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Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?

Birçok vatandaş özel hastanelerde uygulanan gecelik yatak ücretlerini araştırmaya başladı. Haberimizden '2021 senesi Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?' sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz.

30 Kasım 2021 Salı 19:46
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
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Türkiye’de yer alan özel ve devlet hastanelerinde tedavi olan, ameliyat olan, operasyon geçiren vatandaşlar yatak ücretlerini araştırıyor. Sizler için özel ve devlet hastaneleri gecelik yatak fiyatları, muayene, tahlil ve ameliyat ücretlerini araştırdık.

2021 Devlet hastaneleri yatak ücreti ne kadar?

Devlet hastanelerinde sosyal güvencesi olan vatandaşlardan herhangin bir oda veya yatak için ücret istenmez. Ancak sigortası olmayan vatandaşlardan yapılan operasyon ve yatak ücreti verilebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu’’na (SGK) bağlı her devlet hastanesinde yatak ücreti ödemeden tedavi olunabilir. Tedavi sonrasında bazı ücretler ortaya çıkar. Bunlarda kullanılan medikal ürünlerin ücretleridir.

Sağlık Bakanlığı Uygulama Tebliğinde özel hasta odalarında; tek yataklı, TV, telefon, refakatçi koltuğu, buzdolabı, hasta ve refakatçi için dolap, tuvalet ve lavabo vardır.

Devlet hastanesi yatak ücretleri 2021

Açıklama

Ücret

Standart yatak ücreti

 

45TL

Pandemi (Korona) bakım hizmeti

Yalnızca pandemi döneminde pandemi olgularına yönelik tedavilerde S510010 ile beraber faturalandırılır. Ayrıca pandemi döneminde pandemi olgusu olup olmadığına bakılmadan S510090 kodu ile beraber faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır.

666TL

 

Kuvöz  

 

89TL

Kot (beşik)

 

63TL

Yoğun bakım ücreti

 

156TL

Steril oda fiyatı

 

201TL

İzole radyoaktif tedavi odası

 

90TL

Gündüz yatak tarife ücreti

 

34TL

Refakatçi ücreti

 

15TL

 

2021 Özel hastanelerde yatak ücretleri ne kadar?

Özel hastanelerde yatak ücretleri ve ameliyat ücretleri 2021 senesinde ortalama olarak Bin TL-2 bin TL arasında değişmektedir. Yedi gün hastanede kalan bir kişi ortalama 7 bin TL ödeme yapıyor.

Özel hastanelerde 2021 senelerinde yatak ücretleri kalınacak güne göre değişmektedir. Bir gecelik yatak fiyatı bin TL ve 3 bin 500 TL arasında olabilir. Ortalama olarak özel hastanede ameliyat olan ve beş gün yatış yapan birinin yatak ücreti olarak toplamda bin 500TL’den 7bin 500TL yatak ve oda ücreti ödemesi gerekmekte. Oda ücretleri ise yatak ücretlerinin iki ya da üç katıyla uygulanmakta. Özel hastanelerin gecelik yatak ücretleri şöyle;

-Medical Park yatak ücreti (Bir Gece): 350TL

-Ümit Hastanesi: 200TL- 350TL

-Acıbadem Hastanesi yatak ücreti: 200TL- 250TL

-Türkiye Hastanesi: 200TL ile 300TL

2021 Özel hastanelerde refakatçı ücretleri ne kadar?

Refakatçı ücretleri ortalama olarak özel bir hastanelerde 150TL ve 500TL arasında değişir. Refakatçi ücretleri hasta için bakım süresine ve günlüğüne göre değişmektedir. Bunun ile beraber özel hastaneler kendi belirttikleri fiyattan ücret uygulaması yaparlar.

Devlet hastanesi günlük yatak ücretleri ne kadar?

Devlet hastanelerinde ameliyat sonrasındaki yatış işlemlerinde oda tutarı alınmaz. SGK’lı hastalar ameliyat, yatak ve oda parası ödemeden tedavilerini olabiliyorlar. Sigortası olmayan hastalar ise gerekli muayene bedelini ödeyerek oda için 50TL ve 100TL arasında tedavi, oda parası ödeyerek işlemlerini yaptırabilirler. Bunun yanında olacakları ameliyat için ise belirtilen tutarı da öder.

*Estetik ameliyatlarında ameliyat tutarı SGK tarafından karşılanmaz.

2021 Üniversite hastanelerinde özel oda ücretleri ne kadar?

Üniversite hastanelerinde ameliyat olan vatandaşın özel oda ücreti için ödeyeceği tutar 50TL’den başlamaktadır. Sigortası yoksa bu tutar değişir.

Özel hastane ameliyat ücretleri ne kadar?

Özel hastanelerde yapılan ameliyatların bazıları SGK tarafından karşılanabilir. Geri kalan tutarsa kişi kendi öder. Bu tutarlar hastanelere göre farklılık göstermektedir.

-BademcikAmeliyatı: SGKnın ödediği tutar 617,87TL Özel hastanenin istediği: 1.235,75TL

-GenizetiAmeliyatı: SGKle 346,03TL Özel hastanenin istediği: 962,06TL

-Kalça Eklemi Protezleri: SGK’dan ödendiği: 2bin 646TL Özel hastane istediği: 5 bin 292TL

-Dizdeki Menisküsün Onarımı: SGK: 1.202,69TL Özel hastanenin istediği: 2 bin 405,38TL

-Varis Ameliyatı: SGKdan: ücretsiz. Özelhastanede ise: Ek bedel alınmaz.

-Açık ProstatAmeliyatı: SGK : 1.482,70TL Özel hastanelerin istediği: 2 bin 965,46TL

-Normaldoğum: SGK: 432TL Özel hastanenin istediği: 864TL

-SezeryanDoğum: Sigortadan ödenirse: 486TL Özel hastanenin istediği: 970TL ile 1.000TL arasında.

-Katarak ve Lens İmplantasyonu: SGK: 594TL Özel hastanenin istediği: 1.118TL

-Koroner ByPass: SGKbir ücret ödemez. Özel hastane tarafından ise ek bir ücret alınmaz.

-Açık SafraKesesi Ameliyatı: SGKödediği Tutar: 777,60TL Özel hastanenin istediği: 1.555,20TL

-Kapalı SafraKesesi Ameliyatı: SGKdan Ödenen: 1.026TL Özel hastanenin istediği: 2 bin 052TL

-HemeroidAmeliyatı: Sigortanın ödediği tutar: 488,48TL ÖzelHastane: 976,97TL

-Kalp KapakçığıAmeliyatı: Sigortadan bir ücret kesilmez. Özel hastanede bedel talep etmez.

-ApandistAmeliyatı: SGKödenen bedel: 432TL Özel hastanenin istediği: 864TL

-Kısırlık TedavisiAmeliyatı: SGKtarafından : 370,76TL. Özel hastanenin istediği: 741,53TL

Hastaneler genel olarak operasyon öncesinde hastanın ödeyeceği ameliyat ve yatak parasını tedavi öncesinden alınabilir ya da bir belge imzalatılır.

2021 Özel hastane tahlil ücretleri ne kadar?

Sigortanız var ise genel olarak özel hastaneler, muayene ücreti dışında tahlil ücreti almamaktadır. Fakat bu ücreti alıp almamak hastanenin genelgesinde yer alan kararlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı hastaneler kan tahlilleri için yaklaşık 15TL-30TL talep edebilir. Diğer yapılacak olan işlemler için ise ücret ödenmekte. Sağlık güvenceniz yok ise ortalama her bir tahlil için sizden 200TL’ye yakın ödeme alınabilir. Hastane ücretlerini randevu alırken veya hastaneye giriş işlemi yapmadan önce sormanızda yarar vardır.

-EKG: 100TL ve 150TL arasındadır.

-Kan Tahlili: 60TL-250TL arasında.

-MR Çekimi: 250TL ve 350TL

-Röntgen Tahlili: 200TL ve 400TL arasında değişmekte.

2021 Özel hastane muayene ücretleri ne kadar?

Muayene ücretleri hastanın gideceği bölüme göre değişiklik göstermekte. Bunlar her hastanenin kendi belirlediği kurallara ve anlaşmalara bağlı olarak belirlenmekte. Sigortanız yoksa 30TL ve 100TL arasında bir ücret ödeyebilir. Fakat sigortanız varsa 30TL ve 50TL arasında bir miktar muayene bedeli ödeyerek tedavi olabilir.

-Nöroloji: 25TL- 100TL

-Özel muayene: 50TL-150TL

-Beyin Cerrahi: 30TL-100TL

-Kulak Burun, Boğaz: 25TL- 80TL

-Kadın Hastalıkları: 50TL-100TL olarak değişmekte.

-Dahiliye: 20TL-100TL arasında değişir.

SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde muayene ücretleri devlet tarafından 32TL olarak belirlendi. Bunlardan hariç acile gidildiğinde hastadan bir ücret talep edilemez. Özel hastanelerde doktor muayene ücretleri ise aşağıdaki gibidir;

-Uzman Doktor: 150TL-200TL

-Doçent Doktor: 350TL

-Dahiliye Profesör: 500TL

2021 Üniversite hastaneleri ameliyat ve muayene ücretleri ne kadar?

Üniversite hastanelerinde muayene tutarları 8TL ve 15TL arasında. Ameliyat olmak istediğiniz branşla ücret farklılık gösterebilmekte. Devletin karşıladığı ameliyatlarda ücret istenmemekte. Estetik operasyon gibi özel ameliyatalarda belirli bir miktar bedel ödeyebilir.

E-devletten hastane muayene ücret sorgulaması nasıl yapılır?

Bilgi alma ve sorgulama işlemlerini e-Devlet sisteminden rahatça yapılabilir. SGK kurumunun sitesinden giriş bilgilerinizi tamamlayıp muayene ücretlerini görüntüleyebilir. Muayene Katılım Payı sorgulama işleminiz için e-Devlet şifrenizle sisteme girerek sorgulama yapılabilir.

İletişim numaraları

-AcıbademHastanesi: 444 5 544

-ÜmitHastanesi: 0 222 335 03 35

-MedicanaHastanesi: 0 850 460 63 34

-MedicalPark Hastanes: 444 4 484


Son Güncelleme: 30.11.2021 19:46
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