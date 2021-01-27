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Özel hastanelerde muayene karşılığı talep edilen ücretler

Özel hastaneler bilindiği üzere devlet hastanelerinden farklı olarak muayene öncesi hastalardan muayene ücreti talep etmektedir. Vatandaşlar için büyük bir merak konusu olan özel hastane ücretleri belirlendi. Her hastaneye göre farklı durumlarda değişkenlik gösterebilen muayene ücretleri belirlendi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 08:05
Özel hastanelerde muayene karşılığı talep edilen ücretler
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Genellikle Ankara,İzmir, İstanbul gibi büyük illerde yaşayan halkın büyük bir kısmının özel sağlık kuruluşlarına olan talebi artış gösteriyor olabilir. Bu günlerde Dünyada baş gösteren Covid-19 salgını, ülkemizde devlet hastanelerine olan talebin artmasına ve yoğunluğun fazlalaşmasına neden oluyor. Bu sebeple ihtiyaç duyan kişilerin tercihi özel kuruluşlara  doğru kayabilmektedir.  Özel hastaneler, devlet hastanelerinden ayrı bir uygulamaya sahip olarak,kişilerden ücret  istenmektedir.

 

Devlet hastanelerinde muayene parası,ilaç alındığı zaman eczane masraflarına dahil olunuyor. Ancak özel  sağlık kuruluşlarında farklı olarak kişilerden muayene öncesi ücret isteniyor.  Bu uygulamayı bilen kişiler, hangi muayenede ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyorlar. Peki  muayene masrafı ne kadar? 

KATILIM PAYI NE İÇİN ALINIR? 

 

Katılım payı, SGK tarafından belirlenir ve özel  kuruluşlarda  muayene olmak isteyen,sigortalı bir kişinin tabi tutulduğu ücrettir. 2021 yılında bu pay 15 Türk lirası olarak belirlenmiştir. E-devlet sisteminden katkı payı ödemelerinizi, eczaneden alınan ilaç tutarlarınızı, sisteme giriş yapıp, arama butonundan ‘katılım payı sorgulama’ yazarak görebilirsiniz.

Katılım payı tahsis edilecek muayene hizmetleri;

- Muayene payı

-İlaç payı 

-Tıbbi malzeme ( Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, ağız protezleri payı, sağlık raporunda hayati öneme haiz olarak belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler  payı)

- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için  pay

 

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

  Türkiye’de ki özel hastanelerin fiyatları birbirlerinden farklı olabilir. SGK ile anlaşmalı olanlarda, kişilerin muayene masraflarının bir miktarı sigorta tarafından karşılanır. Şirketlerle anlaşmalı olanlar da vardır. 

Kişilerin yer aldığı kurum özel bir hastane ile ortak çalışma yürütüyor  ise, kişi hastanede ücretsiz tedavi olabilir. Ya da ücretin sadece bir miktarı  ödenir.  

 

ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ?

 Bu kuruluşlarda tedavi  olan kişilerin istenmeyen durumlarla karşılaşmaması için devlet, kişilerin hastane ücretlerini öğrenebilmeleri için bir portal oluşturdu. Özel  kuruluşların uyguladığı işlemlerin fiyat listesini  T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmet Sunucuları Uygulamasından öğrenebilirsiniz.

 

ÖZEL KURULUŞLARIN  2021 SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETLERİ 

Sağlık Uygulama Tebliği tarafından belirlenen ücretler, farklı hastanelerde değişiklik gösterebilir. 2021 özel kuruluşlarının  ücretleri aşağıda verilmiştir. 

Dahiliye ücreti: 25-60 

Nöroloji  ücreti: 40-80 

Dermatoloji (Cildiye) ücreti: 25-100 

Göz ücreti: 40-100 

Kadın hastalıkları ücreti: 50-100 

Üroloji  : 50-100 

Kardiyoloji ücreti: 30-100 

Beyin cerrahı ücreti: 25-100 

Göğüs hastalıkları  ücreti: 30-100 

Kulak Buran Boğaz  ücreti: 30-60 

Genel Cerrahi  ücreti: 25-60 

Ortopedi : 30-60 

Fizik Tedavi  : 30-60 

Plastik Cerrahi  ücreti: 40-60 

Enfeksiyon hastalıkları doktor ücreti: 30-60 

Çocuk sağlığı doktor ücreti: 30-60 TL aralığında olabilir.

Yukarıda verilen  ücretler, doktorlara göre farklılık gösterebilmektedir. Öneğin, Uzm. doktor 150-200 , doç. doktor 250-350 , prof. doktor 350-400  gibi farklı fiyatlarda muayene masrafı çıkarılabilmektedir. Muayene sonrası yapılacak olan kontrollerde ek bir ücret talep edilmemektedir. 

 

2021 -  SGK DAHİLİNDE YAPILAN MUAYENE ÜCRETLERİ 

Kadın Hastalıkları: 15 - 50 

Üroloji: 50 -80 

Kardiyoloji:30-50 

Nöroloji:25-62 

Beyin Cerrahi: 40 – 70 

Göz Hastalıkları: 40  -50 

Dermatoloji: 25 TL ve 50 

Göğüs Hastalıkları: 30- 50 

Kulak Burun Boğaz: 30 – 50 

Genel Cerrahi: 25 - 60 

Dahiliye: 25 – 60 

Ortopedi: 30 - 50 

Fizik Tedavi: 30 - 50 

Yaşlı Hastalıkları: 30 -60 

Plastik Cerrahi: 40 -60 TL aralığında değişkenlik gösterebilir.

 

 2021-  SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ 

Kadın Hastalıkları: 80 -100 

Üroloji: 80 -100 

Kardiyoloji: 80 -100 

Nöroloji: 40 -80 

Beyin Cerrahi: 50 -100 

Göz Hastalıkları: 40 -100 

Dermatoloji: 40 -100 

Göğüs Hastalıkları: 30-60 

Kulak Burun Boğaz: 30 -60 

Genel Cerrahi: 30 -60 

Dahiliye: 30 -60 

Ortopedi: 30 -60 

Fizik Tedavi:30-60 

Yaşlı Hastalıkları: 30 -60 

Plastik Cerrahi: 30 -60 TL arasında değişkenlik gösterebilir.

 

ÖZEL HASTANE TAHLİL ÜCRETLERİ 

 

Kan tahlili ücreti: 50-200 

İdrar tahlili ücreti: 50-200 

Göğüs filmi ücreti: 50-100 

MR ücreti: 50-500 

Ultrason ücreti 50-500 

EKG ücreti: 50-100 TL olarak değişebilmektedir.

 

 2021- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZMAN DOKTOR, DOÇENT DOKTOR VE PROFESÖR DOKTOR MUAYENE ÜCRETLERİ 

Uzm. Doktor: 150 – 250 

Doç. Doktor :  250-400 

Prof. Doktor : 350 – 700 TL olarak değişebilmektedir.

 

ÖZEL HASTANE AMELİYAT ÜCRETLERİ NE KADAR?

 Yapılacak olan ameliyat ücretleri, ihtiyaç duyulan bölüm,ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor ve hastaneye göre farklılık gösterebilmektedir. 

Gerçekleşecek olan ameliyatın ayrıntıları da ödeyeceğiniz fiyatta farklılık olmasına etken olabilir. SGK dahilinde olan kişilerin ameliyat ücretinin bir bölümü sigorta tarafından karşılanabilmektedir.

Geri kalanı ise kişiden tahsis edilmektedir. 

 

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÜCRETSİZ MUAYENE OLABİLİR MİYİZ?

Bazı noktalarda bu  hastanelerde muayene  karşılığında ücret talep etmeyebilir. Aşağıda belirtilen durumlarda edilmemektedir. 

 Travma vakalarında,

Acil servise başvurması halinde yatışı gerçekleşen hastalarda,

Mecburi yoğun bakım sağlık hizmetinde,

Başka bir hastaneden sevki yapılan vakalarda,

Acil tıbbi müdahale gerektiren hastalarda,

Yeni doğan sağlık hizmetlerinde,

Yanık tedavilerinde,

Organı doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinde,

Kanser tedavilerinde (Radyoterapi, kemoterapi gibi),

Hemodiyaliz 

 

 İLAVE ÜCRET ALINMAYAN  DURUMLAR

Aşağıda belirttiğimiz işlemlerde,kişilerden bir ilave ücret istenmemektedir..

 

a) Yoğun bakım hizmetleri,

b) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

c) Yenidoğana verilen  hizmetler,

d) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin hizmetler,

e) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik hizmetler,

f) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai  belirtilen işlemler hariç)

h) “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi



Son Güncelleme: 27.01.2021 08:05
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