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Özel hastanelerin anjiyo fiyatları

Anjiyo kalp damar hastalıklarında uygulanan yöntemlerden biridir. Anjiyo hastaları özel hastane anjiyo fiyatlarını araştırıyor. Anjiyo ücretleri tüm şehir ve hastanelere göre değişmektedir.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:27
Özel hastanelerin anjiyo fiyatları
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Ülkemizde sağlık sektörü giderek gelişmeye devam ediyor. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve şehir hastaneleri hizmet bakımında iyi durumda olsa da bazı durumlar özel hastaneler tercih ediliyor. Özellikle anjiyo gibi kritik durumlarda özel hastanelerin hızlı işleyen uygulamaları öne çıkıyor.

Anjiyo nedir?

Anjiyo kalp damarlarının görüntülenerek damarların büyüklüğü, çapı, daralma olup olmadığının öğrenilmesini sağlayan yöntemdir. Damarların durumuna göre yapılacak tedaviye karar verilir. Tedavi yöntemleri ilaç, stent, balon ve by-pass şeklindedir.

Bu tedavilerin ücretleri ile hastaneye ve doktora göre değişiklik göstermektedir.

Özel hastane anjiyo fiyatları

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde bulunan özel hastanelerin ortalama anjiyo ücretleri şu şekildedir;

Medline Hastanesi Ücreti: 3.000,00 TL. Anjiyo Ücreti.

Medical Park Hastanesi Anjiyo Fiyatı: 4.000,00 TL. ve 10.000,00 TL. arasında

Ümit Hastanesi Ücreti: Kasıktan,1.100 TL., Bilekten ise 1.300 TL.

Acıbadem Hastanesi Ücreti:  5.000,00 TL. ve 10.000,00 TL.

İstanbul özel hastane anjiyo ücretleri

İstanbul’da bulunan özel hastanelerin anjiyo fiyatları şu şekildedir;

Memorial Ataşehir Hastanesi anjiyo ücretleri 3.000 TL -  5.000 TL.

Medipol Hastanesi anjiyo ücretleri 3.000 TL’ den başlıyor. SGK’lı olan hastalara ücretsizdir.

Avrupa Özel Şafak Hastanesi 4.000 TL. SGK ile anlaşmalı ise 1.000 TL,

Medical Park Hastanesi 4.000 TL - 10.000 TL.

Florence Nightgale Hastanesi 3.000 TL’den başlar.

Özel Kolon Hastanesi 3.000 TL - 5.000 TL.

İzmir özel hastane anjiyo fiyatları

İzmir’de bulunan özel hastanelerin anjiyo fiyatları şu şekilde;

Özel Ata Sağlık Hastanesi anjiyo ücreti muayene sonrasında verilir. SGK’lı hasta muayene ücreti 115 TL, sigortasız hasta ise 250 TL’dir.

Medical Park Hastanesi 4.000 TL - 10.000 TL.

Özel Batı Anadolu Central Hospital anjiyo ücretleri muayene sonrasında belirtilmektedir. Kardiyoloji ücreti ise SGK’lı hasta için 90 TL, sigortasız hasta için 200 TL.

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi sigortalı ve Sigortasız hastaya göre fiyatlar değişmektedir. Muayene olmadan ücret verilmez.

Bursa özel hastane anjiyo fiyatları

Bursa’da bulunan özel hastanelerin anjiyo ücretleri şu şekildedir;

Özel Doruk Bursa Hastanesi muayene sonrasında ücret belirtilir. Muayene ücreti SGK için 115 TL, sigortasız 125 TL.

Özel Medikal Hastanesi 3.000 TL - 8.000 TL.

Acıbadem Hastanesi 5.000 TL - 8.000 TL.

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi anjiyo ücreti kasıktan 450 TL, bilekten ise 800 TL.

Özel Doruk Nilüfer Hastanesinde muayene olmadan anjiyo ücreti belirtilmemektedir. Sigortalı hastalar için muayene ücreti 75 TL – 150 TL’dir. Sigortasız hasta için ise 95 TL - 190TL.

Özel Jimer Hastanesinde muayene sonrasında fiyatlar belirtilmektedir.

SGK anjiyo ücretleri ne kadar?

Sosyal güvencesi olan vatandaşlar hastalık durumlarında SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelere gidiyor. SGK ile anlaşmalı hastanelerde ameliyat ücretlerini SGK karşılar. Anjiyo için de ücretleri SGK karşılar. SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerde genel olarak anjiyo ücretleri 500 ila 5 bin TL arasındadır.

Stent nedir?

Kalbe giden kan akışını artırmak için stent takılır. Stent ücretleri SGK tarafından karşılanır. 50 yaşın altındaki kişilere takılan seramik protezin ücretini SGK öder. Stent fiyatları değişiklik göstermektedir. Muayene sonrası doktor bu ücreti hastayla paylaşır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 12:27
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Anahtar Kelimeler:
AnjiyoHastane
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