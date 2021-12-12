Omicron Türkiye'ye sıçradı! Sağlık Bakanı Koca'dan yeni varyant uyarısı..

Sağlık Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen bütçe görüşmeleri hakkında kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Koca, bir son dakika bilgisi paylaştı. Bakan Koca, tüm dünyayı yeni tehditle karşı karşıya bırakan Kovid-19'un Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi.

Omicron varyantının artık Türkiye'de de görüldüğünü belirten Bakan Fahrettin Koca, şu ana kadar 6 vakanın tespitinin yapıldığını ve bunlardan 1 tanesinin İstanbul'da diğer 5 tanesinin ise İzmir'de olduğunu söyledi. 6 vakanın hastaneye yatma ihtiyaçlarının görülmediğini söyleyen Bakan Koca, belirtilerinin hafif ayaktan takip edilen ve sorun yaşanmayan hastalar olduğunu kaydetti.

Yeni varyant Omicron ile ilgili hiç kimsenin tereddütünün olmamasını ifade eden Bakan Koca, konuşmasının devamında yapılması gereken tek şeyin bugüne kadar nasıl yapıldıysa da aynı şekilde tedbirlere devam edilmesi gerektiği ifadelerini kullandı.