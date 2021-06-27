Paketli gıda tüketimi hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Uzun ve sağlıklı bir ömür için beslenme ne kadar önemliyse yeterli beslenme için doğru yiyecek-içecek tüketimi yapmak gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle hastalıklar daha fazla ortaya çıkarken uzmanlar beyaz şeker, un ve tatlıların savunuyorlar.

İşlenmiş ve paketli olarak marketlerde satılan besinlerin insan vücudunda vitamin ve mineral eksikliği yarattığını belirten uzmanlar, restoranlarda da genel olarak dondurulmuş ve konserve yiyecekleri yeniden ısıtıldığını ve bu durumun insan sağlığı açısından doğru olmadığını belirtiyorlar. Diğer taraftan kolay yemek adı altında marketlerden satın alınan hazır ve paketli gıdaların buzdolabı yada derin dondurucuda bekletilmesinden sonraki tüketiminin hastalıklara davetiye çıkardığı ifade ediliyor.

Gıdanın üretiminde de genel olarak moden tarım uygulamalarının yapıldığı ve ürünlerin yanlış rotasyonlara girerek kimyasal gübrelerle yetiştirilmesinin sağlık açısından olumsuz bir durum yarattığı kaydedilirken raf ömrü için soğuk ortamlarda bekletilen gıdalarda vitamin ve minerallerin azaldığı belirtiliyor.

DİYABET VE TANSİYON HASTALIĞINA DAVETİYE!

Rafine şeker kullanılarak üretilen gıdalarla birlikte yapay aroma ve tatlandırıcı kullanılarak koruyucu ile boyalarla hazırlanmış olan gıdaların başta obezite olmak üzere diyabet hastalığına, kalp ve damar hastalığına ve aynı zamanda kanser ve tansiyon hastalığına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar kişilerin vitaminleri doğal kaynaklardan elde edilen vitaminlerle gidermeleri gerektiğini öneriyorlar.