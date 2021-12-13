Özel Sağlık Sigortası tüp bebek tedavisini karşılıyor mu?

Ülkemizde birçok çift çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi görüyor. Bu zorlu tedavinin ilk aşamasında kişinin 5 şartı karşılaması gerekir. Bu şartlar; hastanın regl döneminde olması, ilaç tedavisine başlaması, rahme transfer edilen embriyo ve 12 günün sonunda yapılan gebelik testidir. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda anneye gebelik ile ilgili bilgiler verilir.

Bu sürede embriyonun gelişim aşamaları da çok önemlidir. Embriyonun doktor kontrolünde takibinin yapılması ve riskli durumlarda erken teşhisi anne ve bebeğin sağlığı için gerekli bir durumdur.

Tüp bebek tedavisi nedir?

Normal yöntemlerle hamile kalamayan kişiler tüp bebek tedavisine başvurmaktadır. Bu tedavi, bir üreme tedavisidir. Tedavi aşamasında kadın yumurta hücresiyle erkek sperm hücresi laboratuvar ortamında döllendirilir. Döllenen embriyolardan bazıları seçilir. Seçilen embriyoların rahim içine yerleştirilme işlemi gerçekleştirilir. İşlem genel olarak ilca tedavisi gerektiren bir süreçten oluşur.

Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?

Tedavi süresi aşamalardan oluşur. Tüp bebek tedavisinin aşamaları şu şekildedir:

- Ovülasyon dönemi

- Yumurta toplama dönemi

- Sperm alınması

- Fertilizasyon dönemi

- Embriyonun transferi

Tüp bebek tedavisinin süreci nasıl işler?

İlk aşama olan ovülasyonda, yumurta üretiminin daha fazla olması hedeflenir. Adet döneminde yumurtaları büyütmek ve fazla olmalarını sağlamak içindoğal döngü esnasında, genel olarak bir foliküle rastlanır. Nadiren de olsa, birden fazla folikülün varlığına rastlanabilir. Tüp bebek tedavisi sırasında şansı arttırmak için genellikle bu yöntem kullanılmaktadır.

Yumurta toplama aşamasında, olgun yumurtaların tümü, sperm ile karıştırılır. Bu şekilde döllenme işlemi gerçekleşmiş olur. Üçüncü aşamaya gelindiğinde, sperm sağlanmış olur. Dördüncü aşamada ise döllenmede birden fazla yöntemden faydalanabilinir. Sağlıklı spermlerin alınmasının ardından, yumurtalarla bir araya getirilir. Ardından, sağlıklı sperm hücresi olgunlaşmış olan yumurtaya enjekte edilir. Yumurta toplama aşamasından 6 gün sonra, embriyo transferi yapılma aşamasına geçilir. Tüp bebek tedavisinin süreçleri genel olarak bu şekilde açıklanabilir.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Tüm tedavi yöntemleri gibi, tüp bebek tedavisi de sabır gerektiren yöntemler arasında yer alır. Her aşama için belli bir sürenin geçmesigerekir. İlk aşamada, tedaviye ne zaman başlanacağının kararı verilir. Bu kararda en önemlietken, regl döneminin ne zaman başlayacağıdır. Ardından, hekim tarafınndan ilaç kullanma süresi başlatılmış olur. Bu süre yaklaşık olarak 15 gün sürer.

Döllenme aşamasına gelindiğinde, yumurtalar saklanır. Yumurta toplama aşamasından üç gün sonra hasta yeniden gelir. Bu aşamada embriyolar rahim içine yerleştirilir. Bu süre, yaklaşık olarak 5 dakika sürer. Kısa sürede işlem sona erer. Transfer işleminin ardından, hastanın dinlenmesi gerekir. Ortalama 12 gün süren bu dinlenmenin ardından, gebelik testi için yeniden doktor kontrolü gerekir.

Tüp bebek tedavisine regl gününün iki ya da üçüncü gününde başlanır. İlk aşamada yalnızca ilaç tedavisi uygulanır. Bu aşamada, embriyonun takibi de oldukça önem taşır. Gelişimin olumsuz olduğu tespit edilirse tedaviye tekrar başlanır. Tüp bebek tedavisinin süresi, regl döneminden itibaren hesaplanaya başlanabilir.

Özel sağlık sigortasında tüp bebek tedavisi bulunur mu?

Poliçe ve teminat kapsamları incelendiğinde, özel sağlık sigortasında tüp bebek tedavisi olmadığı görülür. Yalnızca bir sigorta şirketinde, tüp bebek tedavisini karşılayan olanak bulunur. Bu imkandan faydalanabilmeniz adına, öncelikle sağlık raporu almanız gerekir. Normal yollarla gebe kalamayacağınızı gösteren bu belge, hekim tarafından da onaylı olmalıdır. Sigorta şirketinden onay almasının ardından, sağlık sigortasına ek prim ödemesiyle bu olanaktan yararlanabilirsiniz.

Sigorta şirketinin tüp bebek tedavisini karşılaması için yılda en az bir defa tüp bebek tedavisi görmüş olmanız gerekir. Özel sağlık sigortası kapsamında yapılan doğum sonrasında, doğan bebekler de sigorta kapsamına girmiş olur. Özel sağlık sigortasından yararlanan bebeklerin sigortalarını rahatlıkla e devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Özel sağlık sigortasının sağladığı tüp bebek avantajı, sizler için oldukça avantajlıdır.

Özel sağlık sigortasında hangi teminatlar yer alır?

Özel sağlık sigortaları kapsamında sağlanan teminat, kişilere göre farklılık gösterir. Sigorta standartları ya da sigortalanan kişinin genel sağlık durumu, bunun üzerinde etkili olur.

Özel sağlık sigortası kapsamında bulunan ayakta tedaviler şu şekilde sıralanabilir:

-Muayene yapılması

-Tahlil ve röntgen çekimleri

-Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri

-Pansuman ve aşı ihtiyaçları

-İlaç temini ve fizik tedavi yöntemleri

-Kırık ve çıkık tedavileri

-Ameliyat ve sonrasında gerekli olan tedavi şekilleri

-Oda, yemek ve refakatçi ihtiyaçları

-Yoğun bakım ve küçük müdahale işlemleri

-Tıbbi cihaz ve suni uzuvlar

-Kemoterapi ve radyoterapi ihtiyaçları

-Diyaliz

Özel sağlık sigortası kapsamında olmayan durumlar nelerdir?

Sigorta şirketlerinin genel standartlarına uygun olarak, sigorta kapsamında bulunmayan durumlar belirlenmektedir. Bazı özel durumlar için, sigorta sahibinin istek ve ihtiyaçları da göz önüne alınır.

Genel olarak incelendiğinde, özel sağlık sigortasında bulunmayanlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

-Doğuştan gelen genetik rahatsızlıklar

-Poliçe başlamadan önce olan hastalıklar

-Uyuşturucu madde kullanımından dolayı oluşan hastalıklar

-SGK kapsamına girmeyen hastalıklar

-Estetik amaçlı olarak yapılan tedaviler

-İntihara teşebbüs sonucunda oluşan rahatsızlıklar

-Diş tedavileri

-Lens ya da gözlük camları

-Anlaşmalı sağlık kurumları haricinde uygulanan sağlık uygulamaları