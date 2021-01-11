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Organ bağışı başvurusu nasıl yapılır? Organ bağışı şartları nelerdir? Organ bağışında bulunmak için aranan koşullar ve başvuru aşamaları

Günümüzde organ bağışı yaptırmak ihtiyacı olan insanlar açısından hayati önem taşımaktadır. Organ bağışı yaparak yeni umutlar için destek olmak isteyen kişiler, Organ bağışı başvurusu nasıl yapılır? Dinimizce bir sakıncası var mıdır? Kimler organ bağışı yaptırabilir? Organ bağışı sürecinde aranan şartlar nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:04
Organ bağışı başvurusu nasıl yapılır? Organ bağışı şartları nelerdir? Organ bağışında bulunmak için aranan koşullar ve başvuru aşamaları
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Organ bağışı, organları işlevini yitirmiş insanların hayatlarını kurtarmak için çok önemlidir. Organ bağışı için nasıl başvurabilirim? Organ bağışı için koşullar nelerdir? Organ bağışı yapmak isterseniz, organ nakli için başvuru koşulları ve prosedürü yazımızda derledik. Organ bağışına izin verilir mi? Organ bağışı günah mıdır? İslam alimlerinin organ bağışı konusundaki görüşlerini de makalemizde okuyabilirsiniz. Ayrıca uzman görüşleri ve açıklamaları içeren videolarımızı izleyerek organ bağışı konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zihinsel açıdan dengeli bir kişinin reşit olduğu kabul edildiğinde sağlık müdürlüğü, tüm devlet hastaneleri ve özel hastaneler ile 18 yaş üstü kişiler sağlık ocaklarına organ bağışı başvurusu yapması mümkündür. Bireyler bağışlamak istedikleri doku veya organın formunu doldurarak bu işlemi gerçekleştirirler.

Organ bağışı tamamen gönüllü olma işidir. Bir kişinin organlarını veya dokularını bağışlamak, başka bir kişinin, ailenin, yaşamın nefesi ve geleceği anlamına gelir. Zihinsel olarak sağlıklı olmak ve 18 yaşın üzerinde olmak gibi organ bağışı koşulları kolaylıkla sağlanabilse bile, bir organ bağışı, beyin ölümünden muzdarip bireylerin nakli için organ veya doku kullanmak için hala yetersizdir. Organ bağışı ve nakli hizmetleri, organ ve dokuların toplanması, nakli ve saklanmasına dayanan 2238 sayılı kanun kapsamında olmalı ve beyin ölümü yaşayan bireylerin birinci derece yakınlarından yazılı onay alınmalıdır. Organ bağış kartı vasiyet değerine sahip olduğu için beyin ölümü yaşayan hastaların aile üyelerinin karar vermesini kolaylaştırır.

Organ nakli nedir?

Organ nakli, canlı veya ölü bir vücut yapısından yapılan cerrahi bir işlemdir. İnsan vücudunda uygun doku veya organların işlevlerini yerine getiremediği durumlarda oluşan hasarı ortadan kaldırmak için bir vücuttan diğerine sağlam organ veya doku nakline organ nakli denir. Yalnızca gönüllü hizmete dayalı organ bağışının gerçekleştirilmesi kolaydır ve farklı bir yaşam için umut olduğundan önemli bir sosyal sorumluluk olarak kabul edilir.

Organ bağışı sonucunda gerçekleştirilen nakil işlemleri ve nakil önceliği

Organ bağışı sonucunda uygulanan nakil işlemleri belli bir sırayla gerçekleştirilir. Kişinin beyin ölümü olmasından ve ailesi organ veya doku naklini yazılı olarak onayladıktan sonra organ, doku veya doku nakli yapılabilir. Nakil işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan organ bekleme listesinde olup; doku, hücre ve kan grubu uyumuna göre aciliyet gösteren hastalara yapılır.

Organ bağışı paylaşımına ilişkin öncelikler ve prosedürler aşağıdaki gibidir.

  • Dokuların ve kan türlerinin uyumluluğu.
  • Öncelik tıbbi aciliyete verilir.
  • Ülkedeki acil hastalara öncelik tanınır. Hücre, doku veya organ nakline uygun acil hasta yok ise sağlık kuruluşunun belirlediği nakil sırası beklenene kadar uygun hastaya nakil işlemi yapılır.
  • Tüm işlemler kayıt altında tutularak belgelenmelidir.

Hangi organlar bağışlanabilir?

Bağışlanabilen organlar; kalp, akciğer, karaciğer, pasta, pankreas, bağırsak gibi organlar deri, uzuvlar, kalp kapakçıkları, konea, yüz ve kemikler gibi dokular bağışlanabilir.

Bu organ ve dokular çift veya tabakalı bir biçimde bulunur ve kendi kendini yenileme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, vericinin durumu ve yaşı yerine bağışlanan organ veya dokunun durumunu dikkate alınır. Ancak nadir durumlarda 70 yaş üstü kişilerden alınan organlar kullanılmaktadır.

Organ bağışı caiz midir?

Organ nakli yaptırmak isteyen kişilerin sıkça sorduğu sorulardan biri de organ naklinin dini inançlarımızda sakıncalı olup olmadığıdır. Çoğu dinde organ bağışı, başka bir hayat kurtarmak adına onaylanır ve desteklenir. İslam'da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 3 Mart 1980 tarihinden itibaren 396/13 sayılı Karar ile organ bağışlarını kabul etmiş, ancak bazı konular üzerinde durulması gerekir. Bu hususlara göre;

  • Bir uzmanın onayı ile hasta zorunlu organ nakli yaptırmak zorundadır onayı alınması.
  • Bağışçı yaşamsal faaliyeti kaybetmişse ve aksine bir düşüncede bulunmadığı taktirde ailesinden izin alınması gerekir.
  • Hâlâ hayatta olanlar için doku veya organ bağışı yaptıktan sonra önemli faaliyetlere müdahale etmemesi,
  • Bağışlanacak organlar gönüllü olarak yapılması ve belli bir ücret ödenmesine gerek olmaması.
  • Naklin, devlet kontrolü altında gerçekleştirilmesi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
OrganBağışıOrgan Nakli
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