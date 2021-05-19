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Oxford Üniversitesi : Alkol her düzeyde olumsuz etkiliyor

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu 25 bin 378 katılımcı üzerindeki gerçekleştirdiği araştırmaya göre, az ve orta seviyedeki alkol tüketiminin beyin dokusu ve duyusal algıyı kontrol eden gri bölgelere zarar verdiğini tespit etti.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:47
Oxford Üniversitesi : Alkol her düzeyde olumsuz etkiliyor
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Oxford Üniversitesi bilim insanları ülke çapında sağlık ve alkol tüketimini kıyasladı. Araştırma yapılırken amaç az ve orta düzey alkol tüketiminin vücuda verdiği zararın ortaya çıkması oldu.

25 bin 378 katılımcının dahil olduğu araştırmada, az yada orta düzey alkol tüketimi beyinin neredeyse her bölümünü olumsuz yönde etkiliyor. Oxford Üniversitesi’nde kıdemli bir klinik öğretim görevlisi olan ve araştırmanın baş yazarı Anya Topiwala, “Daha önce düşünüldüğü gibi, sadece belirli alanlar değil beynin tamamı etkilenmiş gibi görünüyor” dedi.

Araştırmalar, katılımcıların MRI taramalarından yaş, cinsiyet, eğitim, alkol tüketim oranları, beyin büyüklüğü ve sağlığı ve hafıza testleri üzerinden analiz gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, alkol tüketimi, beynin gri alanlarındaki yoğunluğun azalmasına ve beyin dokularda hasara yol açmasına neden olduğu berlirlendi. 

Beyinde bulunan gri madde, beynin kas kontrolünde yer alan bölgelerini, görme, işitme, hafıza, duygular, konuşma, karar verme ve kendini kontrol etme gibi duyusal algıyı içeriyor.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
OxfordAlkol
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