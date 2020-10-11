İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam mücadelesi! 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam...
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...

Özel hastaneler de acil servise giren vatandaşlardan ücret alınmakta mıdır?

Özel hastanede acil servise giden vatandaşlar herhangi bir ücret ödemek zorunda mıdır? Hangi durumlarda özel hastaneler acil servis bölümünde para almaktadır? Ücretlendirme neye göre belirlenmektedir? Tüm bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

11 Ekim 2020 Pazar 02:06
Özel hastaneler de acil servise giren vatandaşlardan ücret alınmakta mıdır?
Takip Et:

Hastanın acil bir şikâyeti varsa, özel hastanelerin acil servis toplaması yasa dışıdır. Özel hastaneler acil durum ücreti ödemez, acil durumda hastalar da ödemez. Sağlık Bakanlığı, "Acil Sağlık Hizmetleri" kapsamında "sıfırdan uygulama" çağrısı yapar. Bu, genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hastalar acil servislere ilk kez başvurduklarında değerlendirilerek acil durumda olup olmadıkları belirlenir. Acil durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Boyuttan bağımsız olarak travma vakaları
  • Acil servise girdikten sonra hastaneye kaldırılan hastalar
  • Tıbbi müdahale vakaları
  • Gözlem altındaki hastalar
  • Başka bir sağlık kuruluşuna veya başka bir sağlık kuruluşundan sevk edilen hastalar

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Var Mıdır?

Öngörülen kapsamda özel hastanelerde acil servis başvurusu yapanlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bazı sağlık sorunları varsa, ödeme yapmalarına gerek yoktur. Ayrıca ambulans talep ettiklerinde ücret alınmayacaktır.

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Alınmayan Durumlar Nelerdir?

Ödeme yapmayan özel hastanelerin acil servislerine giren kişiler şu şekildedir:

  • Acil hizmetler trafik kazası sonrası ücretsiz olarak verilmektedir.
  • Özel hastanelerde acil servisler boğulma anında ücretsizdir.
  •  Özel hastanelerde intihar ücreti alınmaz.
  • Terör olayları nedeniyle özel hastanelerde acil servislere gidenlerin ekstra ödeme yapması gerekmiyor.
  • Bıçaklanıp kavga ettikten sonra acil serviste tedavi görecek kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor.
  • Özel hastanelerde iş kazaları nedeniyle acil servisler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
  • Fiziksel yaralanmalar için acil servis ücreti alınmaz.
  • Elektrik çarpması nedeniyle özel bir hastanenin acil servislerine gittiğinizde hiçbir ücret alınmaz.
  • Dondurucu sıcak çarpması için herhangi bir ücret alınmaz.
  • Özel hastanelerde acil servisler için iç kanama ve kanamaya neden olabilecek kırıklar, omurga kırıkları, yanıklar ve göz yaralanmaları ödenmez.
  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar, hava yolu tıkanıklığı, astım atakları gibi şikayetlerle özel hastanelerde acil servisler için ödeme yapmaya gerek yoktur.
  • Yüksek tansiyon için özel bir hastanenin acil servisine gittiğinizde ücretsiz tedavi alacaksınız.
  • Özel hastanelerde acil servisler kalp krizi ve aritmilerde ücretsizdir.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Poliklinikten Giriş Yapmış Gibi Gösterilir İse Ne Olur?

Özel bir hastanenin acil servisine giderken, hastadan tedavi ücretini almak için bazı belgeler imzalanır. Hastanın ailesi tarafından imzalanan ilgili belgelerin hukuki bir etkisi yoktur. Bu imzalar yasa dışı olmasına rağmen, özel sağlık sigortası kapsamında değilse hasta yakınlarına tedaviden önce haber verilmelidir. Bazı özel hastaneler poliklinikler aracılığıyla hastaları acil duruma getirebilir. Bu durumda hasta taburcu edildiğinde ödeme yapmak zorunda kalabilir. Ancak hastaların mahkemede haklarını arayarak bu duruma itiraz etmeleri mümkündür.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Kendisinden Ücret Alınan Hastalar Ne Yapmalıdır?

Özel bir hastanenin acil servisine gittikten sonra ödeme yapmanız gerekiyorsa; bu durumda, kişi Grönland Uygulama Genelgesi'nin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. Yeşil alan başvurusuna hak kazanan hastalardan tedavi ücreti talep etmek yasa dışıdır. Hastaların özel bir hastanenin acil servisinde tedavi olabilmeleri için ihtiyaç duydukları ödeme makbuz ve faturalarını saklamaları gerekmektedir. Alınan müdahale önlemlerinin “yeşil alan uygulaması” kapsamında olup olmadığının hastaneden değerlendirilmesini talep etmek için hastane yönetim departmanına dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hastane yönetiminden olumlu cevap alamazsa; bu durumda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayarak talepte bulunmalıdır. Özel hastaneler de acil servis ücretlerinin iadesi için Tüketici Tahkim Komisyonuna başvurmalıdır.

2020 Yılında Özel Hastanelerde Acilde Ücret Alınıyor Mu?


Bu yönetmelik kapsamında özel bir hastaneden acil yardım arayan bir hasta, bu Yönetmelik kapsamında sağlık sorunu yaşarsa ücret alınmaz.

Devlet Hastanesi Acilden Giriş Yapan Hastalar Ücret Öder Mi?

Acil servislerine giren hastalardan ücret alınmamaktadır.

Özel Hastane Kırmızı Alan Ücreti Nedir?

Hızlı ilerleme, değerlendirme ve tedavi gerektiren yaşamı tehdit eden durumlara kırmızı alan denir. Ek maliyet alınmamaktadır.

Kalp Hastaları Özel Hastanelerde Ücretsiz Tedavi Görebilir Mi?

SSI tüm kalp cerrahisi operasyonlarını kapsar.

Özel Hastaneler Hangi Durumlarda Para Talep Edemez?

Özel hastane acil servis ücreti; acil servise giren ve hastaneye kaldırılanların ücret talep edilmemektedir.

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 02:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HastaneÖzel HataneAcil Servis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: 'İstanbul yakında yeni bir hastane açılıyor'
Bakan Koca: 'İstanbul yakında yeni bir hastane açılıyor'
A101 Marketler 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 Marketler 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Sağlık Bakanı 10 Ekim’e ilişkin Covid-19 verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı 10 Ekim’e ilişkin Covid-19 verilerini açıkladı!
Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve hakkında bilinmesi gerekenler
Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve hakkında bilinmesi gerekenler
10 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte bin 649 yeni hasta, 56 can kaybı
10 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte bin 649 yeni hasta, 56 can kaybı
9 Ekim korona virüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte bin 629 yeni hasta, 55 can kaybı
9 Ekim korona virüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte bin 629 yeni hasta, 55 can kaybı

Popüler Haberler

Özel hastaneler de acil servise giren vatandaşlardan ücret alınmakta mıdır?
Bim indirimli ürünler kataloğu 11 Ekim 2020 Pazar indirim fırsatları
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2020
Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melih Şah ve Sencer kavuşabilecek mi?
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Altın ne kadar oldu? 11 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ekim 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 11 Ekim 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Yerli otomobil ön sipariş fiyatı ne kadar olacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Buse Gökçay ve Kaynanası Şükriye Gökçay kimdir?
Hangi diziler yayınlanacak, hangi diziler yayınlanmayacak? Hangi yapımlar çekimlere ve yeni bölümlere ara verdi?
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
Ayla filmi hikayesi gerçek mi? Fox Tv Ayla filmi nerede çekildi?
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2020
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Ekim 2020 Pazar
Maria İle Mustafa dizisi final mi yapacak?
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.