İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Olestra içeren ürünlerden uzak durun

Uzman diyetisyen yaptığı açıklamada günlük hayatta yediğimiz alıştırmalıklar vücudumuzda çok ciddi hasarlar meydana getiriyor.

02 Şubat 2021 Salı 13:34
Olestra içeren ürünlerden uzak durun
Takip Et:

Diyetisyen Eda Balcı yaptığı açıklamada,ülkemizin ve tüm dünyada büyük sorun haline gelen obezitenin yağ oranı yüksek ürünlerden oluştuğunu,karbonhidrat ve proteinden daha çok eneji içerildiğini anlattı.Obezite hastalığı başta tansiyon,felç olmak üzere kanser gibi çok ciddi hastalıklara sebep olduğunu söyledi.

Son zamanlarda üreticilerin yağ oranı düşük ürün üretmek istenilirken kullanılan olestranın  yağ asit bazlı sentetik bir madde olduğunu anlattı.

Hangi ürünlerin içinde var?

Olestra maddesi özellikle baharatlı kraker,yağsız cipsler,fast food ve kızartma larda kullanılıyor.Pek çok rahatsızlığa sebep veren bu madde ishal,sindirim sistemi hastalıkları,akciğer,prostat gibi ciddi hastalıklara hatta ölüme bile neden olduğunu söyledi.

Balcı son olarak şunları söyledi;

“Bu sebeple, yağda çözünen vitaminler olan A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltmaktadır. Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gereklidir. Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir.”



Son Güncelleme: 02.02.2021 13:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eda BalcıOlestra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere test talimatı!
Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere test talimatı!
Korona virüsü kolesterolü vücudumuzu istila etmek için bir araç olarak mı kullanıyor?
Korona virüsü kolesterolü vücudumuzu istila etmek için bir araç olarak mı kullanıyor?
6 basit madde ile metabolizmamızı hızlandırıyoruz
6 basit madde ile metabolizmamızı hızlandırıyoruz
Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!
Mersin'de 24 doz aşının kayıp olduğu açıklandı!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Aşı sonrası tekrar ediyorsa mutasyonlu olabilir!
Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Aşı sonrası tekrar ediyorsa mutasyonlu olabilir!

Popüler Haberler

Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Netflix 50m2 dizi konusu ve oyuncuları
Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021
Emanet dizisinin Zuhal'i Hilal Yıldız'ın hayat hikayesi!
2021 Malta asgari ücret ne kadar?
SGK Çağrı Merkezi numarası kaçtır? Alo 170 iletişim numarası ile hangi işlemler yapılır?
Duadan sonra eller neden yüze sürülür, dayanağı var mıdır?
Eltilerin Savaşı filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin konusu ne? Gupse Özay’ın filmi çekimleri tamamlandı!
iPhone 9 31 Mart'ta geliyor! Uygun fiyatlı iPhone 9 nasıl olacak? özellikleri neler olacak?
KYK yurt ve kredi başvu şartları ne? Kimler yurt ve burs başvurusu yapabilir? Hangi tarihlerde başvurular başlar?
İş kazası rapor parası nasıl alınır? İş kazası rapor parası ne zaman yatar?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç nerelidir?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı
Banka Şube müdürü nasıl olunur, şartları nelerdir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Şubat 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamları
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.