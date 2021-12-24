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Özel hastane muayene ve tedavi ücretleri ne kadar?

Çeşitli sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar devlet hastaneleri yerine tercih ettikleri özel hastanelerin fiyatlarını öğrenmek üzere internete yöneldi. Peki 2021 yılı özel hastane ücretleri ne kadar? Yanıtı haberimizde…

24 Aralık 2021 Cuma 17:08
Özel hastane muayene ve tedavi ücretleri ne kadar?
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Özel hastanelerde muayene veya tedavi olmak isteyen vatandaşlar özel hastanelerin 2021 yılındaki güncel fiyatlarını öğrenmek üzere arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki 2021 yılı özel hastane ücretleri ne kadar?

2021 Yılı Özel Hastane Ücretleri Ne Kadar?

Özel hastanelerin muayene ve tedavi ücretleri gidilen hastaneye ve doktora göre değişiklik göstermektedir. Eğer başvurulan doktorun unvanı profesör ise muayene ve tedavi ücretleri genellikle yüksek oluyor. Bu ücretin bir kısmı SGK tarafından karşılansa da hastaneler hasta olanlardan nakit de talep edebiliyor. İşte 2021 yılında özel hastanelerin muayene ücretleri:

- Dahiliye Özel Hastane Muayene Ücreti: 100 – 350 TL

- Genel Özel HAstane Cerrahi Muayene Ücreti: 150 – 500 TL

- Göğüs Hastalıkları Muayene Ücreti: 150 – 300 TL

- Kulak Burun Boğaz Muayene Ücreti: 200 – 450 TL

- Kardiyoloji Özel Hastane Muayene Ücreti: 150 – 400 TL

- Göz Hastalıkları Muayene Ücreti: 100 – 300

- Beyin Cerrahi Muayene Ücreti: 150 – 700 TL

- Dermatoloji Muayene Ücreti: 100 – 300 TL

- Fizik Tedavi Muayene Ücreti: 150 – 400 TL

- Ortopedi Muayene Ücreti: 150 – 400 TL

- Üroloji Muayene Ücreti: 150 – 450 TL

- Plastik Cerrahi Muayene Ücreti: 200 – 550 TL

- Nefroloji Muayene Ücreti: 350 – 600 TL

- Enfeksiyon Hastalıkları Muayene Ücreti: 100 – 150 TL

Özel hastanelerde muayene ücretleri sigortalı olan ve sigortasız olanlara göre değişiklik göstermektedir. Sigortalı olan vatandaşlar muayenelerine daha az ücret öderken sigortasızlar ise muayene ücretinin tamamını o anda hastaneye vermek zorunda kalıyorlar.

Sigortalı Olanlar İçin Özel Hastanelerin Muayene Ücretleri

SGK sigortasına bağlı olan vatandaşlar için özel hastanelerin muayene ücretleri şu şekilde:

- Göğüs hastalıkları Muayene Ücretleri; 250 TL-300 TL

- Genel cerrahi Muayene Ücretleri; 300 TL-400 TL

- Beyin cerrahi Muayene Ücretleri; 250 TL-400 TL

- Kulak Burun Boğaz; 250 TL-350 TL

- Göz Hastalıkları Muayene Ücretleri; 200-350 TL

- Fizik tedavi Muayene Ücretleri; 250 TL-300 TL

- Kardiyoloji Muayene Ücretleri; 200 TL-250 TL

- Üroloji; 200 TL-300 TL

- Plastik cerrah Muayene Ücretlerii; 200 TL-400 TL

- Dermatoloji Muayene Ücretleri; 200 TL-400 TL

Sigortasızlar İçin Özel Hastanelerin Muayene Ücretleri

Herhangi bir sigorta kurumuna bağlı olmayan vatandaşlar sağlık sorunları nedeniyle özel hastanelere başvurmaları halinde sigortalı vatandaşlara göre daha fazla para veriyorlar. SGK’ya bağlı olanlar 70 TL’lik bir muayene ücreti öderken SGK’ya bağlı olmayan vatandaşlar ise 200 TL ila 300 TL arasında bir muayene ücreti vermek zorunda kalıyorlar. İşte 2021 yılında sigortasızlar için özel hastanelerin muayene ücretleri:

- Acıbadem İstanbul Muayene Ücretleri = 450 TL-600 TL

- Medicana Hastaneleri Muayene Ücretleri = 400 TL-650 TL

- Özel Konya Farabi Hastanesi Muayene Ücretleri = 200 TL-350 TL

- Liv Hospital Samsun = 500 TL-700 TL

- Samsun Medical Park = 200 TL-300 TL

- Özel Deva Hastanesi = 250 TL-400 TL

- Özel Akademi Hastanesi Muayene Ücretleri = 200 TL-400 TL

- İzmir Özel Ata Sağlık = 150 TL-350 TL

- Konya Özel Medova Hastanesi = 250 TL-500 TL

- Kayseri Özel Tekde = 250 TL-400 TL

- Özel Erciyes Kartal Hastanesi = 250 TL-500 TL

- Özel Antalya Yaşam = 250 TL-500 TL

- Memorial Hastanesi = 350 TL-600 TL

- Özel Avıcenna Hastanesi = 115 TL-200 TL

- Özel Avıcenna Hastanesi = 150 TL-300 TL

- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri = 150 TL-300 TL

- Özel Levent Hastanesi = 200 TL-500 TL

- Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi = 250 TL-400 TL

- İstanbul Özel Eren Hastanesi = 200 TL-500 TL

- Florence Nightingale = 300 TL-500 TL

- Intenational Hospital = 250 TL-500 TL

- İstanbul Medipol = 160 TL-300 TL

- Özel İstanbul Tıp Merkezi = 250 TL-600 TL

- Memorial Hastanesi = 180 TL-300 TL

- Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri = 200 TL-450 TL

- Çağıner Hastanesi = 180 TL-350 TL

- Delta Hospital = 300 TL-550 TL

- Ersoy Hastanesi = 250 TL-470 TL

- Doğan Hastanesi = 150 TL-400 TL

- Özel Balat Hastanesi = 280 TL-590 TL

- Medical Park = 170 TL-390 TL

- Osmangazi Tıp Merkezi Muayene Ücretleri = 150 TL-250 TL arasında değişiyor.

 


Son Güncelleme: 24.12.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
özel Hastane ücretleriSağlık
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