarda yaşanan ölümlerin sır perdesini aralamak aracılığı ile uygulanır. Zehirlenme, yaralanma, hastalık v.b. ölüm nedenleri adli patoloji ile bulunur.

 

PATOLOJİDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILMAKTADIR

Birden fazla türü bulunan patolojinin tabii ki birden fazlada yöntemi bulunmaktadır. Doku kültürü yöntemi ile yapılabileceği gibi, dijital görüntü veya histokimya gibi yöntemlere de başvurulabilmektedir. Yani patolojinin çokça yöntemi bulunmaktadır ve bu yöntemler hastalığın ne denli olabileceğine göre değişmektedir. Yöntem kullanılacakken ise en uygun yöntem patoloji uzmanları tarafından belirlenmektedir.

 

PATOLOJİ RAPORLARI NE ZAMANA KADAR ÇIKAR

Hastalığın izlediği ilerleme hızı, yaygınlaşmasının ne kadar fazla olduğu ve verdiği hasar gibi soruların cevaplarını farklı yöntemler ile bulan patoloji branşında raporların çıkma süresi hastanın ne derece hasta olduğuna ve hastalık türüne göre değişim göstermektedir. Patoloji sonuçları neticesinde olan raporların çıkma süreleri ise bazen 1 ila 2 gün arasında olabilmekle birlikte bazı sonuçların ortaya çıkması 1 aylık bir sürece kadar uzayabilmektedir. Yani kişinin hastalığına tanı koyulması hastalığa göre değişim göstermektedir.  Hastalığa bağlı olmak ile sürecin uzaması ile birlikte alınan parçanın zor tanımlanacak halde olması da sonuçların gecikmesini de neden olabilmektedir.



Son Güncelleme: 07.11.2020 15:12
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