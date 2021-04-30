Öldürücülük oranı yüksek Hindistan mutasyonunun belirtileri nelerdir?

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavürüsün mutasyona uğrayarak çeşitli evrelere geçmesi karşı mücadeleyi biraz daha etkisiz hale getirirken ülkesini felç eden Hindistan mutantının Türkiye'de de görülmesi uzmanları oldukça korkuttu. Öldürücülük oranı yüksek olarak nitelendirilen Hindistan mutantının belirtilerinin ne olduğu ise son günlerin en çok araştırılan konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Kovid-19'un Hindistan mutasyonunun Türkiye’de 5 kişide tespit edildiği ve toplantıda bu konunun ele alınacağını söylemişti. Vatandaşlar tarafında araştırılan Hindistan mutasyonunun belirtilerini ise Doç. Dr. Ümit Savaşçı, açıkladı. Konuşmasında 'Gözümüz korktu' dediği Hindistan mutasyonunun diğer virüslere göre daha öldürücü olduğunu açıklayan Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan mutasyonun çok daha dirençli bir ateş oluşturduğu, ishal yoğunluğu ve ayrıca solunum yetmezliği gibi ağır geçirilen semptomlar görüldüğünü belirtti.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları alanında klinik uzmanlık görevinde bulunan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan genelinde şu an için çok korkutucu tablo gördüklerini ve orada yaşayan bazı insanlarda da çift mutasyonun tespit edildiğini söyledi. Mutasyonun öldürücülük oranının diğerlerine göre daha fazla olduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, çift mutasyonların bağışıklık sistemler ve savunda hücrelerinden kolayca kaçabilme yeteneğine sahip olduklarını ve bu durumda da tedavinin hüsranla sonuçlanabileceğini söyledi.

17 ülkeye yayılan Hindistan mutasyonunda genel olarak dikensi çıkıntılar olduğunu ve aynı zamanda hücrenin savunma sisteminden hızla kaçması nedeniyle büyük endişeye sevk ettiğini belirten Doç. Dr. Savaşçı, Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini de ifade ederek şu an için en büyük silahlarının aşı olduğunu sözlerine ekledi.