Op. Dr. Ekrem Keskin -Meme Dikleştirme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme operasyonu formunu kaybeden ve farklı nedenlerden dolayı sarkan göğüslerin dik durması için yapılan estetik uygulamalardır. Bu uygulamada genel olarak memelerin sarkma seviyeleri önem taşır. Lolipop kesi ya da t kesi açılarak hacim kazandırılıp sarkan dokuların yukarı asılması sağlanır. Kısa süren bir operasyon olup sonrasında beklentilerin karşılanması mümkündür.

Op. Dr. Ekrem Keskin Kimdir ?

Meme Dikleştirme Sonrası İyileşme Süreci

Meme dikleştirme operasyonu memelerin kaybolan formlarının yeniden kazandırılması amacıyla uygulanan estetik bir operasyondur. Operasyon olmasından dolayı bir iyileşme sürecine ihtiyaç vardır. Bu iyileşme sürecinde mutlaka belirlenen süre kadar sporcu sutyeni kullanımı önerilir.

Normal hayata dönüş için bir hafta süre gerekli olup meme dikleştirme operasyonundan 4 gün sonra duş alınması gereklidir. Bir ay sonra hafif sporlara başlanması ve en az 1 ay meme üzerine yatılmaması iyileşme açısından önemlidir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüslerin dikleştirilmesi ve toparlanması için yapılan meme dikleştirme estetik operasyonu için genellikle sarkmalardan şikâyet eden adaylar uygun adaylardır. Bu adaylar dışında gebelik sonrası form kaybı olan, memelerinin farklı nedenlere bağlı olarak sarkmasından şikâyet eden, göğüsleri düz ve uzun bir şekle sahip olması aynı zamanda gevşeme gibi durumları bulunan kişiler meme dikleştirme operasyonunu güvenle yaptırabilir.

Sağlıklı ve güvenli bir estetik uygulama olan memedikleştirme operasyonu için mutlaka muayene olunarak hasta uygunluğu belirlenmelidir.

Meme Büyütme Estetiği

Kadınların göğüslerinde meydana gelen deformasyonların ve göğüslerin dolgunluk kazanması için yapılan operasyonlara meme büyütme estetiği denir. Bu estetik işlemde memelerin hacim kazanması amaçlanarak beklentileri karşılaması önem taşır.

Göğüs büyütme estetiği sayesinde daha dolgun ve iri memelere kavuşulması mümkündür. Günümüzde en sık uygulanan estetik işlemler arasında yer alan bu operasyon başarılı sonuçları sayesinde küçük göğüslere sahip olan kişiler tarafından tercih edilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Göğüslerin iri ve dolgun gözükmesini sağlayan meme büyütme operasyonu günümüzde sıklıkla küçük memelere sahip kişiler tarafından tercih edilir. Bu durum dışında gebelik ve farklı nedenlerden deformasyona uğrama hali, kanser gibi tedavilerden sonra meme kaybı gibi durumlarda da başarılı bir şekilde uygulanan estetik bir işlemdir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme işlemlerinde genel olarak protezler ya da yağ dokusu kullanılması yöntemleriyle hasta yeni memelere kavuşur. Bu yöntemlerin hangisinin hastaya uygun olduğunun kararını uzman hekimler yapılan muayene sonrasında verir. Kişinin kendi yağ dokusunun kullanılması mümkün iken su ya da jel dolu protezlerinde yerleştirilmesiyle meme büyütme operasyonu yapılabilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Göğüslerin normal olması gereken boyutlardan büyük olması durumunda tercih edilen meme küçültme operasyon sıklıkla iri göğüslerinden rahatsızlık duyan bayanlarda uygulanır. Memelerin küçültülmesi için yapılan operasyon öncesinde mamografi ve meme ultrasonu gibi tetkiklerin yapılması hastanın uygunluğu açısından önemlidir.

Bir operasyon olmasından dolayı rutin ameliyatlarda gerekli olan tüm ön hazırlıklar geçerlidir. Kan sulandırıcı ilaç ve sigara kullanımı operasyon öncesinde kesilmelidir. Beklentilerin hasta tarafından doğru aktarılması meme küçültmeoperasyonunun başarısını arttıran en önemli etkendir.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Tekniklere uygun olarak yapılan meme küçültme operasyonu sonrasında uzman hekimlerin önerdiği 3 hafta boyunca sporcu sutyeni kullanımı gereklidir. En az bir hafta istirahat edilmesi ve sigara kullanılmaması iyileşme süreci açısından önem taşır. İyileşme süreci bitiminde bir ay sonra hafif sporlara başlanabilir. Süreç öncesinde ve sonrasında kurallara dikkat edilmesi halinde oldukça güvenli ve sağlıklı bir estetik operasyondur.