İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?

Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 22.09.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 21:03
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgisayar oyunları çocukların çokça ilgisini çekmektedir. Gün içerisinde çoğu vaktini bilgisayar başında geçiren çocuklar için oyun seçimlerine dikkat edilmelidir. Çeşitlerine göre değişiklik gösteren bilgisayar oyunları, bazı yaş grubunda bulunan çocuklara tehlike yaratmaktadır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Teknoloji gelişmesi ve intenetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ile birlikte çocuklar gün içerisinde bolca bilgisayar başında vakit geçirmeye başladılar. Birçok alanda çocuklara yararlı olması beklenen bilgisayar oyunları daha çok çocuklara zarar vermektedir.

Çocukların bu zararı görmesindeki en büyük nedenlerden birisi bu oyunların başında çocukların çok vakit harcamasıdır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedir?

Bilgisayar oyunları oynayan ve çoğu vakitlerini bu oyuna harcayan çocukları yaşadığı olumsuz etkiler şunlardır:

  • Duruş bozukluğu,
  • Aşırı kilo alma,
  • Şiddete meyilli olma,
  • İçe kapanıklık,
  • İntenete bağımlı olma,
  • Saldırganlık,
  • Hiperaktif olma,
  • Güvensiz olma,
  • Yanlış arkadaşlık


Bu tarz olumsuz etkileri olan oyunlardan olumlu etki almak isteyen ebeveynler, çocuklarına sınırlı süre vererek oyun oynamalarını kontrol altına almalıdırlar.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?

  • Dikkatlerinin gelişmesi
  • Algılarının açılması
  • Muhakeme yapma yeteneğinin gelişmesi
  • Matematik becerilerinin artması
  • Güven duygusunun gelişmesi
  • Sorumluluk sahibi olma
  • Sorunlara kolay çözüm getirme

Anne babaların bilgisayar oyunlarını yasaklaması doğru mu?

Bilgisayar ile çok fazla ilgilenen çocuklara ailelerinin uyguladığı yasaklar yanlıştır. Bu bilgisayar kullanımını yasaklamak yerine kontrol altına almak daha güvenilir sonuçlar verecektir. Yasaklar ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkiyi zedelemektedir. Bu nedenle aileler sınırlı sürelerde çocuklarına bilgisayar oyunu oynama hakkı tanımalıdır.

Bilgisayar oyunu oynama konusunda çocuğuna sınır koyan ebeveynler çocuklarında sorumluluk bilincinin oluşmasını da sağlar. O bilinç ile bilgisayar oynayan çocuklar hem daha az etki altında kalacaktır hem de ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirecektir.

Ebeveynler olarak çocuklara tamamen bir bilgisayar yasağı koymaktansa, dışarıdaki aktivitelerine koyduğumuz sınırlar gibi sınırlar koymamız onlar için daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden çocuklara yasak koymaktansa daha anlayışlı bir dille yaklaşılması aile ilişkilerinde de sıkıntıları beraberin de getirmeyecektir.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 21:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Eylül tarihi için Covid-19 verileri açıklandı!
20 Eylül tarihi için Covid-19 verileri açıklandı!
20 Eylül'e ait korona virüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor
20 Eylül'e ait korona virüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca’dan pandemi sürecine yönelik açıklamalar!
Sağlık Bakanı Koca’dan pandemi sürecine yönelik açıklamalar!
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!

Popüler Haberler

Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? 2020 Evde bakım maaşı miktarı
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Eylül 2020
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank tarımsal faiz oranları Eylül 2020
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İşkur 22 Eylül 2020 Salı güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Evde bakım aylığı almak için gerekli belgeler nelerdir? 2020 evde bakım maaşı almak icin rapor oranı
İşte Benim Stilim Who’s The Best yarışmacıları kimlerdir? Hangi yarışmacılar olacak?
Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Dermancıoğlu hakkında bilgiler
Temizlik Benim İşim 11 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Audi Q4 Sportback e-tron 2021 tanıtıldı
PTT kredi kullanım şartları nelerdir? Ptt kredi hesaplama ve başvuru şartları
E-devlet trafik cezam var mı? E devlete trafik cezası ne zaman düşer?
Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2020
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2020 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
22 Eylül 2020 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 22 Eylül 2020 Salı Dünya genelinde vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.