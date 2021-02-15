Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?

DİŞ TELİ TEDAVİSİ YAPILAN KİŞİLER

-Çene yapısı itibariyle ihtiyaç duyan kişiler

-Çene yapısı dar olanlar

-Orta yaşlarda bulunan ve diş problemleri olanlar

-Görüntü sebebi ile düzeltme yapmak isteyenler

-Dişlerinde aralıklar ve bozukluklar bulunanlar

-Gelişimsel yapısı sebebiyle genel bozukluk olanlar

-Dişlerinde doğuştan eksiklik bulunan kişiler

Bu sorunlar ile karşı karşıya kalan kişilerde tedavi uygulanabilmektedir. Tedavi süreci 3,10,16,20 ay veya 3 yıla kadar sürebilmektedir.

FİYATLARI NE KADAR?

Özel veya devlet hastanesinde geçerli olan ücretler Türk Diş Hekimleri Birliği Kurumunca belirlenmektedir. Fakat hastalık türüne göre ücretler farklılık gösterebilmektedir. Tedavi olacağınız hastanenin özel ya da devlet hastanesi olması durumuna göre de fiyatlar da değişiklik olabilmektedir.

ÖZEL HASTANE FİYATLARI TL

Tek çene normal tedavi-5.000

İki çene normal tedavi-7.000

Şeffaf plak-10.000

Tek üst çene- 4.000

Lingual ortodontik bir çene- 5.300

Lamine diş kaplama- 250

Bir çene şeffaf- 4.500

Çift çene şeffaf- 6.000

FİYATLARI BELİRLEYEN ETKENLER

- Köprü bünyesindeki diş yapılan kuron cinsine göre

- Hassas ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve ayrıca giderler

- Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemler

- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipler Birliği’nin konu ile alakalı ücretlleri

- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamalarda protez başlığında belirtilen birim ücretleri

- Çalışma saatleri dışında yapılan tedaviler

ORTODONTİ DİŞ TELİ FİYATLARI KDV ve KDV DAHİL OLMAYAN ( TL)

Açık kapanış ortodontik 4.194.44 – 4.530

Ağız dışı aparey tatbiki 828.70 – 895

Ağız içi distalizasyon apareyi 1.828.70 – 1.975

Angle sınıf I anomalileri 2.449.07 – 2.645

Angle sınıf II anomalileri 3.148.15 – 3.400

Angle sınıf III anomalileri 4.189.81 – 4.525

Antero Posterior sefalometrik film analizi 166.67 – 180

Aparey tamiri 282.41 – 305

Ara dönem model yapımı 115.74 – 125

Ara dönem sefalometrik film analizi 143.52 – 155

Bant tatbiki 296.30 – 320

Bant veya braket çıkarılması 97.22 – 105

Braket tatbiki 282.41 – 305

Büküm içeren tel tatbiki 365.74 – 395

Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 1.583.33 – 1.710

Dudak yastıkçığı 930.56 – 1.005

Düşen bant tatbiki 212.96 – 230

Düşen braket tatbiki 263.89 – 285

Düz ark teli tatbiki 347.22 – 375

Gömülü dişin diş dizisinde yerine yerleştirilmesi 1.921.30 – 2.075

Hızlı maksiller genişletme apareyi 1.236.11 – 1.335

İnterproksimal aşındırma 97.22 – 105

Kayıp apareyin yeniden yapımı 759.26 – 820

Kemik yaşı tayini 97.22 – 105

Kısa süreli ortodontik tedavi 1.402.78 – 1.515

Lateral sefalometrik film analizi 166.67 – 180

Lingual ark 597.22 – 645

Lingual ataçman tatbiki 283.41 – 305

Lingual braket tatbiki 287.04 – 310

Lingual teknikle angle sınıf I anomalileri ortodontik tedavi 2.662.04 – 2.875

Lingual teknikle angle sınıf II anomalileri ortodontik tedavi 3.462.96 – 3.740

Lingual teknikle angle sınıf III anomalileri ortodontik tedavi 4.611.11 – 4.980

Mini vida uygulaması 462.96 – 500

Model cerrahi 620.37 – 670

Model set-up 685.19 – 740

Nance apareyi 1.041.67 – 1.125

Oklüzal cerrahi splint 1.148.15 – 1.240

Ortodontik ameliyat arkı 2.000 – 2.160

Ortodontik fotoğraf 92.59 – 100

Ortodontik model analizi 92.59 – 100

Ortodontik fotoğraf tetkiki 74.07 – 80

Ortodontik model yapımı 115.74 – 125

Ortodontik model face- bow ile artikülatöre taşınması 828.70 – 895

Ortognatik cerrahi ortodontik tedavi 4.398.15 – 4.750

Önleyici ortodontik tedavi 1.546.30 – 1.670

Pekiştirme aygıtı 856.48 – 925

Pekiştirme tedavisi 875 – 945

Positioner yapımı 1.722.22 – 1.860

Postoperatif dudak damak yarığı 1.375 – 2.565

Preoperatif dudak damak yaarığı 2.587.96 – 2.795

Reserve curveli niti ark tatbiki 476.85 – 515

Reverse headgear 1.805.56 – 1.950

Sabit fonksiyonel aygıt uygulaması 2.027.78 – 2.190

Sabit kapanış yükseltici tatbiki 185.19 – 200

Sabit pekiştirme aygıtı 1.097.22 – 1.185

Sefalometrik cerrahi planı 259.26 – 280

Segmental ark ya da tork arkı tatbiki 365.74 – 395

Sürme rehberliği 1.541.67 – 1.665

Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (ağır)10.000 – 10.800

Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (hafif) 4.000 – 4.320

Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (orta) 7.000 – 7.560

TME splint yapımı 1.018.52 – 1.100

Tek çene aparey yapımı 875 – 945

Vida uygulaması 259.26 – 280

FİYAT HESAPLAMA

Yukarıda verilen ücretlere göre yaptıracağınız işlemleri belirleyip, toplam miktarı hesaplayabilirsiniz. En doğru hesaplama ise doktorunuzun ilk seansta söylediği miktardır. Seans başına 100 TL olduğunu düşünürsek 10 seans sonucunda 1000 TL olarak hesap yapmanız doğru değildir. Diş hekimleri kişinin hastalık durumuna ve ağız yapısına göre bir tutar belirlemektedir.

DİŞ TELİ ÜCRETİ

Eğer çok zahmetli ve büyük bir tedavi görmeyecekseniz ortalama 5000 TL gibi bir ücrete tabi tutulursunuz. Fakat birden fazla alanda tedavi görecekseniz 7000 TL ye kadar miktar artabilmektedir. Bu verilen tutarlar devlet hastaneleri için geçerli değildir.

SGK DAHİLİNDE TEDAVİ

Tedavi ücretleriniz SGK dahilinde olabilmesi için, hastalığınızın riskli bir durumda olması gerekmektedir. Estetik amacı ile yapılacak olan tedavileri karşılamamaktadır. Diş hastanelerinin düzenlediği rapor ile, hastalığınız risk dahilinde ise özel hastanelerde SGK yardımı ile tedavi olabilirsiniz.

METAL DİŞ FİYATLARI

Genel olarak 2.200 – 6.500 TL arasında değişmektedir.

ŞEFFAF DİŞ TELİ FİYATLARI

Özel hastanede bu ücretler 4.000 – 6.000 TL civarında olabilmektedir.

SIRA SÜRESİ NE KADAR OLMAKTA?

Tedavi görmek istediğiniz hastanenin yoğunluğuna göre bu sürelerde değişiklik olabilmektedir. 2-3 ay beklemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer acil bir tedaviye ihtiyacınız var ise devlet hastanelerinden özel hastanelerde tedavi görmek için rapor düzenlenmesini talep edebilirsiniz. SGK tedavi ücretlerinizi karşılayacaktır. SGK’nın yaptığı ödeme yeterli değil ise sizden fark ücreti talep edilebilir.