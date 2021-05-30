Pandemi sürecinde kan bağışları azaldı! Kızılay'ın kan stokları tükeniyor

Manisa İl Milli Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Türk Kızılay Manisa Şubesi’nin işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın karşısında kan bağışı kampanyası yapıldı. COVID-19 salgınından dolayı kan stoklarında azalma yaşandığı bugünlerde kan bağışı yapacak vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf sayılıyor. Kampanyayı Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Deneği (Manisa MAT), Türkiye Diyanet Vakfı Manisa İl Gençlik Kolları üyeleri de destekledi. Düzenlenen kampanyada, kan bağış merkezinde 30 personel, Türk Kızılay Manisa Şubesi’nde çalışmakta olan 5 personel ile 25 Kızılay gönüllüsü de yer aldı.

Koronavirüs’ten dolayı kan stokları azalıyor

Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Manisa Kan Bağış Merkezi olarak son kısıtlamalardan istifade etmek için bu programı geliştirdik. Hastanelerde pandemi nedeniyle kan stokları azaldı. Bizler de kan bağış merkezi olarak fırsatları değerlendiriyoruz. Kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Manisa halkımızın bu çağrılarımıza cevap vermelerini ümit ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Nerdal aynı zamanda, önceden koronavirüs tedavisi görmüş ve tedavisinin üstünden 1 ay geçmiş olan vatandaşların sağlık problemleri olmadığı taktirde kan bağışı yapabileceklerini ve aşı olan vatandaşların da yedi gün sonrasında kan verebileceklerini söyledi.