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Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?

Bazı durumlarda dişin çekilmesi gerekebilir. Diş çekimi devlet hastanelerinde ya da özel hastanede gerçekleşmektedir.Diş çekimi için özel hastaneye gidecek olan vatandaşlar, özel hastanenin diş çekim ücretlerini araştırmaktadır.2021 özel hastane diş ücretleri ne kadar? Bu haberimizde 2021 özel hastane diş çekim ücretlerini sizler için derledik. İşte 2021 özel hastane diş çekim ücretleri...

28 Aralık 2021 Salı 10:18
Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?
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 İnsanlar, bazı nedenlerden dolayı dişlerini çektirmek zorunda kalabilir. Diş çekimi için özel hastaneye gidenler fiyatları araştırmaktadır.Özel hastanelerde diş çekim ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Özel hastanede  2021 diş çekim ücretleri ne kadar?

Diş neden çekilir?

Diş çürüğü veya ağız içi maddelerin kaybı nedeniyle tedavi edilmiş ancak yine de geri dönüşü olmayan dişler, diş eti iltihabından kaynaklanan diş gevşekliği, darbe veya travma sonucu oluşan diş hasarları, tedavi ile çıkarılamayan kırık dişler, apseli dişler, sorun yaratan dişler Eğri (bitişik) dişler, gömük ve kiste eğilimli dişlerin ortodontik tedaviyi desteklemek için çekilmesi gerekebilir, ancak bunlar herhangi bir soruna neden olmaz. Bu durumda diş sağlığı merkezine başvurabilir ve randevu alarak tedavinize başlayabilirsiniz. Tedavisi olmayan veya tedavi sonrası ağrısız diş çekiminden korkan birçok insanla karşılaşıyoruz. Diş hastalıklarının sizi gülümsetmek için önemli bir tedavi olduğunu bilmeliyiz. Korkunuz yüzünden sağlığınızı riske atmayın. Diş sağlığınız için günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın.

Diş çekimi

normal,

gömülü

Kemik rotasyonu olarak 3’e ayrılır.

Özel kliniklerde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve devlet hastanelerinde normal  diş çekimi kolaydır. Diğer diş çekimleri yanlış operasyonları kabul etmediği için bir uzman yardımı almanın faydalı olduğunu söylüyoruz çünkü bu operasyonlar sırasında diş etleriniz çekilecek ve diş çekilecektir. Açık yaralara neden olabileceği için doktorunuzun işlem sırasında diş etlerinizi tanıması ve işlemi doğru zamanda yapması gerekir. Aksi halde üst çeneniz ve dişleriniz ile ilgili birçok şikayet ile karşılaşabilirsiniz. Elbette operasyondan sonra bazı önlemler almalısınız. Steril, ağrıyı arttıracak ,diş etlerinize zarar vermeyecek yiyecek ve içecekleri yemek, çarpışmaları önlemek dişlerinizin ve psikolojinizin alması gereken koruyucu önlemlerdir.

Özel hastaneler diş çekim ücreti

Özel hastanelerde diş çekimi ve ameliyat ücreti 100 TL ile 450 TL arasında değişmektedir. Ancak doktorunuz diş problemlerinizi gördükten sonra bu masrafların miktarı hakkında net bilgi alabilirsiniz. Bu sayılar normal diş çekimleri için geçerlidir. Gömülü dişler ve kemikli dişler hakkında bilgi almak için hastane sekreteri ve doktorunuzu aramalısınız. Özel hastaneler diş eti probleminizi gördükten sonra fiyatı belirleyebilir. Öncelikle şikayetinizi uzmanınıza gösterip sorunu belli bir şekilde çözebilirsiniz. Tüm devlet kurumlarının ödeme yapması gerekmese de özel kurumlar veya klinikler diş çekim işlemleri için 400 liraya kadar çıkabiliyor.

 Özel hastanelerdeki diş çekim fiyatları hastaneden hastaneye göre değişiklik gösterir. Gideceğiniz özel hastaneye karar verdikten sonra hastanenin ilgili hattından fiyat alabilirsiniz. Her işlem için farklı fiyatlar sunulacaktır. Diş çekimi için gideceğiniz özel hastanenin araştırmasını yapınız. Daha önce gidenlerden tavsiye alarak özel hastanelere gidebilirsiniz.

SGK diş çekim ücreti

SGK sisteminde bu fiyatlar mevcut yapıya ve çekilecek diş sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. SGK diş çekiminde böyle olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz ama araştırmamız kapsamında sizler için bir derleme hazırladık. Zamanla, hasar görmüş dişlere bağlı diş çürükleri, insanların çok fazla acı çekmesinin ana nedenidir. Aynı zamanda dişlerdeki çürükler, iltihaplanma ve diş eti hastalığına neden olabilir.

Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının gözetimindeki tüm tıbbi bakım ve giderleri aynı kurum tarafından karşılanmaktadır. Yani diş tedavisi için bir SGK kurumuna giderseniz herhangi bir ücret ödemeden işlemi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Özel operasyon işleminiz için cüzi bir ücret ödeyebilirsiniz. Sigortalı bir özel hastanede diş çekimi için randevu alırsanız, operasyon sırasında fiyat öğrenebilirsiniz.

Devlet hastanesi diş çekim ücreti

Devlet hastanesinde diş çekimi yaptırmak istiyorsanız MHRS üzerinden randevu alarak ya da 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz. Sigorta olduğu durumunda ücretsiz olarak diş çekimi gerçekleşmektedir. Eğer sigortanız yoksa 80-150 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekmektedir. 20’lik diş çekimi de sigortalılar için ücretsizdir. Sigortasız olma durumunda 20’lik diş çekimi ücreti de 80-150 TL arasında değişir.

Kanal Tedavisi

İki Kanal (Dolgu Hariç) 300 TL-400 TL arasında değişiklik gösterir.

Üç Kanal (Dolgu Hariç) 400-550 TL arasında değişiklik gösterir.

İlave Her Kanal 100 TL-200 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Devlet hastanesinde kanal tedavileri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Özel hastanelerde ücretlerdiş hekimi tarafından belirlenir. Klinik ücretleri 200-500 TL arasında değişir.

Diş çekimi sonrası yapılması gerekenler

Çekim yarasının üzerine yerleştirilen tampon en az 45 dakika tutulmalıdır.

Tamponu kullandıktan hemen sonra ağzınızı suyla çalkalamamalısınız.

Çekimden sonra en az iki saat hiçbir şey yemeyin, bu süreden sonra ılık  şeyler tercih edilmelidir. Çok sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçının.

Ağrı oluşursa aspirin dışındaki ilaçlar kullanılmalıdır

Çekim yeri temiz olmalıdır.

Uzun süre ağrı veya kanama hissederseniz hemen bir doktora başvurmalısınız.

 


Son Güncelleme: 28.12.2021 10:18
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