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Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasında COVID-19’dan yaşanan ölümlerle ilgili veri paylaşımı yapan Koca, gelecek üç sene içinde etkilerin süreceğini belirtti. Koca’nın bu açıklamasıysa büyük korkuya neden oldu.

24 Haziran 2021 Perşembe 01:55
Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Açıklamalarında COVID-19’dan kaynaklanan ölümlerle ilgili verileri paylaşan Koca, ilerleyen üç sene içinde etkilerinin süreceğini belirtti. Ayrıca 50.000 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Koca, salgından dolayı ölümlerin artış gösterdiğini belirtmesi kafaları karıştırdı.

Aşılamayla maske zorunluluğu konusunda da açıklama yapan Koca, toplumun yüzde 70’i aşılandığında maske zorunluluğunun kalkabileceğini açıkladı. Yerli aşı konusundaysa FAZ 3 çalışmalarına başlandığını belirten Koca, zafere yaklaştığımızı fakat temkinli davrandıklarını belirtti.

Gelecek 3 yıldı bu hasarların telafisiyle mücadele edeceğiz

Etkisi en iyi olan tedaviyi kısa süre içinde devreye aldıklarını belirten Koca, evdeki izolasyon ve filyasyon ile beraber salgın ile tam bir mücadeleye girişildiğini açıkladı. Salgın döneminin en zor zamanlarının içinde olduğumuzu söyleyen Koca, bundan sonra kazananın bilim olduğunu ve salgında gerileme yaşadığımızı söyledi.

Bakan Koca, hastalığı atlattıktan ve tam anlamıyla iyileştikten sonra ki 45 günlük verileri inceledikleri zaman 65 yaşın üstündeki vatandaşların ölümlerinde artış yaşanacağını tespit ettiklerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda tahminen ilerleyen üç senede bu hasarın telafisiyle mücadele edileceğini de söyledi.


Son Güncelleme: 24.06.2021 01:55
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Fahrettin Kocanın Son AçıklamasıBilim Kurulu Sonrası Yapılan Yeni Açıklama
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