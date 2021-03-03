Osmanlı döneminde yaşanmış salgın hastalıklar

Ölümcül hastalıklar insanlık tarihi boyunca hep vardı ve var olmaya devam edecek. Birçok ülke ve medeniyet salgın hastalıklarla baş etmeye çalışırken, Osmanlı döneminde de salgın hastalıklar yaygındı. Bu dönemde yaşanan salgın hastalıklar birçok insanın ölümüne neden olarak beraberinde büyük bir korkuyu da getirmiştir. Bu haberimizde sizin için Osmanlı döneminde var olan ölümcül salgın hastalıkları hakkında bilgiler topladık.

İlk önce Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsü, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak korkunç bir değişime neden oldu. Bütün dünya eski yaşantısını bırakarak virüse karşı önlemlerini aldı ve farklı bir yaşam tarzına geçti. İnsanlar evlerinde çalışmaya başladı. Öğrenciler, intenet üzerinden eğitim görmeye başladı. Virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte dünyada büyük değişimler yaşandı. Peki, her virüs beraberinde farklılık getirdiğine göre; eski virüslerin ortaya çıkmasında ne değişiklikler oldu? Devletler virüslere karşı nasıl bir savunma içerisinde oldu. Haberin detaylarında.

Bu yazımızda Osmanlı döneminde yaşanılmış ölümcül salgın hastalıkları ele alacağız. Osmanlı döneminde ölümcül salgın hastalıklar şu şekilde ele alınır; Veba, Kolera, Çiçek hastalığı, Cüzzam ve Abu Şamaa.

Osmanlı döneminde yaşanmış ölümcül salgın hastalığı veba

Osmanlı döneminde birçok ölümcül salgın hastalığı yaşanmıştır. Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olsa da hepimizin ismini bildiğimiz veba salgını, fazlasıyla tehlikeli olan bir ölümcül salgın hastalığıdır. Dünya tarihine bakarsak, insanların en çok zarar gördüğü virüstür. Veba salgını, 1347 ve 1363 seneleri arasında görülmüş, daha çok Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir. Avrupa ülkeleri, veba salgını yüzünden nüfuslarının üçte birini kaybetmiştir. Veba salgını birçok ülkede bu kadar çok etkili olurken, Osmanlı döneminde etkisini bu kadar çok görmemiştir. Ancak etkisi çok fazla görülmese de yıllarca bu salgın hastalıkla savaşmak zorunda kalmıştır.

Osman Gazı’nin veba virüsü yüzünden hayatını kaybettiği söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmet ise, veba salgını yüzünden seferlere çıktığı zaman, şehirlerde çok fazla durmamış virüsten kaçınmıştır. Veba salgını yüzünden seferler kısa sürede yapılmış ve ülkeye gelen mallardan virüs bulaşmasın diye sıcak buharla mallar temizlemiştir. Osmanlı, salgın nedeniyle, mezarlıkları şehir dışına çıkarmış ve vebadan ölen insanların eşyalarını yakmışlardır.

Osmanlı döneminde yaşanmış ölümcül salgın hastalığı: Kolera

Osmanlı döneminde veba salgının dışında başka salgın hastalıklarda yaşanmıştır. Bunlardan biri de ölümcül salgın hastalığı olan koleradır. Kolera salgını, en tehlikeli virüslerden biridir. Vibrio Cholerae adlı bir bakterinin neden olduğu kolera salgını, bakterilerinin bağırsak enfeksiyonuna neden olmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Kolera salgını şiddetli ishal ile belirtisini göstermektedir. Osmanlı devleti ise kolera hastalığıyla 1822 yılında karşılaşmıştır. Kolera salgınının en yoğun hissedildiği tarih ise 1912 ve 1913 senesinde yaşanmıştır. Balkan savaşı esnasında kolera salgını yoğun bir şekilde artmış ve ölümlere neden olmuştur.

Osmanlı döneminde yaşanmış ölümcül salgın olan: Çiçek hastalığı

Osmanlı devletiyle birlikte Avrupa’yı da etkileyen bu virüsten kurtulmakta hiç kolay olmamıştır. Her ülke kolera salgınına karşı önlemler alıp bu hastalıkla tek başına savaşmaya çalışsa da hızlı yayılan ve ölümcül olan bu salgının karşısında çaresiz kalmışlardır. Devletler bu çaresizliğe son vermek için uluslararası bir iş birliği yapmıştır. Osmanlı devleti ise salgınla mücadele etmek için 2. Mahmut tarafından karantina teşkilatı uygulamasına geçmiştir.

Osmanlı döneminde etkisini gösterdiği ölümcül bir virüs olan çiçek hastalığı, en tehlikeli virüslerden biridir. Çiçek hastalığı, hemen hemen her yaşta görülmüş ve virüse yakalanan kişilerin vücutlarında irinli kabarcıklar oluşmasına neden olmuştur. Ateşli bir hastalık olan çiçek hastalığı, Avrupa’da etkisini gösterdiği gibi Osmanlı Devleti’nde de var olmuştur.

Osmanlı devleti, nüfusunun az olmasından dolayı salgın hastalıklara karşı hep önlem almaya çalışmış, var olan nüfusu doğal yollardan kaybetmek istememiştir. Çiçek hastalığına karşı önlemlerini almaya çalışan Osmanlı devleti, çiçek aşısına çok büyük önem vermiştir. Çiçek aşısıyla birlikte salgın hastalık olan çiçek hastalığıyla mücadeleyi kazanmıştır. Batı dünyasına da çiçek aşısıyla önek olmuştur.

Osmanlı döneminde yaşanmış olan salgın hastalık: Cüzzam

En tehlikeli hastalıklardan biri olan kabul edilen ve Osmanlı döneminde yaşanmış bir virüs cüzzam salgını, Hansen basili olarak isimlendirilen bir mikroorganizmanın neden olduğu söylenmiştir. Çevresel sinir sistemini ve deriyi hedef alarak organların iflas etmesine neden olan bu virüs, Osmanlı devletinde “Miskinhane” adı verilen karantina bölgelerinde tedavi edilmeye başlanmıştır. İlk karantina bölgesi ise ikinci Murat tarafından Edine’de kurulmuştur. Virüsün bulaştığı insanlara moral olsun diye, cüzzam virüsüne “Tekke” ismi verilmiştir.

Karantina bölgelerinde hasta olan kişilere yoğun bir bakım uygulanmış, kişilerin beslenmesine önem verilmiştir.

Osmanlı döneminde yaşanmış ölümcül salgın hatalık: Abu şamaa

En tehlikeli hastalıklardan biri olan abu şamaa hastalığı, kuru öksürük olarak bilinmektedir. Mısır’da ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan abu şamaa virüsü, kuru öksürük dışında, baş ağrısı ve ateş gibi ve sonrasında nezle belirtilerine sahiptir.

Osmanlı döneminde rastlanan bu hastalığa hemen hemen her yaşta insan yakalanmıştır. Osmanlı devleti, bu virüsle savaşmak için birçok tedavi yöntemi uygulamıştır.