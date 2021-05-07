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Pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda Pastil merak edilenleri

Pastillerin Koronavirüse karşı etkili olduğu söylemleri sonrasında pek çok kişi pastilleri araştırmaya başladı. Vatandaşlar, pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda pastil ile ilgili merak edilenler başlıklarını araştırıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:16
Pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda Pastil merak edilenleri
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Son günlerde pek çok kişi tarafından merak edilen pastillerin koronavirüse engel olduğuna dair haberler araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi pastil virüsü yok eder mi sorularını araştırırken konu ile ilgili merak edilen 10 soru araştırılıyor.

Uluslararası alanlarda yapılan incelemeler ile pastilin virüse karşı etkili olduğu belirtilirken televizyonlarda yer bulan pastiller ile ilgili merak edilen 10 soru vatandaşların merakı ile karşılaştı.

  1. Pastiller koronavirüsü engeller mi?

Pastiller üzerine yapılan incelemeler pastillerin koronavirüse engel olabileceğini belirtti. Özellikle nar kabuğu içeren pastillerin koronavirüse karşı %91 oranında engel olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de yapılan incelemeler sonucunda pastilin virüsleri yok ettiği açıklandı.

  1. Pastiller salgında korunma yöntemi olabilir mi?

Salgından korunmanın tek yöntemi pastil olmamakla birlikte pastiller altenatif bir yol olarak kullanılabilmektedir. Virüse karşı etkinliği olan pastiller salgından korunmada etkilidir.

  1. Covid-19 olunduğunda pastil kullanılabilir mi?

Hindistan kaynaklı düzenlenen yeni bir bilimsel çalışma karantinada veya hastanede olan virüs kapan kişilerin pastil kullanımları sonucunda öksürüğün %50 oranında azaldığı gözlemlenmiştir. Kan değerlerinde de iyileşme olduğu gözlemlenirken virüsün daha hafif atlatılmasına olanak sağlamıştır.

  1.  

    Neden pastil, ilaç değil?

Virüslerin vücuda girişleri ağız ve burundan olmaktadır. Doğru ve gerekli süre kullanılan pastiller virüsün akciğerlere inmesini engelleyecektir.

  1. Pastil ağızda eridikten sonra neden 3- 60 dakika yemek yenmemesi gerekir?

Pastiller kremler olarak düşünülmelidir. Yaranın üzerine uygulanan krem hemen yıkanmadığı gibi pastillerde ağızda eridikten sonra 30 – 60 dakika arasında bir şeylerin yenmemesi gerekir.

  1. Pastiller neden şekersiz olmalıdır?

Şekerler ağız içerisinde bakterilerin sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle şekerler mikrop besleyicisi olarak adlandırılır. Pastillerin şekerli olmamasına dikkat edilmelidir.

  1. Evde pastil yapılabilir mi?

Evde pastil yapılması mümkün değildir. Pastilin üretilebilmesi için patenti olan bir karışım olması gerekmektedir. aynı zamanda bu karışımın teknoloji ile doğru şekilde bir araya getirilmesi gerekmesi nedenlerinden dolayı evde pastil üretilemez.

  1. Bazı doktorlar pastiller hakkında olumsuz konuşmakta

Her doktorun ilaçlara bakış açıları farklıdır. Bu nedenle doğal ürünlerin kullanıldığı pastillerin tüketilmesinde herhangi bir sorun yoktur.

  1. Her pastil aynı mı?

Kullanım amacı ve etkin maddelerine göre ilaçlar birbirinden farklı olduğu gibi tüm pastillerde birbirinden farklıdır.

  1. Doğru pastil nasıl alınır?

Doğru pastil alabilmek için eczane veya doktorlara başvurulması gerekmektedir. herhangi bir alerji olmadığı durumlarda doktor tavsiyesi ile pastil kullanımına başlanabilir.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:16
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