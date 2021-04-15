Oruçta susuzluk çekmemek için tüketilmesi gereken besinler

Ramazan ayına girmemizle birlikte oruçlarını daha rahat geçirmek isteyen vatandaşlar susuzluk çekmemek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Vatandaşlar susuzluğu giderebilecek çayları aktarlarda ararken, aktarlar Ramazan ayında büyük ilgi gördü. İzmitli aktarlar, vatandaşların kompostoluk ürünlere ilgisinin arttığını söylerken susuzluk içinde tavsiyelerde bulundu. İzmit’te 8 yıldır aktarlık yapan Dilek Kunduz susuzluğu giderebilmek için Lavanta çayı ve ıhlamur çayının tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Medine hurmasının da tokluk hissi vereceğini söyledi. Dilek Kunduz ramazanı rahat geçirmek için tavsiyeler verirken, şu aralar en çok üzüm, kayısı, hurma, erik ve yabanmersini tüketildiğini ve bu ürünlerinde hem sindirim sistemini rahatlattığının hem de vücudu yormayan besinler olduğunu açıkladı.

Sahurda hurma yemek tokluk hissi verir

Aç kalındığı zaman bağışıklık sistemi düşer

Susuzluğu gidermek için lavanta ve ıhlamur çayı tüketilirken, tokluk hissi yaratmak içinde sahurda hurma tüketilmelidir. Hurma lif oranı bakımından zengin olduğu için tokluk hissi vererek daha rahat bir gün geçirmenizi sağlar. Aktar Dilek Kunduz salatalarda kullanılan mısır, keten tohumu, çiya tohumu ve keten tohumunu yoğurda katarak tüketerek daha rahat gün geçirilebileceğini söyledi.

Aç kalındığı zaman bağışıklık sisteminin düştüğünü ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise Mekke gülü, ebegümeci, adaçayı, udi hindi, udi hindinin macunlarını tüketilmesi gerektiğini bu besinlerin hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de vücudumuzun direncini arttırdığını söyleyen Dilek Kunduz bu besinleri tüketerek daha rahat bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirebileceğimizi söyledi.