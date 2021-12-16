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Omicron Varyantı'nda iki yeni semptom daha saptandı!

Avrupa'nın bir çok ülkesinde görülen ve Türkiye'de de tespiti yapılan yeni Omicron varyantın diğerlerine göre daha hızlı yayıldığı fakat hastalığın hafif derecede ilerlediği bilgisi netlik kazanırken, virüsün 2 yeni semptomunun daha belirlendiğine dikkat çekildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:07
Omicron Varyantı'nda iki yeni semptom daha saptandı!
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Hong Kong'daki bilim insanları Omicron varyantı ile ilgili başlattıkları bir araştırmada koronavirüsün ortaya çıkan diğer varyantlarına oranla 70 kat hızlı bulaş özelliği bulunan varyantın akciğerlere gelmesi durumunda 10 kat daha yavaş ilerleme sağladığını tespit ettiler.

Broş ve akciğer dokularında yavaş ilerleyen Omicron varyantının hastalığın hafif derecede seyretmesine neden olduğunu belirten bilim insanlarının bu raporu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da kamuoyuna bildirildi.

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma sonuçlarında ise Omicron'un semptomları arasındaki farklara dikkat çekildi. Bilindiği üzere koronavirüsün ana belirtilerinin arasında kuru öksürük ve yüksek ateş ile birlikte tat-koku kayıpları olduğu ifade ediliyordu.

Fakat uzmanların yaptıkları son araştırmada, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde genel olarak bel ağrısı ve boğaz içinde kaşıntı olduğunun tespiti yapıldı. Bu iki belirtinin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şikayetlerin yaşanması halinde mutlaka test yaptırılması gerektiğini duyurdular.

Bu iki yeni semptom dışında bazı hastalarda gece terlemesinin de görüldüğü ifade edildi.


Son Güncelleme: 16.12.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Omicron VaryantıIki Yeni SemptomOmicron Belirtileri
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