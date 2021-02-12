Özel ve Devlet hastanesi diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli tedavisi fiyatları 2021

Birçok vatandaşımız diş bozukluğundan dolayı şikayetçi olmaktadır. Diş bozukluğu birçok vatandaşımızı rahatsız ettiği için diş teli taktırmayı düşünmektedirler. Dişleri düzgün olmayan vatandaşlarımız düzgün diş sahibi olabilmek için diş teli taktırmak istiyor. Dişlerine diş teli yaptırmak isteyen vatandaşlarımız 2021 diş teli fiyatlarını araştırmaya başladı.

Diş Teli Yaşı

Diş teli konusunda belli bir yaş yoktur. Küçük çocuklarda diş bozukluğu sorunu varsa küçük yaşlardan itibaren diş teli takmaları daha faydalı olacaktır. Genç yaşlarda takılan teller daha faydalı olacaktır. Çünkü vücut genç olduğunda çene ve diş yapısı daha kolay düzelebilmektedir.

Diş Teli Kaç Yıl Boyunca Takılır?

Öncelikle diş ve çene yapınıza bakılacaktır. Bozukluğun durumuna göre bir tedavi süresi belirlenmektedir. Genellikle telin ne kadar süre takılacağı doktor tarafından belirlenmektedir. Diş teli konusunda devlet desteği yoktur. Yani e-devlet ya da farklı bir devlet kurumundan bakacak olursanız herhangi bir desteğe ulaşamazsınız. Fiyat konusunda özelde ve devletteki hastanelere giderek hesaplama yapabilirsiniz.

SGK Diş Yaptırma Fiyatı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece bazı özel durumlarda diş tedavisi ücretlerini karşılamaktadır. Önek verecek olursak; diş teli fiyatının karşılanması için sigortalı olma şartı vardır. Sigortası olmayan kişilerin devlette diş teli taktırması durumunda yüksek ücretler çıkabilir. Bu konuda net bir ücret ortaya koymak zordur. Diş yapısının durumuna göre fiyat ortaya çıkacaktır. Fiyat konusunu diş doktorunuz belirleyecektir. Öncelikli olarak diş doktoruna giderek muayene olabilirsiniz. Bu muayene sonucunda ne kadar fiyat tutacağını da böylelikle öğrenmiş olursunuz. Diş teli taktırmak için hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü devletteki randevu sistemi birkaç sene sonrasına bile randevu verebilir.

Devlet Hastanesi Diş Teli Fiyatları

Devlet hastanelerindeki diş teli fiyatları özel sektöre göre daha uygundur. Fiyat ortalaması genellikle 1500 TL ile 2000 TL arasındadır. Ortodonti fiyatları devlet hastanesinde de diş yapınıza göre değişmektedir. Üniversite hastanelerinde ise fiyatlar 2000-2500 TL arasında değişmektedir. Diş teli fiyatınızın ilk muayeneden sonra ortaya çıktığını bildirmek isteriz. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde de fiyatlar 1500-2000 TL arasında olacaktır.

Devlet hastanelerinde alt ve üst diş fiyatları 1500-2000 TL olmaktadır diye hatırlatmıştık. Özelde bu fiyatlar 4000-5000 TL aralığında olabilmektedir. Sadece üst dişlere tel taktıracaksınız devlette 750-1000 TL, özelde ise 2000-3000 TL arasında değişmektedir.

Şeffaf Fiş Teli Fiyatları

Devlet Hastanesi Diş Teli Ücretleri

Son dönemlerde moda olan şeffaf diş telleri, diğer diş tellerine göre daha estetik bir görünüme sahiptir. Bundan dolayı daha fazla tercih edilmektedir. Şeffaf diş teli de diş yapınıza göre farklılık göstermektedir. Fiyatları da çene ve diş yapınıza göre değişir. Şeffaf diş teli modeli devlette uygulanmamaktadır. Sadece özelde yaptırabileceğiniz şeffaf diş telinin fiyatları 3000-5000 TL arasında değişmektedir. Yine de diş ve çene yapınıza bakmadan net bir fiyat belirlemek zordur. Bundan dolayı önce muayene olmanız gerekmektedir.

Devlet hastanesinde diş teli fiyatları diş yapınıza ve sigortalılık durumuna göre değişmektedir. Sigortalı olanların muayene ücreti 6 TL iken, sigortasız vatandaşlarımızın muayene ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar 2021 yılı için geçerlidir. Devlette bazı operasyonlar için ücret alınmamaktadır. Basit dolgu işlemleri, çürük diş çekme, çürüklerin temizlenmesi gibi operasyonlardan ücret alınmaz. Protez, diş teli gibi işlemlerden ücret alınmaktadır. Bu işlemlerdeki operasyon farklılıkları da ücretlerin miktarını değiştirebilmektedir. Protez fiyatlarına bakacak olursak öncelikle diş hekiminden muayene için randevu almanız gerekmektedir. İşlemin nasıl yapılacağına ilişkin karar alındıktan sonra size bir fiyat çıkartacaktır. Devlet hastanesinde basit protez hizmetlerinden ücret alınmaz. Ancak eğer işlem uzun sürecek olursa para da alınmaktadır.

Devlet hastanelerinde basit dolgu işlemleri için genellikle herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak dediğimi gibi diş teli ücretli bir işlemdir. Hem devlette hem de özelde bu işlem ücretlidir. Bu işlemi ücretsiz olarak yaptıran bir kurum yoktur.

Diş teli hemen hemen tüm devlet hastanelerinde takılmaktadır. Ancak bazı küçük il ve ilçelerdeki devlet hastanelerinde zaman zaman böyle bir imkan bulunmayabilir. Bazı hastanelerde diş teli ücreti düşük fiyatlarda takılabilir ancak hiçbir hastanede ücretsiz değildir.

Diş teli süresi bittikten sonra kime çıkartacağını merak eden vatandaşlarımızın bir ortodonti uzmanına gitmeleri iyi olacaktır. Çünkü eğer kendiniz çıkarmaya çalışırsanız ya da bilmeyen biri bu işlemi yaparsa diş yapınız iyice bozulabilir.

Diş teli düzelme süreci kişiden kişiye göre değişmektedir. Çünkü bu süreç diş yapısına bağlıdır. Kimi zaman 2 yılda dişler düzelirken kimi zaman 3 veya 5 sene sürebilmektedir. Doktorunuz diş durumunuza göre gerekli süreyi belirleyecektir.

Dolgulu dişe tel takılıp takılmayacağına da doktor karar verecektir. Her dolgulu dişe tel takılmamaktadır. Eğer doktorunuz uygun görürse dolgulu dişe de tel takılabilmektedir.