Op. Dr. Hüseyin Kandulu - Göğüs Büyütme Nedir ?

Göğüsler bazı kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak küçük görülmektedir. Estetik açıda güzel görünüm sağlamak için yapılan estetik uygulamalara göğüs büyütme estetiği denir. Günümüzde iyileşme sürecinin hızlı olması ve pratik olarak yapılması açısından sıklıkla tercih edilen bir operasyondur.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir?

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C ‘nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahi alanında ki “Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastamoz Uygulamalarında Kitosan’ın Etkisi” isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır.Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan Dr KANDULU , ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU’nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul’a dönerek , İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı’nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (Vaser Hi-Def , Vaser Liposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ‘ da çalışmış üst eğitimler almıştır.

2015 yılında İstanbul’da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco , Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina’da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul , Dubai , Doha ve Atina’ da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir. İleri düzey vücut şekillendirme kursları , ileri düzey liposuction teknikleri , ileri düzey ve yüksek volümde yağ transferi ile meme ve kalça şekillendirme, gıdı ve jawline şekillendirme, yüze yağ enjeksiyonu, yağ transferli meme küçültme ve agresif liposakşınlı karın germe ve yağ veya yağ transferli meme implantı ile meme büyütme ameliyatlarını kapsamaktadır.

Meme Büyütme Estetiği

Memeler uygulanacak olan estetik işlemler fiziki görünümü istenilen hale getirmek için cerrahi ya da cerrahi olmayan işlemlerdir. Meme büyütme estetikleri silikon implantlar ya da protezler kullanılarak memelerin istenen boyuta büyütülmesi için gerçekleştirilen operasyonlardır. Yağ enjeksiyonu, silikon implantlar ya da protezler kullanılarak gerçekleştirilen operasyondur. Büyütme estetiği sonrasında kişiler istedikleri meme boyutuna kavuşmuş olur.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Her kadın için meme yapıları ve boyutları farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Göğüslerin orantısızlığını gidermek, boyutlarını eşitlemek, istenilen boyutta olmasını sağlamak için tercih edilmektedir. Gebelik sonrasında meydana gelen hacim kayıpları, meme kanseri gibi hastalıklar sonrasında göğüsün alınması, simetri sorunlarında mutlaka meme büyütme estetiği operasyonları tercih edilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Memelerin yapısına ve istenilen boyuta ulaşmasına yetecek olan yöntemler muayene sonrasında belirlenmektedir. Yağ enjeksiyonu, silikon implantlar ya da protez uygulamaları kullanılarak memelerin istenilen boyuta ulaşması sağlanır.

Genel olarak bakıldığında cerrahi uygulamalar olduğu için mutlaka öncesinde uzman hekimden detaylı bir şekilde süreç hakkında bilgi alınmalıdır. Silikon implantlarda tuzlu su ya da silikon malzeme içeren implantlar tercih edilir. Bu yöntemler hakkında da bilgi alınması muayene sırasında mümkündür.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme operasyonları cerrahi uygulamalardır. Bu uygulamalarda da diğer ameliyat süreçlerinde olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durulmalı, beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Tüm riskler ve komplikasyonlarla ilgili hasta bilgilendirilmelidir.

Hastanın geçmişi detaylı bir şekilde öğrenilmeli ve beklentileri doğru aktarılmalıdır. Kesi yöntemine bağlı olarak iz kalma durumu da değişiklik göstereceğinden hasta mutlaka bilgilendirilmelidir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme boyutlarından şikayetçi olan kişilerin tercih ettiği ve memelerin küçülmesini sağlamak için yaptırdıkları operasyonlardan sonra dikkat edilmesi gereken kuralların başında koruma sağlamak gelir. Kesi yöntemleri cerrahın belirlemesiyle gerçekleşen operasyon sonrasında belirli bir süre korse sütyen kullanılmalıdır.

Bir hafta süreyle hastanın dinlenmesi iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Memelerin gerçek görünümüne kavuşması bir seneyi bulmaktadır. Ameliyat sonrasında pansuman günleri belirlenir ve enfeksiyon riskine karşı bu günlerin aksatılmaması gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Memelere uygulanan estetik işlemlerden en sık tercih edileni meme dikleştirme operasyonu olup yaklaşık 2 saat sürede tamamlanır. Genel anestezi altında yapılan uygulamanın tedavi sürecini hastanın meme durumu belirlemektedir. Hafif bir sarkma söz konusu ise silikon protez kullanılır ama ileri bir düzeyde sarkma mevcutsa farklı yöntemler kullanılarak dikleştirme sağlanır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Estetik operasyonlarda 18 yaşını doldurmak istenen bir kriterdir. Kişilerin memelerine uygulanacak dikleştirme işlemlerinde 18 yaşını doldurmuş ve memelerin durumundan şikayetçi olmak önem taşır. Önemli bir kriter olarak bilinmesi gereken ise sürecin kişinin cilt ve göğüs yapısına bağlı olarak değişiklik göstereceğidir.

Göğüslerinde ciddi bir şekilde şekil bozukluğu ve sarkma olan kişilerin meme dikleştirme ameliyatı olması önerilmektedir. Bu operasyon sonrasında kişiler kaybettikleri öz güveni geri kazanarak istemiş olduğu göğüs şekline kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Meme dikleştirme ya da diğer estetik işlemlerde başarılı bir süreç geçirilmesi için mutlaka uzman bir cerrah tarafından ve ameliyathane koşullarında işlemlerin yapılması önem taşır. Kişinin süreç hakkında bilgi alması ve mutlaka muayene olması önem taşır.