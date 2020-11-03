Özel hastanelerden doğum ücretleri geri alınabiliyor mu?

Özel hastanelere ödenen paraların geri alınıp alınamadığı konusunda pek çok vatandaşın soruları bulunmaktadır. Doğum zamanı yaklaştığında hamile anne adayları bu konuyla yakından ilgilenmektedirler. Pek çok anne adayı doğum sırasında devlet hastanelerindense özel hastaneleri tercih etmektedir. Doğumu burada gerçekleştirdikten sonra yapılan ödemenin geri alınıp alınmaması ise net bir şekilde bilinmemektedir.

Özel Hastaneye Ödenen Para Geri Alınabilir mi?

Sağlık hizmetlerinde alınan kalite ve özel hastanelerin her geçen daha da çoğalması, doğum yapacak olan anne adaylarının özel kurumlara yönelmesine sebep olmaktadır. Özel hastaneler hamile kadınlar için doğum paketleri oluşturmakta, uygun fiyatlara hizmet vermektedir. Bu paketler içinde hamilelik sürecinde gerekli olan tüm tetkikler ve doğum işlemleri yer almaktadır. Bu paketler kapsamında özel hastaneler ile anlaşma sağlayan ancak daha sonra özel hastanede doğum yapmaktan vazgeçen anne adayları, doğum için ödemiş oldukları parayı geri alabilme gibi bir hakka sahiptirler.

Doğum ücreti, paketin haricinde ekstra olarak ödenmektedir. Hamilelik süreci boyunca alınan hizmetlerin parası geri alınamamaktadır ancak ayrıca ödenen doğum paraları iade alınabilmektedir.

Doğum Ücretleri

Doğum ücretleri her kadında farklı olmakla birlikte SGK tarafından belirlenmektedir. Hastane ile anlaşma yapılması halinde, fark olarak başka ücretlerin de ödenmiş olması ve bu ödemelerin geri talep edilmesi durumunda eğer hastane bu ödemeyi yapmayı reddediyorsa yasal olarak şikayet etme hakkı doğmaktadır.

Doğum Ücreti Geri Almak İçin Başvurular

Doğum ücretlerinin geri alınması için ilk olarak SGK Müdürlüğü’ne şikayette bulunulması gerekmektedir. Burada doldurulan şikayet dilekçesi sonrasında işlemler kendiliğinden devam edecektir. Eğer hastanelerin kişilerin hakkını gasp ettiğine kanaat getirilirse verilmesi gerekenin 5 katı kadar ceza kesilecektir. Aynı zamanda anne adaylarına geri ödeme yapılması sağlanmakta, yeniden ödenmediği takdirde 10 katı kadar ceza kesilmektedir.

Doğum Ücretleri Nasıl Öğrenilir?

Bunun dışında hastane içinde hakem heyetine başvuruda bulunulabilmektedir. Buraya iletilen talepler heyet tarafından değerlendirilmekte ve işleme konabilmektedir. Hastanelere yapılan tüm ödemeler sonunda fatura alınması önem arz etmektedir. Faturasız işlem yapılması halinde hastalar geri ödeme talebinde bulunamamaktadırlar. Tüm özel hastaneler ödemelerin 100 TL ve üzerinde olması halinde fatura kesme zorunluluğunu taşır.

SGK Özel hastanelerin sorgulanabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi kullanılabilmektedir.

Bu sayfa üzerinden tedavi, doğum her türlü tıbbi işlem ve doktor ücretlerinin ne kadar olduğuna yönelik tüm bilgiler elde edilebilmektedir. Seçim yapılırken kadın hastalıkları ve doğum seçeneğinin seçilmesi önemlidir.

Seçeneklerin kişilere göre doğru bir şekilde doldurulması ardından kişilerin taleplerine göre ücretler sıralanmaktadır. Buradan en uygun görülen şekilde ücretlendirme seçilebilmekte ve görüntülenebilmektedir.