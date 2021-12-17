Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu

Devlet hastaneleri yerine özel hastanelerinde MR yaptırmak isteyen bir çok vatandaş bunun için başvurdukları hastaneye belirli bir ücret ödemek durumunda kalıyor. Bunun üzerine insanlar ‘’2021 yılı özel hastane MR ücretleri ne kadar?’’ sorusunun yanıtını bulmak amacıyla arama motorları üzerinden araştırmalara başladı.
2021 Yılı Özel Hastane MR Ücretleri Ne Kadar?
Özel hastanelerdeki MR yaptırma ücretleri kişinin SGK’lı olup olmadığına ve hastanenin donanımına ve prestijine göre değişiyor. İşte 2021 yılı özel hastane MR ücretleri:
Medical Park Hastanesi: 500 TL-1.000 TL
Acıbadem Hastanesi: 1.000 TL-2.000 TL
Medipol Hastanesi: 1.000 TL
Ankara Cerrahi Tıp Merkezi: 250 TL
Ümit Hastanesi: 730 TL
Memorial Ankara Hastanesi: 1.400 TL-1.500 TL
Özel Medline Adana Hastanesi 1.000 TL-1.500 TL
İstanbul Laboratuvar Merkezİ: 350 TL-400 TL
Betatom Emar: 750 TL
Florence Nightingale Hastanesi: 1.000 TL-2.500 TL
Emar Med: 400 TL
İstanbul Görüntüleme Merkezi: 270 TL-350 TL
Liv Hospital: 1.000 TL-2.000 TL
Özel İzmir Hastanesi: 650 TL
Özel Anadolu hastanesi: 675 TL-800 TL
Yaşam Hastanesi: 200 TL-250 TL