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Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Son yıllarda ramazan ayının yaz aylarına gelmesi ve tutulan oruç süresinin uzamasının vücuda etkilerinin neler olduğu merak ediliyor. Orucun vücuda nasıl etkileri olduğunu haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:31
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
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İnsan bedeni, oruç tuttuğunu son öğünden sekiz saat sonra kavrıyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen bu süreçte sindiriyor. Vücutta bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağında yağlar geliyor. Yağların yakılması kilo vermeye, kolesterol seviyesini düşürmeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kan şekerinin düşmesi halsizliğe sebep oluyor

Kan şekerinin düşmesi ile vücutta halsizlik ve uyuşukluk başlıyor. Açlık seviyesi yükseldikçe baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu semptomları ortaya çıkıyor.

Orucun ilk haftasında neler olur?

Vücut bu süreçte oruç tutmaya alışıyor. Yağı tüketerek kan şekerine dönüştürür. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanır ve böylece sıvı kaybı da artar. İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şarttır. Dengeli bir rejim ile protein, tuz ve su gibi belli besinleri almakda son derece önemlidir.

Orucun ikinci haftasında yaşanan değişiklikler

Beden bu süreçte üçüncü seviye geçer ve vücut oruca tamamen uyum sağlar. Uzmanlar bu süreçte vücutta yaşananları şöyle ifade ediyor; “Günlük yaşamda çok daha fazla kalorili gıda alırız ve vücut hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez olur. Oruç esnasında bu durum yeniden dengelenir. Vücut böylece tekrardan daha önemli fonksiyonlarına odaklanır, enfeksiyonlar ile savaşması ve hastalıkların iyileşmesi de kolaylaşır."

Ramazan ayının sonunda vücutta neler olur?

Ramazan ayının sonuna doğru kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlar. Bu süreçte organlar maksimum kapasitesine döner. Hafıza ve konsantrasyon tekrardan güçlenir ve enerji de artar. Oruç gün doğumundan gün batımına kadar olan süreci içine alır. Böylece arada enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı doğar. Oruç kasları korur ve kişinin kilo vermesine de yardımcı olur. Fakat beden enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçerek kaslarınızı kullanmaya başlar. Bunların en çok rastlandığı süreçler, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemleridir.

Orucun sağlığa etkisi nedir?

Uzmanlar orucun sağlığa etkisiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor;  Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önerilmiyor. Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelmektedir. Açlık moduna geçildiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaşarak sağlığı kötü yönde etkilemeye başlar. Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa haftanın beş günü sağlıklı ve normal beslenme, kalan iki günde de oruç tutulabilir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:31
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Ramazan AyıOruç Vucudu Nasıl Etkiler
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