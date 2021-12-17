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Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu

Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu. İnsanlar bunun üzerine 2021 yılı özel hastane MR ücretleri ne kadar? sorusunun yanıtını bulmak için internete yöneldi. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

17 Aralık 2021 Cuma 10:08
Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu
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Devlet hastaneleri yerine özel hastanelerinde MR yaptırmak isteyen bir çok vatandaş bunun için başvurdukları hastaneye belirli bir ücret ödemek durumunda kalıyor. Bunun üzerine insanlar ‘’2021 yılı özel hastane MR ücretleri ne kadar?’’ sorusunun yanıtını bulmak amacıyla arama motorları üzerinden araştırmalara başladı.

2021 Yılı Özel Hastane MR Ücretleri Ne Kadar?

Özel hastanelerdeki MR yaptırma ücretleri kişinin SGK’lı olup olmadığına ve hastanenin donanımına ve prestijine göre değişiyor. İşte 2021 yılı özel hastane MR ücretleri:

Medical Park Hastanesi: 500 TL-1.000 TL

Acıbadem Hastanesi: 1.000 TL-2.000 TL

Medipol Hastanesi: 1.000 TL      

Ankara Cerrahi Tıp Merkezi: 250 TL

Ümit Hastanesi: 730 TL 

Memorial Ankara Hastanesi: 1.400 TL-1.500 TL 

Özel Medline Adana Hastanesi  1.000 TL-1.500 TL           

Özel Umut Hastanesi: 850 TL-1.000 TL   

İstanbul Laboratuvar Merkezİ: 350 TL-400 TL     

Betatom Emar: 750 TL                  

Florence Nightingale Hastanesi: 1.000 TL-2.500 TL                          

Emar Med: 400 TL                          

İstanbul Görüntüleme Merkezi: 270 TL-350 TL

Liv Hospital: 1.000 TL-2.000 TL                 

Özel İzmir Hastanesi: 650 TL                      

Özel Anadolu hastanesi: 675 TL-800 TL                 

Yaşam Hastanesi: 200 TL-250 TL                              


Son Güncelleme: 17.12.2021 10:08
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Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı özel Hastane MR ücretleriSGK
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