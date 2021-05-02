Op. Dr. Arif Eroğlu – Meme Büyütme Estetiği Nedir ?

Kadınlığın simgesi olan memelerin asıl amacı emzirmektir. Fakat memeler kadın güzelliği ve görsel estetiği için de önemli bir yere sahiptir. Memelerini küçük bulan kadınlar kullanılan silikon implantlar ile istedikleri boyuta getirebilirler.

Meme Büyütme Estetiğinin Önemi

Kadının görsel güzelliğinde, güzel bir memenin katkısı tartışılmazdır. Vücudu ile orantısız, küçük memeleri olan bir kadın, memesinin görünüşünden dolayı sıkıntı duyabilir. Bu sıkıntı zamanla kendini yetersiz ve eksik hissetme duygusuna dönüşüp özgüven eksikliğine neden olabilir. Kadını psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyen, kendisiyle aynı şikayeti olan kişiler dışındakilerin de tam olarak algılayamadıkları bu fiziksel olarak eksikmiş hissi ancak bu şikayet giderilince ortadan kalkar ve kişinin kendine olan güveni artar. İşte bu şikayet meme büyütme estetiği ile ortadan kaldırılır. Yapılan cerrahi müdahale ile memeler istenilen forma getirilir ve bu durum güzelliğin bir belirtisi olarak görülür.

Günümüzde kullanılan yüksek teknolojili medikal ürünler ve başarılı teknikler sayesinde meme büyütme ameliyatı ile hastaları çok mutlu eden başarılı sonuçlara ulaşılıyor.

Op. Dr. Arif Eroğlu Kimdir?

Opr. Dr. Arif Eroğlu, 1971 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanlığını Ankara Dışkapı SSK Hastanesi’nde yapmıştır.

2002-2007 yılları arasında devlette uzman doktor olarak çalışmış, 2007 sonrası sadece özel kliniğinde hizmet vermektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano’da ilk rejuvenasyon ve Fraksiyonel CO2 Lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan’dan almıştır.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Lazerlipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Prof. Dr Zerbinati’ den almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı birçok kurs ve kongrelere katılarak mesleki eğitimine devam eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, 2003 yılından bu yana sadece özelde estetik ve plastik cerrahi operasyonlar; lazer, ultrason ve radyofrekans destekli özellikli estetik cerrahi ve dermatokozmetik uygulamalar yapan Opr. Dr. Arif Eroğlu, halen Nişantaşı’nda kendi kliniğinde eşi Dr. Nüket Eroğlu ile birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, neredeyse 15 yıldır sürdürdüğü lazer, ultrason, radyofrekans gibi ileri teknikler kullanılarak yapılan 3D Lazer Lipoliz’i bir vücut şekillendirme prosedürü olarak tanımlamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Memelerinin vücuduna göre küçük olduğunu düşünen veya memelerinin normal boyutlardan daha büyük olmasını isteyen kadınlar tarafından talep edilir. Gebelik ve yaşlanma sonrası memede hacim kaybı yaşanır. İçi boşalmış ama sarkmamış memeyi toparlamak ve dolgun hale getirmek amacıyla da meme büyütme yapılır. Memeler arasında boyut asimetrisi bulunan kadınlar tarafından da meme büyütme ameliyatları tercih edilmektedir. Meme büyütme ameliyatı, meme kanseri tedavisi sonrası memenin kaybedilmesi ya da cinsiyet değiştirmek isteyen kişilere de uygulanır. Meme büyütme ameliyatı sırasında farklı boyda tasarlanan silikonlar kullanılır

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme için günümüzde hala en hızlı, kalıcı, güvenli ve mantıklı tek metod Silikon Meme Protezleridir. Silikon protezlerde kullanılan silikon jellerin yapısı her geçen gün geliştirilmekte ve insan vücuduna daha uyumlu hale getirilmektedir. Yeni silikon implantlar memenin yapısına daha çok benzemekte ve kıvam olarak fark azalmaktadır. Bu silikonların kullanıldığı operasyonların başarı oranı da yükselmektedir. Meme büyütme ameliyatında kullanılan silikon implantların içeriğinde silikon jel veya tuzlu su bulunur. Meme protezleri memenin istenilen boyutta ve dolgun durmasını sağlar. Meme büyütme ameliyatında silikon ve protezler dışında kişinin vücudundan alınan yağ dokusu da kullanılabilir. Kök hücrelerle zenginleştirilen yağ dokusu meme bölgesine yerleştirilir. Ancak tek seans yağ enjeksiyonu ile istenilen büyüklük, diklik ve kıvam tam olarak sağlanamamaktadır. Memeye Yağ enjeksiyonu 2 veya 3 seans olarak yapılmalıdır.

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme küçültme ameliyatı öncesi hasta ve doktorun uyması gereken bazı hususlar bulunur. Hastalar operasyon öncesinde takviye ürünler ve kan sulandırıcı ilaçları bırakmalıdır. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasını için sigara bırakılmalıdır. Doktor tarafından hastanın sağlık durumunun ameliyata uygun olup olmadığı yapılan tetkikler ile değerlendirilmelidir. Meme küçültme ameliyatı öncesi meme ultrasonu ve mamografi çekilmelidir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Ameliyat sonrası küçültülen memeler bandajlanır ve kanama riskine karşı dren yerleştirilir. Böylece içeride biriken kan dışarı kolayca atılır. Meme küçültme sonrası hastanın dinlenmesi ve sporcu sütyeni kullanması gerekir. Düzenli kontrole gidilmeli ve enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanılmalıdır. Hastanın ani hareketlerden ve egzersizlerden kaçınması gerekiyor.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Kadınlarda görülen meme sarkmasının düzeltilmesi için yapılan meme dikleştirme ameliyatı ile memeler daha dik ve dolgun bir yapıya kavuşur. Öncelikle memenin sarkma düzeyi belirlenir ve tedavi için uygulanacak plan çizilir. Uygulanan ameliyat sırasında memedeki fazla deri meme yuvarlağı etrafından ve memenin alt bölümünden çıkartılır. Sarkmış Meme dokuları dikişlerle toparlanır ve yeni bir form verilerek meme dikleştirme ameliyatı yapılır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Yaşlanmaya bağlı olarak memedeki yağ ve meme dokusunun azalmaya başlaması sarkmaya neden olur. Ayrıca emziren annelerin göğüsleri de emzirme sonrası sarkmaya başlar. Dolayısıyla kadın vücudunda önemli bir yeri olan memeler sarkmış ise eski görünümüne kavuşması için meme dikleştirme ameliyatı tercih edilir.