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Özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu?

Yaşadıkları sağlık sorunu sebebiyle hastanelerin acil servislerine gelen vatandaşlar özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

04 Aralık 2021 Cumartesi 03:03
Özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu?
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İnsanlar günlük hayatlarında yaşadıkları bazı sağlık sorunlarından dolayı hastanelerin acil servislerine müracaat edebiliyorlar. Acil servise gelen vatandaşlar ise ‘’özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu?’’ sorularının yanıtını merak ediyor.

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Alıyor Mu?

Sağlık Bakanlığı’nın Acil Sağlık Hizmetleri uygulaması kapsamında özel hastanelere gelen vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilemiyor. Fakat bu durum kişinin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Acile Gelen Hastalardan Para Alınıyor Mu?

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre hayati sebeplerle özel hastanelerin acil servislerine gelen insanlardan tedavi ücreti alınması yasaktır. Eğer hastanın durumu hayati değil ise o kişiden tedavi ücreti alınıyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar başvurdukları hastaneyle iletişime geçerek en doğru bilgilere ulaşabilir. 


Son Güncelleme: 04.12.2021 03:03
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Anahtar Kelimeler:
Özel HastanelerAcil Servis ücretiSağlık Bakanlığı
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