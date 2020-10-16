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Oyun bağımlılığı günümüzün gençleri tarafından oldukça yaygın bir hale gelmiş durumda! Kurtulmanın 10 yolu nedir?

Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte gençler evin içerisinde oyunlara sarmış durumda. İlerleyen zamanlarda bağımlılık haline gelen bu durum gençleri sosyalleşme konusunda geride bırakmaktadır! Peki oyun bağımlılığından kurtulmak için neler yapılabilir? Haberimizde oyun bağımlılığından kurtulabilmenin 10 yolunu sizler için derledik.

16 Ekim 2020 Cuma 17:25
Oyun bağımlılığı günümüzün gençleri tarafından oldukça yaygın bir hale gelmiş durumda! Kurtulmanın 10 yolu nedir?
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Oyun oynamayı seven pek çok kişi bir süre sonra bu oyunlara bağımlı hale gelecektir. Bu durum özellikle gençleri etkilemekte ve başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Elbette oyun bağımlısı kişiler bu durumdan kurtulabilir. Bu yazıda, oyun bağımlılığını ortadan kaldırmanın 10 yolu hakkında bilgi vereceğiz.

Oyun oynamak birçok insan için önemli bir şey haline geldi. Özellikle son dönemde yaşanan pandeminin ardından evlerini terk edemeyen pek çok kişi oyunlara daha bağımlı hale geldi. Oyun bağımlılığı insanlar için sağlık sorunları, sosyal hayattan çekilme gibi pek çok soruna neden olabiliyor.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmanın 10 Yolu Nedir?

Oyun bağımlılığı çok can sıkıcı bir durumdur. İnsanların kontrolü ele almasına neden olur ve oyun oynamak dışında hiçbir şey düşünmezsiniz. Bağımlı oyuncular, tüm zamanlarını yalnızca oyundan önce geçirmeyi düşüneceklerdir. Bu durum sosyal hayatlarından tamamen boşanmalarına, kendilerinden uzaklaşmalarına ve sağlık sorunları ile karşılaşmalarına neden olmuştur.

Oyun bağımlılığını ortadan kaldırmanın 10 yolu şu şekilde sıralanabilir:

  • Kendini şartlandırarak oyunlardan uzaklaşmak
  • Oyunları kaldırmak ya da iptal etmek
  • Farklı uğraşlar bulmak
  • Arkadaşlarla iletişime geçmek
  • Kursa gitmek
  • Arkadaşların düşüncelerini akla getirmek
  • Sevgili bulmak
  • Yeni arkadaşlar edinmek
  • Alışverişe çıkmak
  • Oyun oynanan arkadaşlarla görüşmemek

Oyun Bağımlılığını Serbest Bırakmak İçin Kendinizi Şartlandırarak Oyunlardan Uzak Kalın

Oyun bağımlılığından kurtulmak için kişinin kendini ayarlayarak oyundan kurtulması gerekiyor. Oyun bağımlısı kişilerin bu durumdan kurtulmak için önce kendilerini adapte etmeleri gerekir. Kendinize oyunu oynamak istemediğinizi söyleme fikrinden kurtulabilir, oyunu oynarken belirli bir süre harcayabilir ve oyun süresini giderek kısaltabilirsiniz.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Oyunları Kaldırma Veya İptal Etme

Oyun bağımlılığından kurtulmak için oyunu kaldırmanız veya iptal etmeniz gerekiyor. Oyunu oynamak istemeyenler bilgisayarı kaldırabilir veya oyunu bilgisayardan silebilir. Üyeliğe sahip bir oyun oynarsanız üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Üyeliğin iptal edilememesi durumunda, bağımlılar onları oyundan atabilir.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Farklı Bir İş Bulun


Oyun bağımlılığını ortadan kaldırmak için farklı çabalar bulunmalıdır. Oyun bağımlısı insanlar daha fazla eğlence için farklı meslekler bulmalıdır. Manuel faaliyetlerde bulunmak, müzik dinlemek, TV izlemek veya bir hobi ile meşgul olmak akıllıca olacaktır.

Oyun Bağımlılığını Ortadan Kaldırmak İçin Arkadaşlarınızla Bağlantı Kurun

Oyun bağımlılığından kurtulmak için arkadaşlarla iletişim kurmak gerekiyor. Oyun bağımlılığı daha sosyal hale gelerek bu bağımlılıktan kurtulabilir. Arkadaşlarınızla bağlantı kurmak, onlarla daha fazla zaman geçirmek ve bir film izlemek için sinemaya veya tiyatroya gitmek bu bağımlılıktan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Kursa Gitmek

Oyun bağımlılığından kurtulmak için derse gitmek gerekiyor. Oyun bağımlıları, ilgilendikleri dersleri çalışmalı ve doğru alanlara yönelmelidir. Resim, folklor, gitar veya drama kurslarını seçebilirsiniz.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Arkadaşların Düşüncelerini Akla Getirmek

Oyun bağımlılığından kurtulmak için arkadaşların düşüncelerini hatırlamak gerekir. Oyun bağımlılarının oyun oynuyor olmaları, onları oyun oynamak dışında içe dönük, zayıf ve cahil olduklarını düşünmelerine neden olacaktır. Bu fikirleri akıllarına getirmek bile bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olacaktır.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Sevgili Bulmak

Oyun bağımlılığından kurtulmak için bir sevgili bulmak gerekiyor. Oyun bağımlıları yakın arkadaş veya sevgili bularak bu yönde gelişebilir. Kız arkadaşları olan insanlar, sevdikleriyle vakit geçirmek için daha çok zamanları olduğu için oyun bağımlılığından kurtulacaklardır.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Yeni Arkadaşlar Kazanmak

Oyun bağımlılığından kurtulmak için yeni arkadaşlarla tanışmak gerekiyor. Yeni arkadaşlıklar ve yeni başlangıç ​​noktaları her zaman insanları heyecanlandırır ve düşünceleri bu yönde daha meyillidir. Oyun bağımlısı kişiler yeni arkadaşlar edinerek kısa sürede bu bağımlılıktan kurtulabilir.

Oyun Bağımlılığından Kurtulabilmek İçin Alışverişe Çıkmak

Oyuna bağımlılıktan kurtulmak için alışverişe çıkmanız gerekiyor. Alışveriş, bağımlıların oyunun başlarında daha az zaman geçirmelerine olanak tanır. Bu sayede her aile veya arkadaşla vakit geçirebilecek ve bağımlılıktan kurtulabileceksiniz.

Oyun Bağımlılığından Kurtulmak İçin Oyun Oynayan Arkadaşlarla Görüşmemek

Oyun bağımlılığından kurtulmak için oyun oynayan arkadaşlarla görüşmemelisiniz. Oyun bağımlıları birlikte oyun oynayarak vakit geçiren arkadaşlarıyla bir süre ara vererek bu bağımlılıktan daha kolay kurtulabilirler. Bu nedenle oyun hakkında konuşmak veya oyun düşünmek gibi sorunlarla karşılaşmak zorunda kalmayacaktır.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Oyun BağımlılığıPandemi
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