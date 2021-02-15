Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?

DİŞ TELİ TEDAVİSİ YAPILAN KİŞİLER
-Çene yapısı itibariyle ihtiyaç duyan kişiler
-Çene yapısı dar olanlar
-Orta yaşlarda bulunan ve diş problemleri olanlar
-Görüntü sebebi ile düzeltme yapmak isteyenler
-Dişlerinde aralıklar ve bozukluklar bulunanlar
-Gelişimsel yapısı sebebiyle genel bozukluk olanlar
-Dişlerinde doğuştan eksiklik bulunan kişiler
Bu sorunlar ile karşı karşıya kalan kişilerde tedavi uygulanabilmektedir. Tedavi süreci 3,10,16,20 ay veya 3 yıla kadar sürebilmektedir.
FİYATLARI NE KADAR?
Özel veya devlet hastanesinde geçerli olan ücretler Türk Diş Hekimleri Birliği Kurumunca belirlenmektedir. Fakat hastalık türüne göre ücretler farklılık gösterebilmektedir. Tedavi olacağınız hastanenin özel ya da devlet hastanesi olması durumuna göre de fiyatlar da değişiklik olabilmektedir.
ÖZEL HASTANE FİYATLARI TL
Tek çene normal tedavi-5.000
İki çene normal tedavi-7.000
Şeffaf plak-10.000
Tek üst çene- 4.000
Lingual ortodontik bir çene- 5.300
Lamine diş kaplama- 250
Bir çene şeffaf- 4.500
Çift çene şeffaf- 6.000
FİYATLARI BELİRLEYEN ETKENLER
- Köprü bünyesindeki diş yapılan kuron cinsine göre
- Hassas ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve ayrıca giderler
- Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemler
- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipler Birliği’nin konu ile alakalı ücretlleri
- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamalarda protez başlığında belirtilen birim ücretleri
- Çalışma saatleri dışında yapılan tedaviler
ORTODONTİ DİŞ TELİ FİYATLARI KDV ve KDV DAHİL OLMAYAN ( TL)
Açık kapanış ortodontik 4.194.44 – 4.530
Ağız dışı aparey tatbiki 828.70 – 895
Ağız içi distalizasyon apareyi 1.828.70 – 1.975
Angle sınıf I anomalileri 2.449.07 – 2.645
Angle sınıf II anomalileri 3.148.15 – 3.400
Angle sınıf III anomalileri 4.189.81 – 4.525
Antero Posterior sefalometrik film analizi 166.67 – 180
Aparey tamiri 282.41 – 305
Ara dönem model yapımı 115.74 – 125
Ara dönem sefalometrik film analizi 143.52 – 155
Bant tatbiki 296.30 – 320
Bant veya braket çıkarılması 97.22 – 105
Braket tatbiki 282.41 – 305
Büküm içeren tel tatbiki 365.74 – 395
Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 1.583.33 – 1.710
Dudak yastıkçığı 930.56 – 1.005
Düşen bant tatbiki 212.96 – 230
Düşen braket tatbiki 263.89 – 285
Düz ark teli tatbiki 347.22 – 375
Gömülü dişin diş dizisinde yerine yerleştirilmesi 1.921.30 – 2.075
Hızlı maksiller genişletme apareyi 1.236.11 – 1.335
İnterproksimal aşındırma 97.22 – 105
Kayıp apareyin yeniden yapımı 759.26 – 820
Kısa süreli ortodontik tedavi 1.402.78 – 1.515
Lateral sefalometrik film analizi 166.67 – 180
Lingual ark 597.22 – 645
Lingual ataçman tatbiki 283.41 – 305
Lingual braket tatbiki 287.04 – 310
Lingual teknikle angle sınıf I anomalileri ortodontik tedavi 2.662.04 – 2.875
Lingual teknikle angle sınıf II anomalileri ortodontik tedavi 3.462.96 – 3.740
Lingual teknikle angle sınıf III anomalileri ortodontik tedavi 4.611.11 – 4.980
Mini vida uygulaması 462.96 – 500
Model cerrahi 620.37 – 670
Model set-up 685.19 – 740
Nance apareyi 1.041.67 – 1.125
Oklüzal cerrahi splint 1.148.15 – 1.240
Ortodontik ameliyat arkı 2.000 – 2.160
Ortodontik fotoğraf 92.59 – 100
Ortodontik model analizi 92.59 – 100
Ortodontik fotoğraf tetkiki 74.07 – 80
Ortodontik model yapımı 115.74 – 125
Ortodontik model face- bow ile artikülatöre taşınması 828.70 – 895
Ortognatik cerrahi ortodontik tedavi 4.398.15 – 4.750
Önleyici ortodontik tedavi 1.546.30 – 1.670
Pekiştirme aygıtı 856.48 – 925
Pekiştirme tedavisi 875 – 945
Positioner yapımı 1.722.22 – 1.860
Postoperatif dudak damak yarığı 1.375 – 2.565
Preoperatif dudak damak yaarığı 2.587.96 – 2.795
Reserve curveli niti ark tatbiki 476.85 – 515
Reverse headgear 1.805.56 – 1.950
Sabit fonksiyonel aygıt uygulaması 2.027.78 – 2.190
Sabit kapanış yükseltici tatbiki 185.19 – 200
Sabit pekiştirme aygıtı 1.097.22 – 1.185
Sefalometrik cerrahi planı 259.26 – 280
Segmental ark ya da tork arkı tatbiki 365.74 – 395
Sürme rehberliği 1.541.67 – 1.665
Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (ağır)10.000 – 10.800
Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (hafif) 4.000 – 4.320
Şeffaf plak ile ortodontik tedavi (orta) 7.000 – 7.560
TME splint yapımı 1.018.52 – 1.100
Tek çene aparey yapımı 875 – 945
Vida uygulaması 259.26 – 280
FİYAT HESAPLAMA
Yukarıda verilen ücretlere göre yaptıracağınız işlemleri belirleyip, toplam miktarı hesaplayabilirsiniz. En doğru hesaplama ise doktorunuzun ilk seansta söylediği miktardır. Seans başına 100 TL olduğunu düşünürsek 10 seans sonucunda 1000 TL olarak hesap yapmanız doğru değildir. Diş hekimleri kişinin hastalık durumuna ve ağız yapısına göre bir tutar belirlemektedir.
DİŞ TELİ ÜCRETİ
Eğer çok zahmetli ve büyük bir tedavi görmeyecekseniz ortalama 5000 TL gibi bir ücrete tabi tutulursunuz. Fakat birden fazla alanda tedavi görecekseniz 7000 TL ye kadar miktar artabilmektedir. Bu verilen tutarlar devlet hastaneleri için geçerli değildir.
SGK DAHİLİNDE TEDAVİ
Tedavi ücretleriniz SGK dahilinde olabilmesi için, hastalığınızın riskli bir durumda olması gerekmektedir. Estetik amacı ile yapılacak olan tedavileri karşılamamaktadır. Diş hastanelerinin düzenlediği rapor ile, hastalığınız risk dahilinde ise özel hastanelerde SGK yardımı ile tedavi olabilirsiniz.
METAL DİŞ FİYATLARI
Genel olarak 2.200 – 6.500 TL arasında değişmektedir.
ŞEFFAF DİŞ TELİ FİYATLARI
Özel hastanede bu ücretler 4.000 – 6.000 TL civarında olabilmektedir.
SIRA SÜRESİ NE KADAR OLMAKTA?
Tedavi görmek istediğiniz hastanenin yoğunluğuna göre bu sürelerde değişiklik olabilmektedir. 2-3 ay beklemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer acil bir tedaviye ihtiyacınız var ise devlet hastanelerinden özel hastanelerde tedavi görmek için rapor düzenlenmesini talep edebilirsiniz. SGK tedavi ücretlerinizi karşılayacaktır. SGK’nın yaptığı ödeme yeterli değil ise sizden fark ücreti talep edilebilir.