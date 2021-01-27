Özel hastanelerde muayene karşılığı talep edilen ücretler

Genellikle Ankara,İzmir, İstanbul gibi büyük illerde yaşayan halkın büyük bir kısmının özel sağlık kuruluşlarına olan talebi artış gösteriyor olabilir. Bu günlerde Dünyada baş gösteren Covid-19 salgını, ülkemizde devlet hastanelerine olan talebin artmasına ve yoğunluğun fazlalaşmasına neden oluyor. Bu sebeple ihtiyaç duyan kişilerin tercihi özel kuruluşlara doğru kayabilmektedir. Özel hastaneler, devlet hastanelerinden ayrı bir uygulamaya sahip olarak,kişilerden ücret istenmektedir.

Devlet hastanelerinde muayene parası,ilaç alındığı zaman eczane masraflarına dahil olunuyor. Ancak özel sağlık kuruluşlarında farklı olarak kişilerden muayene öncesi ücret isteniyor. Bu uygulamayı bilen kişiler, hangi muayenede ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyorlar. Peki muayene masrafı ne kadar?

KATILIM PAYI NE İÇİN ALINIR?

Katılım payı, SGK tarafından belirlenir ve özel kuruluşlarda muayene olmak isteyen,sigortalı bir kişinin tabi tutulduğu ücrettir. 2021 yılında bu pay 15 Türk lirası olarak belirlenmiştir. E-devlet sisteminden katkı payı ödemelerinizi, eczaneden alınan ilaç tutarlarınızı, sisteme giriş yapıp, arama butonundan ‘katılım payı sorgulama’ yazarak görebilirsiniz.

Katılım payı tahsis edilecek muayene hizmetleri;

- Muayene payı

-İlaç payı

-Tıbbi malzeme ( Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, ağız protezleri payı, sağlık raporunda hayati öneme haiz olarak belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler payı)

- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için pay

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Türkiye’de ki özel hastanelerin fiyatları birbirlerinden farklı olabilir. SGK ile anlaşmalı olanlarda, kişilerin muayene masraflarının bir miktarı sigorta tarafından karşılanır. Şirketlerle anlaşmalı olanlar da vardır.

Kişilerin yer aldığı kurum özel bir hastane ile ortak çalışma yürütüyor ise, kişi hastanede ücretsiz tedavi olabilir. Ya da ücretin sadece bir miktarı ödenir.

ÖZEL HASTANE MUAYENE ÜCRETİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ?

Bu kuruluşlarda tedavi olan kişilerin istenmeyen durumlarla karşılaşmaması için devlet, kişilerin hastane ücretlerini öğrenebilmeleri için bir portal oluşturdu. Özel kuruluşların uyguladığı işlemlerin fiyat listesini T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmet Sunucuları Uygulamasından öğrenebilirsiniz.

ÖZEL KURULUŞLARIN 2021 SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETLERİ

Sağlık Uygulama Tebliği tarafından belirlenen ücretler, farklı hastanelerde değişiklik gösterebilir. 2021 özel kuruluşlarının ücretleri aşağıda verilmiştir.

Dahiliye ücreti: 25-60

Nöroloji ücreti: 40-80

Dermatoloji (Cildiye) ücreti: 25-100

Göz ücreti: 40-100

Kadın hastalıkları ücreti: 50-100

Üroloji : 50-100

Kardiyoloji ücreti: 30-100

Beyin cerrahı ücreti: 25-100

Göğüs hastalıkları ücreti: 30-100

Kulak Buran Boğaz ücreti: 30-60

Genel Cerrahi ücreti: 25-60

Ortopedi : 30-60

Fizik Tedavi : 30-60

Plastik Cerrahi ücreti: 40-60

Enfeksiyon hastalıkları doktor ücreti: 30-60

Çocuk sağlığı doktor ücreti: 30-60 TL aralığında olabilir.

Yukarıda verilen ücretler, doktorlara göre farklılık gösterebilmektedir. Öneğin, Uzm. doktor 150-200 , doç. doktor 250-350 , prof. doktor 350-400 gibi farklı fiyatlarda muayene masrafı çıkarılabilmektedir. Muayene sonrası yapılacak olan kontrollerde ek bir ücret talep edilmemektedir.

2021 - SGK DAHİLİNDE YAPILAN MUAYENE ÜCRETLERİ

Kadın Hastalıkları: 15 - 50

Üroloji: 50 -80

Kardiyoloji:30-50

Nöroloji:25-62

Beyin Cerrahi: 40 – 70

Göz Hastalıkları: 40 -50

Dermatoloji: 25 TL ve 50

Göğüs Hastalıkları: 30- 50

Kulak Burun Boğaz: 30 – 50

Genel Cerrahi: 25 - 60

Dahiliye: 25 – 60

Ortopedi: 30 - 50

Fizik Tedavi: 30 - 50

Yaşlı Hastalıkları: 30 -60

Plastik Cerrahi: 40 -60 TL aralığında değişkenlik gösterebilir.

2021- SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ

Kadın Hastalıkları: 80 -100

Üroloji: 80 -100

Kardiyoloji: 80 -100

Nöroloji: 40 -80

Beyin Cerrahi: 50 -100

Göz Hastalıkları: 40 -100

Dermatoloji: 40 -100

Göğüs Hastalıkları: 30-60

Kulak Burun Boğaz: 30 -60

Genel Cerrahi: 30 -60

Dahiliye: 30 -60

Ortopedi: 30 -60

Fizik Tedavi:30-60

Yaşlı Hastalıkları: 30 -60

Plastik Cerrahi: 30 -60 TL arasında değişkenlik gösterebilir.

ÖZEL HASTANE TAHLİL ÜCRETLERİ

Kan tahlili ücreti: 50-200

İdrar tahlili ücreti: 50-200

Göğüs filmi ücreti: 50-100

MR ücreti: 50-500

Ultrason ücreti 50-500

EKG ücreti: 50-100 TL olarak değişebilmektedir.

2021- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZMAN DOKTOR, DOÇENT DOKTOR VE PROFESÖR DOKTOR MUAYENE ÜCRETLERİ

Uzm. Doktor: 150 – 250

Doç. Doktor : 250-400

Prof. Doktor : 350 – 700 TL olarak değişebilmektedir.

ÖZEL HASTANE AMELİYAT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yapılacak olan ameliyat ücretleri, ihtiyaç duyulan bölüm,ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor ve hastaneye göre farklılık gösterebilmektedir.

Gerçekleşecek olan ameliyatın ayrıntıları da ödeyeceğiniz fiyatta farklılık olmasına etken olabilir. SGK dahilinde olan kişilerin ameliyat ücretinin bir bölümü sigorta tarafından karşılanabilmektedir.

Geri kalanı ise kişiden tahsis edilmektedir.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÜCRETSİZ MUAYENE OLABİLİR MİYİZ?

Bazı noktalarda bu hastanelerde muayene karşılığında ücret talep etmeyebilir. Aşağıda belirtilen durumlarda edilmemektedir.

Travma vakalarında,

Acil servise başvurması halinde yatışı gerçekleşen hastalarda,

Mecburi yoğun bakım sağlık hizmetinde,

Başka bir hastaneden sevki yapılan vakalarda,

Acil tıbbi müdahale gerektiren hastalarda,

Yeni doğan sağlık hizmetlerinde,

Yanık tedavilerinde,

Organı doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinde,

Kanser tedavilerinde (Radyoterapi, kemoterapi gibi),

Hemodiyaliz

İLAVE ÜCRET ALINMAYAN DURUMLAR

Aşağıda belirttiğimiz işlemlerde,kişilerden bir ilave ücret istenmemektedir..

a) Yoğun bakım hizmetleri,

b) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

c) Yenidoğana verilen hizmetler,

d) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin hizmetler,

e) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik hizmetler,

f) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai belirtilen işlemler hariç)

h) “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi