Özel hastanelerde para iadesi mümkün müdür?

TÜİK verilerine göre her gün ortalama 600 bebek doğuyor. Doğumların bazıları devlet bazıları da özel hastanelerde oluyor. Doğum ücretinin geri alınıp alınamayacağı merak edilmektedir. Doğum ücreti hastaneden hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

Özel hastanelerin doğum paketleri

Pakete dahil olanlar:

Hastanede 1,2 gün konaklamak

Tetkikler

Testler

Topuk kanı

İlk muayene

İşitme testi

Bebek için ilk aşı

Refakatçi

Bazı sebeplerden dolayı başka bir hastanede doğum yapılmış olabilir. Böyle durumlarda hastaneden para iadesi almak mümkündür.

Özel hastane ücretlerini SGK’dan geri almayı talep etmek

Hastanelerin belirlediği ücretin dışında SGK tarafından belirlenmiş fiyatlar da vardır. Böyle durumlarda fazla ücretin iadesi talep edilebilir. Doğum ücreti ödendikten sonra doğum başka bir hastanede gerçekleşmiş olabilir. Böyle durumlarda iade işlemi mümkündür.

Özel hastane iade sorunları

Sağlık Sosyal Merkezi’ne şikayette bulunulabilir. SGK’ya dilekçe yazılarak şikayet dile getirilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Hastaneden 100 TL üzeri işlemler için fatura alınmalıdır. Faturayı hastane vermelidir.

Fatura dilekçeye eklenebilir.

SGK’ya şikayet işlemi gerçekleştirilir

Hastanenin hakem heyetine başvurulabilir

Ücret iadesi gerçekleşmediyse

SGK para cezası uygulayabilir

Bu ceza, fazladan alınan her işlem ücretinin 5 katı olabilir

Ödeme yapmaya direnen hastanelere 10 kat ceza kesilmektedir.

Özel hastanelerde muayene ücreti

Bu işlemler sonucu hastane bedeli ödemelidir. Ödeme işlemine direnebilir.

Detaylı hizmet dökümü talep edilmelidir. Bu işlem zorunludur. Talep edilen şey gerçekleşmezse, hakem heyetine başvurulabilir. SGK İl Müdürlüğü veya ALO 170 aranabilir.

ALO 170 nedir?

Hızlı talep ve şikayet kaydı olan SGK ile entegre birimlerden biridir. Bazı özel hastaneler fiyatları abartabilmektedir. Bilinçli vatandaşlar şikayette bulunarak bu durumu engelleyebilir. Hastanelerin alması gereken tutarları öğrenmek istiyorsanız resmi intenet sitesinden SGK ücretlerini ve iade karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Detaylı fatura

Detaylı fatura, kurumların devlete şeffaf mali kaynak sunması için gereken bir belgedir. Hastalar da bu belgeyi talep edebilir. Hasta hakları için bu belge oldukça önemlidir.

Yatış işlemlerinde hesaplar

Epikriz raporu istenmelidir. Raporda bazı belgeler yer almaktadır.

Bu belgeler:

Yatış tarihi

Yatış süresince yapılan işlemler

Verilen ilaçlar

Taburcu olma zamanı

Özel hastanelerde yeni doğan muayene ücretleri

Bebek sağlığı devlet tarafından takip edilmektedir. Yoğun bakıma alınan bebekler için ücret talep edilmez. Bazı durumlarda ek ücret alınmaz.

Bu durumlar:

Yanık tedavisi

Yoğun bakım

Acil bölümü

Kanser

Organ nakli

Doku ve hücre nakli

Doğumsal anomali cerrahi hizmeti

Yeni doğan tedavi

Diyaliz

Bu durumlarda ücret talep edilmemektedir. Ücret talep edildiği durumlarda şikayetçi olunmalıdır.