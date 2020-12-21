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Özel hastane fizik tedavi fiyatları 2020

21 Aralık 2020 tarihinde yayınladığımız Özel hastane fizik tedavi fiyatları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 21 Aralık 2020 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 02:47
Özel hastane fizik tedavi fiyatları 2020
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Fizik tedavi hastaların bedenlerinin herhangi bir bölgesinde çeşitli nedenlerden dolayı hareket ve doku sorunu olması durumunda gerçekleştirilmektedir. Genellikle diz, bel, sırt, bacak ve boyun gibi bölgelere uygulanan fizik tedavi uygulamaları sonucunda hastaların ağrı ya da sızı sorunları çözülmektedir.

Doktorlar tarafından hastaların ağrı sorunlarının çözülmesi için yapılan fizik tedavi seansları 30 dakika ile 60 dakika arasında değişmekle birlikte yaralanma ya da kırık hallerinde de bu tedavi ile birlikte iyileşme süreci hızlandırılmaktadır.

SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?

SGK’nın fizik tedavi masraflarını karşılaması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. SGK’nın bu masrafları karşılamasında hastanın raporlu olması önem teşkil ederken aynı zamanda alınacak olan seans sayısı da etkili olmaktadır. Buna göre;

  • Tedavi süresi 30 seansa kadar olmalıdır. 30 seans üzerinde 60 seansı geçen tedavilerde rapor süresi dikkate alınır ve doktor raporu süresiz vermesi durumunda fizik tedavi alınmaya devam edilebilir.
  • Doktor raporu alındıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması gereklidir. Başlanmaması durumunda yeniden rapor alınması lazımdır.
  • Tedavinin 60 seansı geçmesi halinde tedaviye devam edilebilmesi için rapor süresine bakılır. Doktor raporunun düzenli olarak yenilenmesi ile fizik tedavi alınmaya devam edilebilir.

Fizik tedavi uygulanacak olan hastaların sigortalı olmamaları halinde talepler SSK tarafından karşılanmaz. Sigortanın bu masrafları karşılaması halinde ise günde yalnızca 1 seans karşılanmaktadır. Engel durumlarında ise süresiz doktor raporu verildiğinden tedaviler ömür boyu sigorta tarafından karşılanacaktır.

Bir hastanın bedeninde bir bölgede 30 seansa kadar, birden fazla bölgede ise 60 seansa kadar tedavi sigorta bünyesinde alınabilmektedir. Bundan daha fazla seansın masrafları kişilerin kendisi tarafından karşılanmaktadır.

Fizik tedavi masraflarının yanı sıra sigorta refakatçilerin de masraflarını ödemektedir. Engellilerin, yaşlıların yanlarında refakatçi olması halinde bu ücretler raporda doktor tarafından ifade edildiği sürece sigortaya yansıtılacaktır. Ancak evde fizik tedavi gören hastaların masrafları SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Fizik Tedavi Ücretleri

2020 senesinde Sağlık Uygulama Tebliğ kapsamında bulunan fizik tedavi ücretlerine yeniden düzenleme yapılması ile birlikte ücretler güncellenmiştir. Güncellenen fizik tedavi ücretleri grubuna göre 20 TL ile 85 TL arasında değişmektedir. Önceki senelerde tebliğ kapsamında seans başına 85 TL alınmaktaydı.

Hastalar tarafından en çok tedavi alınan kas geliştirme, el, ayak, bacak bölümlerine D grubu kapsamına alınmakta ve her seans SGK tarafından 20 TL olarak ödenecektir.

A Grubu kapsamında bel ve boyun fıtığı gibi nörolojik rahatsızlıklar girmektedir. Bu tedavilerin her seansı için ise 85 TL ödenmektedir.

Hastaların sorunları bedenlerinin hangi bölümlerinde ise bu sınıflandırmaya göre ücretlendirilmeleri sağlanacaktır.

Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri

Fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamaları özel hastanelerde daha farklı ücretlere yapılabilmektedir. 100 ile 250 TL arasında değişen fizik tedavi ücretleri SGK ile anlaşmalı uygulamalarda daha uyguna gelebilmektedir.

SGK Anlaşmalı Fizik Tedavi Uygulamaları

Aşağıdaki kısımda SGK ile anlaşmalı fizik tedavi uygulamaları sıralanmıştır.

  • Kırık sekelleri tedavisi
  • Bel ve boyun fıtığı tedavisi
  • Kireçlenme tedavisi
  • Kemik erimesi (Osteoporoz) tedavisi
  • Eklem yaralanması
  • Bağ yaralanması
  • Spastik çocuklara destek tedavisi
  • Boyun, sırt ve bel ağrısı tedavisi
  • Kas spazmı ve yaralanmaları
  • Felçler
  • Sinir yaralanmaları
  • Ameliyat sonrası destek tedavisi
  • Romatizma tedavisi
  • Ortez uygulamaları atel ve yardımcı cihazlar ile boyunluk ve korse vb.

Özel Hastanelerin İletişim Bilgileri

Fizik tedavi ücretleri her özel hastanede birbirinden farklı olabilmektedir. Aşağıdaki kısımda fizik tedavi uygulaması yapan bazı hastaneler ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Ücretlendirme konusunda bilgi alabilmek için bu iletişim bilgileri aracılığı ile hastaneler ile iletişime geçilebilmektedir.

  • Rts Renal
  • Remer
  • Özel Asya
  • Rehamer 0212 693 42 42
  • Erenköy
  • Özel Pemedindik
  • Atafiz
  • Natal
  • Suadiye Sportomed
  • Ftorm
  • Pozitif
  • Ataşehir fizik tedavi
  • Fizikom
  • Di- Med
  • Tform
  • Özel Refleks tıp 90 212 497 01 01
  • Fizyomer
  • Fizyorom 0212 543 42 43
  • Özel İstanbul Tıp merkezi
  • Bakırköy Fizik tedavi 0 (507) 403 57 26
  • NP İstanbul 0212 633 0 633
  • Özel Esencan hastanesi 444 0 212
  • Rumeli Hospital 444 89 79 / 0 212 580 86 86
  • Medical park
  • Medipol 444 70 44
  • Asya Fizik 0533 063 66 33
  • Romatem
  • Marmara Evde fizik :0216 334 50 89
  • Kolan hastanesi 444 1 443


Son Güncelleme: 21.12.2020 02:47
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Anahtar Kelimeler:
özel HastaneFizik TedaviSGK
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