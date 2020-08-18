Oyun rahatlatan bir şey midir? Her oyun çocuğu rahatlatır mı?

Gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgisayar oyunları çocukların çokça ilgisini çekmektedir. Gün içerisinde çoğu vaktini bilgisayar başında geçiren çocuklar için oyun seçimlerine dikkat edilmelidir. Çeşitlerine göre değişiklik gösteren bilgisayar oyunları, bazı yaş grubunda bulunan çocuklara tehlike yaratmaktadır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Teknoloji gelişmesi ve intenetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ile birlikte çocuklar gün içerisinde bolca bilgisayar başında vakit geçirmeye başladılar. Birçok alanda çocuklara yararlı olması beklenen bilgisayar oyunları daha çok çocuklara zarar vermektedir.

Çocukların bu zararı görmesindeki en büyük nedenlerden birisi bu oyunların başında çocukların çok vakit harcamasıdır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedir?

Bilgisayar oyunları oynayan ve çoğu vakitlerini bu oyuna harcayan çocukları yaşadığı olumsuz etkiler şunlardır:

Duruş bozukluğu,

Aşırı kilo alma,

Şiddete meyilli olma,

İçe kapanıklık,

İntenete bağımlı olma,

Saldırganlık,

Hiperaktif olma,

Güvensiz olma,

Yanlış arkadaşlık

Bu tarz olumsuz etkileri olan oyunlardan olumlu etki almak isteyen ebeveynler, çocuklarına sınırlı süre vererek oyun oynamalarını kontrol altına almalıdırlar.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?

Dikkatlerinin gelişmesi

Algılarının açılması

Muhakeme yapma yeteneğinin gelişmesi

Matematik becerilerinin artması

Güven duygusunun gelişmesi

Sorumluluk sahibi olma

Sorunlara kolay çözüm getirme



Anne babaların bilgisayar oyunlarını yasaklaması doğru mu?

Bilgisayar ile çok fazla ilgilenen çocuklara ailelerinin uyguladığı yasaklar yanlıştır. Bu bilgisayar kullanımını yasaklamak yerine kontrol altına almak daha güvenilir sonuçlar verecektir. Yasaklar ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkiyi zedelemektedir. Bu nedenle aileler sınırlı sürelerde çocuklarına bilgisayar oyunu oynama hakkı tanımalıdır.

Bilgisayar oyunu oynama konusunda çocuğuna sınır koyan ebeveynler çocuklarında sorumluluk bilincinin oluşmasını da sağlar. O bilinç ile bilgisayar oynayan çocuklar hem daha az etki altında kalacaktır hem de ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirecektir.

Ebeveynler olarak çocuklara tamamen bir bilgisayar yasağı koymaktansa, dışarıdaki aktivitelerine koyduğumuz sınırlar gibi sınırlar koymamız onlar için daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden çocuklara yasak koymaktansa daha anlayışlı bir dille yaklaşılması aile ilişkilerinde de sıkıntıları beraberin de getirmeyecektir.