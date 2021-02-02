Olestra içeren ürünlerden uzak durun

Diyetisyen Eda Balcı yaptığı açıklamada,ülkemizin ve tüm dünyada büyük sorun haline gelen obezitenin yağ oranı yüksek ürünlerden oluştuğunu,karbonhidrat ve proteinden daha çok eneji içerildiğini anlattı.Obezite hastalığı başta tansiyon,felç olmak üzere kanser gibi çok ciddi hastalıklara sebep olduğunu söyledi.

Son zamanlarda üreticilerin yağ oranı düşük ürün üretmek istenilirken kullanılan olestranın yağ asit bazlı sentetik bir madde olduğunu anlattı.

Hangi ürünlerin içinde var?

Olestra maddesi özellikle baharatlı kraker,yağsız cipsler,fast food ve kızartma larda kullanılıyor.Pek çok rahatsızlığa sebep veren bu madde ishal,sindirim sistemi hastalıkları,akciğer,prostat gibi ciddi hastalıklara hatta ölüme bile neden olduğunu söyledi.

Balcı son olarak şunları söyledi;

“Bu sebeple, yağda çözünen vitaminler olan A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltmaktadır. Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gereklidir. Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir.”