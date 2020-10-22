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Online tahlil sonuçları nedir? Hastaneye gitmeden tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Tahlil sonuçlarını hastaneye gitmeden internet üzerinden öğrenmek mümkündür, hastaneye gitmeden tahlil sonuçlarını öğrenmek için izlenecek yöntemler, tüm tahlil sonuçları, MR ve patoloji sonuçlarının internetten nasıl alınacağını gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz...

22 Ekim 2020 Perşembe 18:29
Online tahlil sonuçları nedir? Hastaneye gitmeden tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?
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Tahlil yaptırdıktan sonra sonuçları beklemeden veya tekrar ziyaret etmeden almanız mümkün. Yapılan tahlillerin sonuçlarını intenet üzerinden öğrenmek mümkün. Yapmanız gerek ise MHRS intenet sistemine giriş yapmak ve sonrasında tahlili yaptırdığınız hastaneyi, tahlil sonucu hakkındaki detayları sorgulayabilir ve hakkında bilgilenebilirsiniz. Artı olarak randevuyu saat kaçta ve hangi doktordan aldığınızı görebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile:

İlk olarak yapılması gereken e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmekte, ardından açılan panelde sorgulama bölümüne “Tahlillerim” yazılarak aramaya tıklanmalıdır. Bu esnada e-Nabız sistemine bağlanılmalı ve giriş bilgilerinizi yazıp girildikten sonrasında çıkacak olan sayfadan tahlillerim bölümüne tıklanarak tüm yapılan tahlil sonuçlarınızı bulabilirsiniz. Henüz e-Nabız şifresine sahip değilseniz, e-Devlet sistemine giriş yapılarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgileriniz aracılığı ile şifre oluşturabilir ya da aile hekiminden geçici şifre alabilirsiniz.

Devlet Hastanesinde yaptırılan tahlil sonuçları:

Devlet hastaneleri tarafından yapılan tahlil sonuçlarına, isterseniz muayene olduğunuz hasteneye gidip kimlik bilgileriniz aracılığı ile, isterseniz muayene olduğunuz hastanenin web sitesine giriş yaparak tahlilleri sorgulamanız yeterlidir. Web sitesinde ise size gerekli olacak olan şeyler tahlil esnasında verilen barkod ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıdır.

Aile Hekimi Tahlil:

Sağlık ocakları tarafınca yapılan tahlillerde ise öncelikle yapılan tahlil sonucunun ne zaman çıkacağını sormanız gerekmektedir. Sonrasında ise test yapım aşamasında kullanılan tüpün üzerindeki barkod numaralarını öğrenerek, LABİM(İstanbul içindir başka şehirde kullanılmaz.) adlı intenet sitesine girerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile kayıt numarası girilerek şifrenizi oluşturmanız sonrasında ise bu şifre ile sisteme giriş yapıp sağlık ocağında yapılan bütün tahlil sonuçlarını öğrenmeniz mümkün olacaktır. 09.00 ile 11.00 arasında verdiğiniz kan sonuçlarınızı ise ertesi gün alabilirsiniz. Kan sonuçlarını isterseniz Aile Hekiminden isterseniz ise MHRS siteminden öğrenebilirsiniz.

e-Devlet Aracılığı ile Tahlil Sonucu Sorgulama:


Öncelikle e-Devlet şifresi olmayanlar en yakın PTT şubesine giderek şifre talebinde bulunabilir, PTT şifresi almak için ise belirli ücretler konulmaktadır. İlk şifrenizi almak için 2,5 Türk Lirası verirken şifrenizin kaybolması veya unutmanız durumunda alınacak olan şifre 5,00 Türk Lirası olmaktadır. Oluşturulan e-Devlet sistemi ile birlikte giriş yaparak e-Devletin sağladığı bütün özelliklerden yararlanabilirsiniz. Tahlil sonuçlarını öğrenmek için ise yapmanız gerek “tedavi bilgilerini sorgulama” kısmına giriş yapıp kimliğinizi doğruladıktan sonra tahlil sonuçları ve hekiminiz hakkındaki tüm detayları görebilirsiniz. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden kayıt oluşturarak e-Nabız içinde bir hesap açabilir ve e-Nabız sayesinde yapacağınız tüm muayene ve tahlil sonuçlarını dakikalar içerisinde görebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta ise öncelikle tahlil sonuçlarınızı bilen bir yetkili yani bir doktor, hekimin görmesi gerektiğidir. Kendi yorumlamanızdan kaçınılmasını aksi taktirde farklı sağlık etkenlerine neden olacağınızı vurgularız.

e-Nabız Aracılığı ile Tahlil Sonuçları:

Öncelikle sorgulama işlemleri için gerekenler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik bilgileriniz ve tahlil sonuçlarınız için verilen barkod numaralarıdır. Bu iki bilgiyi kullanarak sisteme girebilir hatta e-Nabız sisteminde çekilen MR VE patoloji sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. MR sonuçlarını öğrenmek için ise size verilecek olan sonuç belgesi ile belgenin içindeki bilgiler bire bir olarak sisteme girilerek bütün MR bilgilerine ulaşabilirsiniz. Eğer sayfa açılmıyorsa PDF adlı ikona tıklanmalıdır. Patolojide aynı şekilde öğrenilir, size verilecek olan sonuç alma kartı veya sonuç barkodu ile e-Nabız üzerinden öğrenilebilmektedir.

İstanbul’a Özel LABİM Sistemi:

Online işlemlere İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafınca getirilen yeni sistemde Aile Sağlık Hekimleri tarafından yapılan tahlil sonuçları ile devlet hastanelerinde yapılan bütün tahlil ve benzeri sonuçları sorgulamak mümkün. Yapmanız gereken ise LABİM adlı sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Bilgilerinizi kullanarak giriş yapmanızdır. Sistemi kullanmak ise hiç zor değildir. MHRS ya da e-Nabız sisteminden yapacağınız girişlerde ise herhangi bir il farkı gözetmeksizin işlem yapıp sonuç alabileceğinizi de tekrar hatırlatalım.

Tahlil Sonuçları İzmir:

İzmir’de de LABİM benzeri bir sistem mevcut. Bu sistemde de Kimlik bilgileriniz ve hastaneden alınacak olan sorgulama barkodu ile işlem yapılabilmektedir. Ek olarak yine e-Nabız sisteminden yararlanmayı tercih edebilirsiniz. İzmir’den kod almak için ise gittiğiniz hastanenin intenet sitesine girmeli, verilen barkod numarası ile sorgulama “Tahlil sonucu alma” panelinden yapılmalıdır. Doktora ve aile hekimine gitmeyi unutmayın, “aman bundan ne olur” demeyin.

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 18:29
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