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Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021

Türkiye basınında yankı uyandıran Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:44
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
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Hastanın acil bir şikâyeti varsa, özel hastanelerin acil servis toplaması yasa dışıdır. Özel hastaneler acil durum ücreti ödemez, acil durumda hastalar da ödemez. Sağlık Bakanlığı, "Acil Sağlık Hizmetleri" kapsamında "sıfırdan uygulama" çağrısı yapar. Bu, genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hastalar acil servislere ilk kez başvurduklarında değerlendirilerek acil durumda olup olmadıkları belirlenir. Acil durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Boyuttan bağımsız olarak travma vakaları
  • Acil servise girdikten sonra hastaneye kaldırılan hastalar
  • Tıbbi müdahale vakaları
  • Gözlem altındaki hastalar
  • Başka bir sağlık kuruluşuna veya başka bir sağlık kuruluşundan sevk edilen hastalar

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Var Mıdır?

Öngörülen kapsamda özel hastanelerde acil servis başvurusu yapanlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bazı sağlık sorunları varsa, ödeme yapmalarına gerek yoktur. Ayrıca ambulans talep ettiklerinde ücret alınmayacaktır.

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Alınmayan Durumlar Nelerdir?

Ödeme yapmayan özel hastanelerin acil servislerine giren kişiler şu şekildedir:

  • Acil hizmetler trafik kazası sonrası ücretsiz olarak verilmektedir.
  • Özel hastanelerde acil servisler boğulma anında ücretsizdir.
  •  Özel hastanelerde intihar ücreti alınmaz.
  • Terör olayları nedeniyle özel hastanelerde acil servislere gidenlerin ekstra ödeme yapması gerekmiyor.
  • Bıçaklanıp kavga ettikten sonra acil serviste tedavi görecek kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor.
  • Özel hastanelerde iş kazaları nedeniyle acil servisler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
  • Fiziksel yaralanmalar için acil servis ücreti alınmaz.
  • Elektrik çarpması nedeniyle özel bir hastanenin acil servislerine gittiğinizde hiçbir ücret alınmaz.
  • Dondurucu sıcak çarpması için herhangi bir ücret alınmaz.
  • Özel hastanelerde acil servisler için iç kanama ve kanamaya neden olabilecek kırıklar, omurga kırıkları, yanıklar ve göz yaralanmaları ödenmez.
  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar, hava yolu tıkanıklığı, astım atakları gibi şikayetlerle özel hastanelerde acil servisler için ödeme yapmaya gerek yoktur.
  • Yüksek tansiyon için özel bir hastanenin acil servisine gittiğinizde ücretsiz tedavi alacaksınız.
  • Özel hastanelerde acil servisler kalp krizi ve aritmilerde ücretsizdir.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Poliklinikten Giriş Yapmış Gibi Gösterilir İse Ne Olur?

Özel bir hastanenin acil servisine giderken, hastadan tedavi ücretini almak için bazı belgeler imzalanır. Hastanın ailesi tarafından imzalanan ilgili belgelerin hukuki bir etkisi yoktur. Bu imzalar yasa dışı olmasına rağmen, özel sağlık sigortası kapsamında değilse hasta yakınlarına tedaviden önce haber verilmelidir. Bazı özel hastaneler poliklinikler aracılığıyla hastaları acil duruma getirebilir. Bu durumda hasta taburcu edildiğinde ödeme yapmak zorunda kalabilir. Ancak hastaların mahkemede haklarını arayarak bu duruma itiraz etmeleri mümkündür.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Kendisinden Ücret Alınan Hastalar Ne Yapmalıdır?

Özel bir hastanenin acil servisine gittikten sonra ödeme yapmanız gerekiyorsa; bu durumda, kişi Grönland Uygulama Genelgesi'nin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. Yeşil alan başvurusuna hak kazanan hastalardan tedavi ücreti talep etmek yasa dışıdır. Hastaların özel bir hastanenin acil servisinde tedavi olabilmeleri için ihtiyaç duydukları ödeme makbuz ve faturalarını saklamaları gerekmektedir. Alınan müdahale önlemlerinin “yeşil alan uygulaması” kapsamında olup olmadığının hastaneden değerlendirilmesini talep etmek için hastane yönetim departmanına dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hastane yönetiminden olumlu cevap alamazsa; bu durumda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayarak talepte bulunmalıdır. Özel hastaneler de acil servis ücretlerinin iadesi için Tüketici Tahkim Komisyonuna başvurmalıdır.

2020 Yılında Özel Hastanelerde Acilde Ücret Alınıyor Mu?

Bu yönetmelik kapsamında özel bir hastaneden acil yardım arayan bir hasta, bu Yönetmelik kapsamında sağlık sorunu yaşarsa ücret alınmaz.

Devlet Hastanesi Acilden Giriş Yapan Hastalar Ücret Öder Mi?

Acil servislerine giren hastalardan ücret alınmamaktadır.

Özel Hastane Kırmızı Alan Ücreti Nedir?

Hızlı ilerleme, değerlendirme ve tedavi gerektiren yaşamı tehdit eden durumlara kırmızı alan denir. Ek maliyet alınmamaktadır.

Kalp Hastaları Özel Hastanelerde Ücretsiz Tedavi Görebilir Mi?

SSI tüm kalp cerrahisi operasyonlarını kapsar.

Özel Hastaneler Hangi Durumlarda Para Talep Edemez?

Özel hastane acil servis ücreti; acil servise giren ve hastaneye kaldırılanların ücret talep edilmemektedir.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
Acil ServisÖzel HataneHastane
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